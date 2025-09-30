Prev
અમદાવાદમાં શાકભાજીના ભાવ આસમાને: મોંઘવારીનો માર ગરબાની મોસમમાં રસોડા સુધી પહોંચ્યો!

Ahmdabad News: શહેરમાં શાકભાજીના ભાવમાં એકાએક ધરખમ વધારો થયો છે, જેના કારણે રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. વરસાદની અનિયમિતતા, પાકને નુકસાન અને તહેવારોની મોસમને પગલે આ ભાવ વધારો થયો હોવાનું વેપારીઓ જણાવી રહ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:15 AM IST

Ahmdabad News: મોંઘવારીની અસર હવે દરેક અમદાવાદના રસોડા સુધી પહોંચી ગઈ છે. શાકભાજીના ઊંચા ભાવને કારણે ગૃહિણીઓ માટે રસોઈ કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની સાથે જ સામાન્ય જનતાને વધુ એક આર્થિક ફટકો પડ્યો છે.

સામાન્ય લોકો પર અસર
ખાસ કરીને કોથમીર અને મેથીના ભાવમાં થયેલો વધારો સૌથી વધુ છે. જે કોથમીર સામાન્ય દિવસોમાં 80 પ્રતિ કિલોના ભાવે મળતી હતી, તે હવે 250 પ્રતિ કિલોએ પહોંચી ગઈ છે. મેથીનો ભાવ પણ 80 થી વધીને 200 થયો છે, જે દર્શાવે છે કે લીલી શાકભાજી સામાન્ય માણસની થાળીમાંથી દૂર થઈ રહી છે. આ ભાવ વધારાની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના જીવન પર પડી રહી છે. મધ્યમવર્ગીય પરિવારોએ હવે શાકભાજીની ખરીદીમાં કાપ મૂકવો પડ્યો છે. જ્યાં એક કિલો શાકભાજીની ખરીદી થતી હતી, ત્યાં હવે અડધો કિલો કે માત્ર પાવ (250 ગ્રામ) શાકભાજીની ખરીદી થઈ રહી છે. 

ભાવ વધારાના ચોંકાવનારા આંકડા
સ્થાનિક બજારોમાંથી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, શાકભાજીના ભાવમાં થયેલો વધારો ખરેખર ચોંકાવનારો છે. લીલી શાકભાજીના ભાવમાં તો ત્રણ ગણો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

શાકભાજી અગાઉનો ભાવ (પ્રતિ કિલો) વર્તમાન ભાવ (પ્રતિ કિલો)

  • કોથમીર અગાઉ 80 હતી, હાલ 250 રૂપિયા ભાવ થયો છે.
  • મેથી અગાઉ 80 હતી, હાલ 200 રૂપિયા ભાવ થયો છે.
  • ટીંડોળા અગાઉ 80 હતા, જે હાલ 120 રૂપિયા ભાવ થયા છે.
  • ચોળી અગાઉ 120 હતા, જે હાલ 160 રૂપિયા ભાવ થયા છે.
  • તુરીયા અગાઉ 80 રૂપિયે હતા, જે હાલ 100 રૂપિયા થયા છે.
  • પરવર અગાઉ 80 રૂપિયે હતા, જે હાલ 120 રૂપિયા થયા છે.
  • રવૈયા અગાઉ 80 રૂપિયે હતા, જે હાલ 120 રૂપિયા થયા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે શાકભાજીના વેપારીઓનું કહેવું છે કે, માર્કેટ યાર્ડમાં નવા પાકની આવક ઘટી છે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન (પરિવહન) ખર્ચ પણ વધ્યો છે, જેના કારણે છૂટક બજારમાં ભાવ વધારો અનિવાર્ય બન્યો છે. જોકે, જ્યાં સુધી બજારમાં શાકભાજીની આવક સામાન્ય નહીં થાય, ત્યાં સુધી ભાવમાં રાહત મળવાની શક્યતા ઓછી છે.

