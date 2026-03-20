મારી દીકરી પણ પરત લાવો... રબારી અને ચૌધરી સમાજ બાદ વધુ એક સમાજના પિતાની દીકરી માટે માંગ
Prajapati Samaj Father Appeal To Bring Back Daughter : ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રેમલગ્ન મુદ્દે વધુ એક વીડિયો વાયરલ થયો. ચોગડા ગામના ગોવિંદ પ્રજાપતિએ ભાગીને ગયેલી દીકરી પરત લાવવા સમાજના આગેવાનોને અપીલ કરી. પિતાની ભાવુક અપીલનો વીડિયો જોતજોતામાં વાયરલ થયો, જુઓ
- પ્રજાપતિ સમાજના પિતાનો દીકરીને પરત લાવવાનો ભાવુક વીડિયો વાયરલ થયો
- પિતાએ કહ્યું, ગામનો જ છોકરો મારી દીકરીને લઈ ગયો છે, અને હવે ધમકી આપે છે
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : ગુજરાતમાં જાણે પ્રેમલગ્ન કરીને ગયેલી દીકરીઓને પરત લાવવા અભિયાન શરૂ કરાયું હોય, તેમ રબારી સમાજ, ચૌધરી સમાજ બાદ વધુ એક પિતાએ પોતાની દીકરીને પરત લાવવા વિનંતી કરી છે. વાવ થરાદ જિલ્લાથી એક પિતાનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં પોતાની દીકરી કમળાને પરત આપવા પિતાએ ગામના આગેવાનોને વિનંતી કરી છે. ગુજરાતના અનેક સમાજોને દીકરીઓના પ્રેમલગ્ન પર વાંધો આવી રહ્યો છે.
પ્રજાપતિ સમાજના પિતાનો ભાવુક વીડિયો
થરાદ પંથકમાં ફરી એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજના બે કેસ બાદ હવે પ્રજાપતિ સમાજની દીકરીના પ્રેમલગ્નનો વિવાવ વકરે નહિ તો નવાઈ. થરાદના ચોગડા ગામના ગોવિંદ પ્રજાપતિનો ભાવુક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં તેઓએ પોતાની દીકરી કમળાને પરત આપવા ગામના આગેવાનોને વિનંતી કરી છે. ગામનો જ એક યુવાન દીકરીને લઈ ગયો હોવાનો વીડિયોમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. દીકરી પરત માંગવા જતાં ધમકીઓ મળતી હોવાનો પણ આક્ષેપ એક પિતાએ કર્યો.
પિતાએ બે હાથ જોડીને શું કહ્યું...
વગ્દાજી વાધાજી બોકા મારી દીકરીને ભગાડી ગયો છે. મારી દીકરી અમદાવાદ ગઈ હતી, તેને અમદાવાદથી લઈને ભાગી ગયો. મને કોઈ ખબર ન હતી. મેં ચાર વખત ગામ ભેગું કર્યું, અને કહ્યું કે મારી દીકરી પાછી આપશે. પરંતું દીકરીને પરત આપતા નથી. મને કોઈ નિર્ણય કર્યો નથી. પટેલ સમાજને બે હાથ જોડી વિનંતી કરું છું કે, મારી દીકરી મને પરત અપાવો. મારે સમાજ ભેગો કરવાનો હતો, તો પણ મને ન કરવા દીધો. તેઓએ મને કહ્યું કે, અમે તમારી દીકરી પાછી આપી દઈશું. અમારે નથી જોઈતી. પરંતું એમ કહેતા કહેતા આઠ-નવ મહિના થઈ ગયા છે. હવે મારવાની ધમકી આપે છે. હજી સુધી કોઈ નિવેડો નથી આવ્યો. મારી દીકરી મને પરત અપાવો. ગામને કહેવું છે કે, આ ગામની દીકરી છે. તમારા સમાજની દીકરી છે. મારી સામે ફરિયાદ પણ કરાવી છે. એક વર્ષથી આજ લાવી આપીએ, કાલે આપી દઈએ એવી વાતો થઈ છતાં આજ સુધી દીકરી પરત નથી મળી. તમે શુ કરી લેશો તેવી ધમકી આપે છે. અમે ગરીબ માણસ છીએ. મારી દીકરી મને પરત અપાવો તેવી વિનંતી છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં રામલીલા
ઉત્તર ગુજરાતમાં હવે રામલીલા જોવા મળી રહી છે. પ્રેમલગ્ન કરવો કોઈ ગુનો હોય તેમ, માતાપિતા દીકરીઓને પરત લાવવા અપીલ કરી રહ્યાં છે. કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્ન વચ્ચે તેની ઘરવાપસી કરાવાઈ. તો ચૌધરી સમાજની દીકરી કંકુ ચૌધરીને પરત લાવવા સમાજે સંમેલન બોલાવી રબારી સમાજને અલ્ટીમેટમ આપ્યું. ત્યારે હવે પ્રજાપતિ સમાજના એક પિતાએ વીડિયો મૂકીને દીકરી માંગી છે.
ઉણ ગામમાં શાંતિનો માહોલ
બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકાના ઉણ ગામમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી આંતરજ્ઞાતિય લગ્નના મામલે ટેન્શનનો માહોલ સર્જાયો હતો. રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજના ટોળાઓ આમને-સામને આવી ગયા હતા અને હિંસક તોડફોડનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઉણ ગામમાં આક્રોશિત ચૌધરી સમાજે તાંડવ મચાવ્યું હતું. અંતરજ્ઞાતિય લગ્નના મામલે બંને સમાજના ટોળાઓ સામે આવ્યા હતા, અને તોડફોડ અને ધમકીનો માહોલ સર્જાયો હતો. પોલીસે 62 લોકોને અટકાયત કરી હતી, અને 1000 કરતાં વધુ લોકો સામે ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. બે દિવસ બાદ હવે ગામમાં અચંપાભરી શાંતિ છે. બીજી તરફ બે સમાજમાં વર્ગવિગ્રહ ન વધે તે માટેના પ્રયાસો તેજ થયા છે. ઉણ ગામમાં સમાધાન માટે સાધુ-સંતો અને સમાજના આગેવાનો મેદાનમાં આવ્યા છે. રબારી સમાજના ગુરુગાદી વાળીનાથ અખાડાના મહંત જયરામગિરિ મહારાજે અપીલ કરી છે કે, અસામાજિક તત્વો શાંતિ ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બંને સમુદાયોને સમજણ અને સંવાદથી ઉકેલ લાવવો જોઈએ. તેઓ બે સમુદાયના આગેવાનો સાથે બેઠક કરી શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ચૌધરી સમાજના આગેવાનોએ પણ યુવાનોના આક્રોશને કારણે બનેલી તોડફોડની કડક નિંદા કરી છે અને સમાધાન તરફ આગળ વધવા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી છે.
