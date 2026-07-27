/ડાંગ: યુવકોનું નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં જીવના જોખમે રિવરરાફ્ટિંગ, Video થયો વાયરલ

ગુજરાતમાં આજે પણ અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આવામાં ડાંગમાં નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં જીવના જોખમે રિવરરાફ્ટિંગનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે.
નદીમાં જીવના જોખમે રિવરરાફ્ટિંગ
ભારે વરસાદના પગલે નદીઓ બેકાંઠે વહી રહી છે. ત્યારે ડાંગમાં આવી જ એક ધસમસતા પ્રવાહવાળી નદીમાં જીવના જોખમે સ્થાનિક યુવકોનો રિવરરાફ્ટિંગનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સ્થાનિક યુવકોએ કોઈ પણ સુરક્ષાના સાધનો વગર રિવરરાફ્ટિંગ કરી વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો. જેને લઈને ચિંતા ઊભી થઈ છે.
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે પાડ્યું બહાર પાડેલું છે જાહેરનામું
અત્રે જણાવવાનું કે હાલમાં ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને જોખમી પરિસ્થિતિને પગલે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. નદીઓ, તળાવો, ચેકડેમ, નાળા અને ધોધમાં ઉતરવા પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે. મોબાઇલ/કેમેરાથી ફોટો-વિડિયો અને સેલ્ફી લેવા માટે જોખમી સ્થળે ઉભા રહેવા પર પણ પ્રતિબંધ છે. 7 જુલાઈ 2026 સાંજે 6.00 વાગ્યાથી 4 સપ્ટેમ્બર 2026 સાંજે 6.00 વાગ્યા સુધી આ જાહેરનામું અમલમાં છે. જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) કલમ-223 હેઠળ કાર્યવાહીની જોગવાઈ છે.
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ભારે વરસાદની છે આગાહી
અત્રે જણાવવાનું કે આજે ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલી છે. વાવ થરાદ અને પાટણમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. વડોદરા, સુરત અને છોટાઉદેપુરમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. નર્મદા, નવસારી અને વલસાડ, તાપી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. 30 જુલાઈએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, તાપી, વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 1 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.