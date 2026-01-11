રાજકોટના આંગણે ભવ્ય વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત મહોત્સવ : 40 દેશોના 350 જેટલા વિદેશી ડેલિગેસ્ટ, 5000 થી વધુ બિઝનેસમેનનું આગમન
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટેની વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) 2026નું આયોજન 11 અને 12 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ રાજકોટમાં કરવામાં આવ્યું છે. ઐતિહાસિક સમિટનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવશે.
Rajkot News : સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં હાજરી આપ્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટ પહોંચશે, જ્યાં પહેલીવાર રાજકોટમાં સૌરષ્ટ્ર-કચ્છ વાયબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કરાયું છે. મારવાડી કોલેજમાં આયોજિત વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં 40 દેશોના 350 જેટલા વિદેશી ડેલિગેટ્સ હાજરી આપશે. તો PM મોદીના હસ્તે વાઈબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ઘાટન થશે. એક્ઝિબિશન માટે 7 મોટા ડોમ તૈયાર કરાયા છે, જ્યાં 5 હજારથી વધુ બિઝનેસમેન રાજકોટના મહેમાન બન્યા છે.
રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટી ખાતે વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે વડાપ્રધાન વાઇબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્દઘાટન કરશે. આ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં દેશના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓની હાજરી ખાસ જોવા મળશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ વાઈબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. જ્યાં 40 દેશોના 350 જેટલા વિદેશી ડેલિગેસ્ટ રાજકોટ પહોંચ્યા છે. વિદેશી ડેલીગેસ્ટમાં USA, UK, જર્મન, આફ્રિકન દેશો, યુક્રેન, જાપાન સહિતના દેશોના ૩૫૦થી વધારે ડેલિગેસ્ટ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આજે બપોરે 1.30 કલાકે વાઈબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ધાટન થશે.
વાઈબ્રન્ટ સમિટની ખાસિયત
- 52 એકરમાં વાઇબ્રન્ટ રિજનલ સમિટ ઉભી કરાઈ
- આ વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં ઉદ્દધાટન માટેનો એક ડોમ છે
- એક્ઝિબિશન માટેના 7 ડોમ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે
- મારવાડી કોલેજના વિધાર્થીઓની જ 1000 જેટલી પેટર્ન વાઈબ્રન્ટમાં મૂકવામાં આવી છે
- 5000 થી વધુ બિઝનેસમેન રાજકોટના મહેમાન બનશે
- વિદેશી બિઝનેસમેનો માટે મારવાડી કોલેજના વિદેશી છાત્રો લાઇઝનિંગમાં રહેશે
વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં રાજકોટના ઓટોમોબાઇલ્સ ઉધોગ, ઇમિટેશન માર્કેટ, જ્વેલરી માર્કેટ, કીચનવેર ઉધોગ, જામનગરનો બ્રાસ ઉધોગ, મોરબીનો સિરામીક ઉધોગ, કચ્છમાં હસ્તકલા ઉધોગ, સૌરઉર્જા ટેક્નોલોજી સહિત ઉધોગને પ્રોત્સાહન મળશે. વાઈબ્રન્ટ રિજનલ સમિટમાં કરોડો રૂપિયાના MOU મારફત વિવિધ કંપનીઓ અને રાજ્યની જનતાને અનેકગણો ફાયદો પણ થશે.
કયા દિગ્ગજો આપશે હાજરી
- રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી, પરિમલ નથવાણી, ધનરાજ નથવાણી હાજર રહેશે.
- વેલસ્પન ગ્રુપના ચેરમેન બી.કે. ગોએન્કા
- અદાણી પોર્ટસ અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડના મેનેજીંગ ડિરેક્ટર કરણ અદાણી
- ટોરેન્ટ ગ્રુપના ચેરમેન સમીર મહેતા
- એસ્સાર કેપિટલ / એસ્સાર ગ્લોબલ ફંડ લિમિટેડના ડિરેક્ટર પ્રશાંત રૂઇઆ
- રવાન્ડના હાઈ કમિશ્નર તેમજ ગયાનાના હાઈ કમિશ્નર
