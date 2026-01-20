મેગા ડિમોલિશન વચ્ચે AMCનો માનવતાવાદી ચહેરો: વહુનો શ્રીમંત પ્રસંગ હોવાથી એક પરિવારને અપાઈ રાહત
Vatva Lake Encroachment Removal: અમદાવાદમાં ચંડોળા અને ઇસનપુર તળાવમાંથી ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરાયા બાદ આજે 20 જાન્યુઆરીના રોજ શહેરના વટવા વિસ્તારમાં આવેલા વાંદરવટ તળાવમાં રહેલા 430 રહેણાંક અને 30 કોમર્શિયલ દબાણો દૂર કરાશે. આજે વહેલી સવારથી કુલ 4 ફેઝમાં 8 ટીમે ડિમોલિશન કામગીરી શરૂ કરી છે અને આજે બપોર સુધીમાં સંપૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ કરાશે. શહેરના ઝોન 6 પોલીસ સ્ટેશનના 500 જવાનો અને કોર્પોરેશનના 300 અધિકારીઓ-કર્મચારીઓ આ કામગીરીમાં જોડાયા છે. 10 હિટાચી મશીન અને 5 JCB મશીન તેમજ શ્રમિકોની મદદથી દબાણો દૂર કરાઈ રહ્યા છે.
Vatva Lake Encroachment Removal: ચંડોળા અને ઇસનપુર બાદ હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા વટવા વિસ્તારમાં 'મેગા ડિમોલેશન' હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. વટવાના વાંદરવટ તળાવની આસપાસ વર્ષોથી ખડકાયેલા ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરવા માટે આજે વહેલી સવારથી જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમો પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથે ત્રાટકી હતી.
પ્રસંગની ગરિમા જળવાઈ: AMCનો માનવતાવાદી અભિગમ
ડિમોલેશનની આ કડક કાર્યવાહી વચ્ચે એક ભાવુક દ્રશ્ય પણ જોવા મળ્યું હતું. તળાવ પાસે ગેરકાયદે બાંધકામમાં રહેતા લાલાભાઈ રઘુભાઈ ભરવાડના ઘરે આજે તેમના પુત્ર વિરાજની પત્ની પૂજાબેનનો શ્રીમંતનો પ્રસંગ હતો. આ પ્રસંગે 700 જેટલા લોકોનું જમણવાર પણ રાખવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે કોર્પોરેશનની ટીમ ત્યાં પહોંચી, ત્યારે પ્રસંગની ગંભીરતા જોઈને અધિકારીઓએ માનવતા દાખવી હતી. પરિવારને પ્રસંગ પૂર્ણ કરવા માટે રાહત આપવામાં આવી હતી. વિરાજ ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, "અમે જાણીએ છીએ કે આ બાંધકામ દૂર થવાનું છે, તેથી અમે વધારાનું બાંધકામ પહેલેથી જ દૂર કરી દીધું હતું. હવે પ્રસંગ પૂર્ણ થયા બાદ અમે સ્વયંભૂ બાંધકામ દૂર કરવા પણ તૈયાર છીએ."
તળાવો ઇન્ટરલિંક કરી વરસાદી પાણીની સમસ્યાનો આવશે અંત
AMC દ્વારા આ કામગીરી માત્ર દબાણ હટાવવા પૂરતી સીમિત નથી. વાંદરવટ તળાવને મહાલક્ષ્મી તળાવ અને રોપડા તળાવ સાથે ઇન્ટરલિંક કરવાનું આયોજન છે. આ પ્રોજેક્ટથી વટવા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન ભરાતા વરસાદી પાણીની સમસ્યા કાયમી ધોરણે દૂર થશે. તળાવની ફરતે 18 મીટર અને 24 મીટરના ચાર નવા રોડ બનતા સ્થાનિકોને વધુ સુવિધા મળશે.
વિસ્થાપિતો માટે આશ્રય ગૃહની વ્યવસ્થા
વર્ષ 2018 થી નોટિસ આપવાની પ્રક્રિયા ચાલતી હતી અને તાજેતરમાં 3 મહિના પહેલા પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. જે લોકોના મકાનો તોડવામાં આવ્યા છે, તેમના માટે AMC દ્વારા આશ્રય ગૃહ (Shelter Home) માં રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લોકોને ત્યાં સુધી પહોંચાડવા માટે AMTS બસની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે. જોકે, કેટલાક લોકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમને અન્ય જગ્યાએ મકાન ફાળવવામાં આવ્યા નથી.
AMC દ્વારા અગાઉ કરાયેલી કામગીરી પર એક નજર
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અમદાવાદમાં તળાવ અને જાહેર જમીનો ખુલ્લી કરવાનું અભિયાન તેજ બન્યું છે. ચંડોળા તળાવ ફેઝ-1 (400 દબાણ) અને ફેઝ-2 (8500 બાંધકામ) દૂર કરાયા. ઇસનપુર તળાવ 300 બાંધકામ તોડાયા (24 નવેમ્બર, 2025). મોટેરા (બળદેવનગર): 30 બાંધકામ દૂર કરાયા (30 નવેમ્બર, 2025). કુબેરનગર (ઉંબલા તળાવ): 150 બાંધકામ પર બુલડોઝર ફેરવાયું (16 ડિસેમ્બર, 2025). કોર્પોરેશનના જણાવ્યા અનુસાર, કોર્ટ મેટર હોય તેવી મિલકતો સિવાયના તમામ ગેરકાયદે બાંધકામો દૂર કરી તળાવની ફરતે ફેન્સિંગ કરવામાં આવશે અને ઝડપથી તળાવ ડેવલપમેન્ટનું કામ શરૂ કરાશે.
ઓપરેશન ડિમોલેશનની વિગતો
- કાફલો: 12 હિટાચી, 4 જેસીબી અને 300થી વધુ AMC કર્મચારીઓ.
- સુરક્ષા: 500 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત.
- લક્ષ્યાંક: 430 રહેણાંક અને 30 કોમર્શિયલ મળી કુલ 460 જેટલા ગેરકાયદે બાંધકામો.
- વિસ્તાર: તળાવની 28 હજાર ચોરસ મીટર સહિત કુલ 58 હજાર ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરાશે.
