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PM મોદીના @76મા જન્મદિને 76 મહિલાઓને 76 સ્વસ્થ દેશી ગીર; 76 હજાર દિવડાઓની આરતી, વડનગરથી વારાણસી સુધી બાઈક રેલી

PM Modi birthday: વડાપ્રધાનના જન્મદિનને વિશેષ રીતે મનાવવા ગુજરાત સહિત દેશભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું છે. ગુજરાતમાં પીએમ મોદીના 76મા જન્મદિનને યાદગાર બનાવવા 76 મહિલાઓને 76 સ્વસ્થ દેશી ગીર ગાયો અપાશે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી પણ હાજર રહેશે. આ સિવાય PM મોદીના જન્મ દિવસ પર વડનગરથી વારાણસી સુધીની બાઈક રેલી યોજાશે. કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આ બાઈક રેલીને લીલીઝંડી આપશે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:58 PM IST
PM મોદીના @76મા જન્મદિને 76 મહિલાઓને 76 સ્વસ્થ દેશી ગીર; 76 હજાર દિવડાઓની આરતી, વડનગરથી વારાણસી સુધી બાઈક રેલી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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