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ડાંગ: યુવકોનું નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં જીવના જોખમે રિવરરાફ્ટિંગ, Video થયો વાયરલ

Dang Viral Video: ગુજરાતમાં મેઘરાજા ચારેકોર ગરજી રહ્યા છે. નદીઓ ઉછાળા મારી રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો આજે પણ અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. પરંતુ આમ છતાં લોકો પોતાના જીવ જોખમે મૂકતા ખચકાતા નથી. ડાંગનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં સ્થાનિક યુવકો જીવના જોખમે રિવરરાફ્ટિંગ કરી રહ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:08 AM IST
ડાંગ: યુવકોનું નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં જીવના જોખમે રિવરરાફ્ટિંગ, Video થયો વાયરલ
Image Credit: video grab AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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