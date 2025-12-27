Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદમાં હવે દરેક બિલ્ડિંગ કે રોડની બહાર વાહનો પાર્ક નહીં કરી શકો, AMC ફટકારશે નોટિસ

Ahmedabad traffic issue: અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યામાં રાહત મળે તે માટે મહાનગર પાલિકા સક્રિય થયું છે. હવે અમદાવાદમાં દરેક રોડ કે બિલ્ડિંગ પર વાહન પાર્ક કરી શકાશે નહીં.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:10 AM IST

Trending Photos

અમદાવાદમાં હવે દરેક બિલ્ડિંગ કે રોડની બહાર વાહનો પાર્ક નહીં કરી શકો, AMC ફટકારશે નોટિસ

અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા સતત વધી રહી છે. તેવામાં અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે સતત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ સિલસિલામાં શહેરની અંદર દરેક બિલ્ડિંગ કે એપાર્ટમેન્ટની બહાર, રોડ કે ફૂટપાથ પર વાહનો પાર્ક કરી શકાશે નહીં. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ મનપાએ બે દિવસમાં 384 નોટિસ ફટકારી છે. 

બિલ્ડિંગની બહાર વાહન પાર્કિંગથી સમસ્યા
નોંધનીય છે કે અમદાવાદમાં અનેક એપાર્ટમેન્ટની બહાર રોડ પર વાહનો પાર્ક કરવામાં આવે છે. શહેરમાં અનેક રહેણાંક અને કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગમાં અંદરની તરફ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણો લોકો રસ્તા પર કે બહારની તરફ વાહનો પાર્ક કરે છે. જેથી ત્યાં ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

હવે આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે એએમસીએ બિલ્ડિંગની બહાર કે રોડ પર વાહનો પાર્ક ન કરવાની સૂચના આપી છે. કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ હાઉસિંગ સોસાયટી એસોસિએશન, સોસાયટીના ચેરમેન, સેક્રેટરી, બિલ્ડિંગના માલિકો અને વપરાશકારોને નિયમ મુજબ પાર્કિંગ સોસાયટી કે બિલ્ડિંગના પ્રિમાઈસીસની અંદર કરવાની સૂચના આપી છે. જો તેનો અમલ નહીં થાય તો એએમસી નોટિસ ફટકારશે.

બિલ્ડિંગમાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવી પડશે
અમદાવાદ શહેરમાં ઘણી એવી બિલ્ડિંગો છે જેની અંદર પાર્કિંગની સુવિધા નથી. જેથી ત્યાં લોકો બહારની તરફ પાર્કિંગ કરે છે. બિલ્ડિંગનમાં આગળની તરફ માલસામાન મુકી દબાણ ન થાય તેમજ પાર્કિંગને નડતરરૂપ દબાણો હટાવી ત્યાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
ahmedabad municipal corporation

Trending news