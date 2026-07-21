/વિજાપુરના આનંદપુરા પાસે પાટીદાર યુવકની સગી દીકરી અને પત્નિએ કઈ રીતે કરી હત્યા? CCTV ફૂટેજથી આખા કાવતરાનો પર્દાફાશ

Mehsana News: મહેસાણાના વિજાપુરમાં બનેલા પતિના મર્ડર કેસમાં એક સનસનાટીભર્યો ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં એક બ્રેઝા કારે એક્ટિવાને જોરદાર ટક્કર મારીને ચાલકને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો અને ઘટના બાદ કારચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. શરૂઆતમાં આ અકસ્માતનો મામલો લાગતો હતો, પરંતુ વિજાપુર પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે શંકાસ્પદ કારની તપાસ હાથ ધરી આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, મૃતકની પત્ની રીટાબેન પતિ પર વહેમ રાખતી હતી અને અવારનવાર થતા ઝઘડાઓથી કંટાળીને તેણે પતિની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ કાવતરામાં તેની દીકરી શ્રદ્ધાબેન પણ સામેલ હતી. પત્નીએ પોતાના ભત્રીજા વિમલકુમારને પૈસાની લાલચ આપી તૈયાર કર્યો હતો અને તેને મૃતકનું લાઇવ લોકેશન મોકલીને આ અકસ્માત રૂપી હત્યાને અંજામ અપાવ્યો હતો.
કારે એક્ટિવાને ટક્કર મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
વિજાપુર વિસ્તારમાં એક કારચાલકે એક્ટિવા લઈને જઈ રહેલા વ્યક્તિને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે એક્ટિવાચાલકનું સ્થળ પર જ મોત નિપજ્યું હતું. ઘટના અંજામ આપ્યા બાદ કારચાલક અકસ્માત સર્જીને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
CCTV ફૂટેજ અને બ્રેઝા કાર પર શંકા
ઘટના અંગે જાણ થતાં જ વિજાપુર પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજ તપાસવાનું શરૂ કર્યું હતું. ફૂટેજ મેળવ્યા બાદ પોલીસે એક શંકાસ્પદ બ્રેઝા કારની ઓળખ કરી અને તેના આધારે તપાસ આગળ ધપાવી. CCTVના આધારે પોલીસે આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી.
પત્ની અને દીકરી જ નીકળ્યા માસ્ટરમાઇન્ડ
પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં જે સત્ય બહાર આવ્યું તેણે સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. મૃતકની પત્ની રીટાબેન પોતાના પતિ પર વહેમ રાખતી હતી અને તેમની વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા. આ ગૃહક્લેશ અને વહેમથી કંટાળીને રીટાબેને પોતાના જ પતિને રસ્તામાંથી હટાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ કાવતરામાં તેમની દીકરી શ્રદ્ધાબેન પણ બરાબરની ભાગીદાર હતી.
ભત્રીજાને પૈસાની લાલચ આપી સોંપી સોપારી
પોલીસ તપાસ અનુસાર, પત્ની રીટાબેને આ ક્રૂર કામ પૂરું કરવા માટે પોતાના ભત્રીજા વિમલકુમારનો સંપર્ક કર્યો હતો. વિમલકુમારને પૈસાની લાલચ આપીને પતિની હત્યા કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાના દિવસે પત્ની સતત પોતાના પતિનું લાઈવ લોકેશન ભત્રીજાને મોકલી રહી હતી, જેથી તે તક જોઈને હુમલો કરી શકે. લોકેશન મળતા જ ભત્રીજાએ કાર વડે એક્ટિવાને ટક્કર મારીને હત્યાને અકસ્માતનું રૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
હાલમાં વિજાપુર પોલીસે આ કેસમાં કાવતરું ઘડનાર પત્ની, દીકરી અને અકસ્માત સર્જનાર ભત્રીજા વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.