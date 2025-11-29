Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

'દૂરબીન લઈને જોશો તો પણ રાજકારણમાં પાટીદાર શોધ્યા નહીં મળે...', મહેસાણા દૂધસાગર ડેરી વિવાદમાં!

તાજેતરમાં જ મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીના મતદાર યાદીને લઈને પાટીદાર નેતા વરુણ પટેલે એક ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરતી ફેસબુક પોસ્ટથી રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. આ પોસ્ટમાં તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે દૂધસાગર ડેરીના મતદારોની યાદી પ્રમાણે પાટીદાર પ્રતિનિધિત્વ પર કાતર ફેરવવામાં આવી છે.
Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

'દૂરબીન લઈને જોશો તો પણ રાજકારણમાં પાટીદાર શોધ્યા નહીં મળે...', મહેસાણા દૂધસાગર ડેરી વિવાદમાં!

Mehsana News: તાજેતરમાં જ મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીના મતદાર યાદીને લઈને પાટીદાર નેતા વરુણ પટેલે એક ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરતી ફેસબુક પોસ્ટથી રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. આ પોસ્ટમાં તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે દૂધસાગર ડેરીના મતદારોની યાદી પ્રમાણે પાટીદાર પ્રતિનિધિત્વ પર કાતર ફેરવવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વરુણ પટેલની આ ચિંતા માત્ર એક ડેરીની ચૂંટણી પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ સહકારી ક્ષેત્ર અને સમગ્ર રાજકારણમાં પાટીદાર સમાજના ભાવિ પર સવાલ ઉઠાવે છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે સહકારી ક્ષેત્રે જે રીતે પાટીદારના રાજકીય રકાશની શરૂઆત થઈ છે, તે જો આવનારા સમયમાં ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે.

તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જો સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પહેલાં આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) માટેની જોગવાઈઓ યોગ્ય રીતે લાગુ કરવામાં નહીં આવે, તો આ ઘટનાઓ પાટીદારોના રાજકીય પતનની શરૂઆત બની રહેશે. વરુણ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો આ સ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો "દૂરબીન લઈને જોશો તોય રાજકારણમાં ક્યાંય પાટીદારો શોધ્યા નઈ મળે."

મહત્વનું છે કે મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીના મતદાર લિસ્ટમાં પાટીદાર પ્રતિનિધિત્વ ઘટાડવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય સહકારી ક્ષેત્રમાં પાટીદાર સમાજનું રાજકીય વર્ચસ્વ ઘટી રહ્યું છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ પહેલાં EWS જોગવાઈઓ લાગુ ન થવાથી રાજકીય નુકસાનની ભીતિ. જો આ વલણ ચાલુ રહેશે તો રાજકારણમાંથી પાટીદારોનું સંપૂર્ણપણે પતન થઈ જશે.

વરુણ પટેલની આ પોસ્ટે  પાટીદારોમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે અને સમાજમાં એક મોટો સવાલ ઊભો કર્યો છે કે શું ખરેખર ગુજરાતના રાજકારણ અને સહકારી માળખામાં પાટીદાર સમાજ પોતાનું સ્થાન ગુમાવી રહ્યો છે?

No description available.

મહેસાણા જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિ. (દૂધસાગર ડેરી)ના નિયામક મંડળના સભ્યોની ચૂંટણી માટે નીચેના મતદાર મંડળો માટે જે નામોને ઉમેદવાર તરીકે નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે, તે નીચે મુજબ છે.

ક્રમ                                મતદાર મંડળનું નામ                                 નામ
૧.                                           મહેસાણા            અશોકભાઈ ભાવસંગભાઈ ચૌધરી
૨.                                          વિજાપુર               બનેસિંહ માધુસિંહ પરમાર, નારાયણભાઈ ડાહ્યાભાઈ ચૌધરી
૩.                                            કડી                   જશીબેન રાજાભાઈ દેસાઈ        
૪.                                        વિસનગર                આશાબેન ભરતભાઈ પટેલ, 
5.                                  ખેરાલુ / સતલાસણા        પ્રવિણાબેન સરદારભાઈ ચૌધરી, ચિંતન માનસિંહભાઈ ચૌધરી
૬.                                          પાટણ                   પ્રધાનજી નથુજી ઠાકોર
૭.                                     હારીજ / સમી             સીતાબેન રમેશભાઈ રબારી, ગીતાબેન ગોવિંદભાઈ ભરવાડ
૮.                                    સિદ્ધપુર / ઉંઝા            સોમાજી નાગજીજી ઠાકોર
૯.                                  ચાણસ્મા / બેચરાજી        રાજીબેન અમૃતભાઈ દેસાઈ
૧૦.                                         કલોલ                  મનુજી રૂમાલજી ઠાકોર
૧૧.                                        માણસા                 શરથભાઈ ગિરધરભાઈ પટેલ, અમિતભાઈ હરીસંગભાઈ ચૌધરી
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratmehsanavarun patelVarun Patel postRepresentationMehsana Dudhsagar Dairypolitical declinePatidarEWS issue

Trending news