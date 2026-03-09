હાંસિયામાં પડેલું રાજકોટ ફરી સળવળ્યું, રૂપાણી છાવણી ફરીથી આક્રમક બનશે?

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratહાંસિયામાં પડેલું રાજકોટ ફરી સળવળ્યું, રૂપાણી છાવણી ફરીથી આક્રમક બનશે?

Rajkot BJP Appointment 70 Executives : રાજકોટ શહેર ભાજપના નવા હોદેદારોની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. જેમાં સ્વ.વિજય રૂપાણી ગ્રુપની ફરી એન્ટ્રી જોવા મળી છે. અંજલી રૂપાણીને સોંપાઈ જવાબદારી. ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રૂપાણી ગ્રૂપ ફરી આક્રમક બનશે કે નહિ તે જોવું રહ્યું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 09, 2026, 05:43 PM IST
  • રાજકોટના નવા હોદ્દેદારીની ટીમમાં સ્વ.વિજય રૂપાણીની ટીમને સ્થાન મળ્યું
  • અંજલીબેન રૂપાણીને વોર્ડ નંબર 10 ના કારોબારી સભ્ય બનાવાયા
  • રાજકોટના અનેક જૂના જોગીઓને ચૂંટણી પહેલા સક્રિય કરવાના કારસો 

Rajkot BJP : રાજકોટ શહેર ભાજપના નવા હોદેદારોની નિમણૂંક જાહેર કરવામાં આવી છે. કુલ 70 કારોબારી સભ્યો, 18 વોર્ડ પ્રભારી નિમાયા છે. તો 3 મહામંત્રીને ઝોન વાઈઝ જવાબદારી સોંપાઈ છે. શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડો.માધવ દવે દ્વારા યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં નોંધનીય બાબત એ છે કે, સ્વ. વિજય રૂપાણીના ધર્મપત્નીનો કારોબારી સભ્યમાં સમાવેશ કરાયો છે. અંજલીબેન રૂપાણીને વોર્ડ નંબર 10 ના કારોબારી સભ્ય બનાવાયા છે. 

ચૂંટણી પહેલા ભાજપે જવાબદારી વહેંચી 
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભાજપ દ્વારા જિલ્લા-મહાનગર પ્રભારીઓની નિમણૂંક જાહેર કરી દેવાઈ છે. રાજ્યભરના વિવિધ જિલ્લાઓમાં નવા પ્રભારીઓને જવાબદારી સોંપાઈ છે. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર સહિતના મહાનગરોમાં નિમણૂંકો કરી દેવાઈ છે. સંગઠન મજબૂત બનાવવા જિલ્લા સ્તરે જવાબદારીઓની વહેંચણી કરાઈ છે. પ્રદેશ ભાજપના 4 મહામંત્રીઓને મહાનગરોના પ્રભારી બનાવાયા છે. સુરત શહેર પ્રશાંત કોરાટ, જ્યારે વડોદરા શહેર હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ પ્રભારીની જવાબદારી સોંપાઈ. અમદાવાદ શહેરમા અજય બ્રહ્મભટ્ટ, જ્યારે રાજકોટમાં અનિરુદ્ધ દવેને પ્રભારીની જવાબદારી સોંપાઈ છે. 

રાજકોટમાં વિવાદ વચ્ચે નવા હોદ્દેદારો 
રાજકોટ શહેર ભાજપ દ્વારા નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂંક જાહેર કરાઈ છે. કોર્પોરેશનની ચૂંટણી પહેલા વિવાદો ડામવા નિમણૂંક કરાઈ છે. અંજલીબેન રૂપાણી સહિત 70 કારોબારી સભ્યો તેમજ 18 વોર્ડના 18 પ્રભારીની નિમણૂંક કરાઈ છે. ત્રણેય મહામંત્રીને વિધાનસભા વાઈઝ ઝોનની ફાળવણી કરાઈ છે. ભાજપનો આંતરિક વિવાદ ડામવા કવાયત શરૂ કરાઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાય છે. કોર્પોરેશનની ચૂંટણી પહેલા અંજલીબેન રૂપાણીને વોર્ડ નંબર 10 ના કારોબારી સભ્ય બનાવી સક્રિય કરાયા છે. 

રૂપાણી જૂથ ફરી એક્ટિવ થયું  
રૂપાણી જૂથના અંજલીબહેન સહિતના દિગ્ગજો ફરી સક્રિય થવાના છે. રાજકોટના સંગઠનમાં ધનસુખ ભંડેરી, નીતિન ભારદ્વાજ, કમલેશ મિરાણી, ગોવિંદ પટેલ, કમલેશ જોશીપુરા, અરવિંદ રૈયાણીની સંગઠનની રચનામાં સિનીયર નેતાઓને વિશેષ આમંત્રિત સભ્યો તરીકે સ્થાન અપાયું છે. ઝોનવાઈઝ મહામંત્રીની ફાળવણીમાં વિજય રૂપાણીન ટીમનો એક પણ સભ્ય નથી. પરંતું રાજકોટ મંડળ વોટ પ્રભારીમાં વિજયભાઈના અંગત સંજય ગોસ્વામી, શૈલેષ જાની, રજની ગોલ, વિધ્નેશ જોશી વોર્ડ પ્રભારી તરીકે પસંદગી પામ્યા છે. તો રૂપાણી જુથમાં કાશ્મીરાબેન નથવાણી, રક્ષાબેન બોળિયા પણ જુથાણી ગ્રુપના છે. કારોબારી સદસ્યમાં અંજલીબેન રૂપાણી, કશ્યપ શુક્લ, વિરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, કિરણબેન માંકડિયા, જસુમતીબેન વસાણી, શિલ્પાબેન જાવિયા પણ સામેલ કરાયા છે. ત્યારે હવે રાજકોટમાં રૂપાણી જુથ ફરી સક્રિય થયુ છે તે સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું છે. 

કારોબીરીમાં અંજલી રૂપાણીનો સમાવેશ
કારોબારી સભ્યોમાં સ્વ. વિજયભાઈના ધર્મપત્નીનો સમાવેશ કરાયો છે. રાજકોટ શહેર ભાજપના 70 કારોબારી સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ. વિજયભાઈ રૂપાણીના ધર્મપત્ની અંજલીબેન રૂપાણીને વોર્ડ નંબર 10 ના કારોબારી સભ્ય બનાવાયા છે. જોકે, આ જવાબદારી બહુ જ નાની કહેવાય. 

રાજકોટ ભાજપમાં સતત ઉકળતા ચરુ જેવી સ્થિતિ હોય છે. રાજકોટ ભાજપમાં પહેલાથી જ આંતરિક જુથવાદ જોવા મળતો હોય છે. આવામાં આ કારોબારીની જાહેરાત નવો વિખવાદ ન જન્માવે તો સારું. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

