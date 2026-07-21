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વિજાપુરના આનંદપુરા પાસે પાટીદાર યુવકની સગી દીકરી અને પત્નિએ કઈ રીતે કરી હત્યા? CCTV ફૂટેજથી આખા કાવતરાનો પર્દાફાશ

Mehsana Vijapur Murder: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર ખાતે બનેલી એક ઘટનામાં ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. શરૂઆતમાં જે બનાવ અકસ્માત લાગી રહ્યો હતો, તે વાસ્તવમાં એક પૂર્વ આયોજિત હત્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેના આધારે પોલીસે આખા કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:10 AM IST
વિજાપુરના આનંદપુરા પાસે પાટીદાર યુવકની સગી દીકરી અને પત્નિએ કઈ રીતે કરી હત્યા? CCTV ફૂટેજથી આખા કાવતરાનો પર્દાફાશ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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