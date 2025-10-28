5 દિવસમાં 6-6 હત્યાથી રાજકોટ રક્તરંજિત! વિજય સોલંકીની હત્યાનો કેસ ઉકેલાયો, આરોપીની ધરપકડ
Rajkot News: દિવાળીના પર્વ પૂર્વે શરૂ થયેલો રાજકોટમાં હત્યાનો સિલસિલો દિવાળીનું પર્વ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ પણ હજુ પણ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. શનિવારના રોજ રાજકોટ શહેરના જામનગર રોડ પર આવેલા ઘંટેશ્વર 25 વારીયા ક્વાર્ટરમાં રહેતા 30 વર્ષિય વિજય સોલંકી નામના વ્યક્તિની હત્યા ધર્મેશ બ્રાહ્મણ નામના વ્યક્તિ દ્વારા છરીના ઘા ઝીંકી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Rajkot News: દિવાળીના પર્વ ઉપર જાણે કે રાજકોટ શહેરને કોઈની નજર લાગી ગઈ હોય તેમ એક બાદ એક હત્યાની ઘટનાઓથી રાજકોટ શહેર રક્તરંજિત બન્યું હતું. રાજકોટ શહેરમાં છેલ્લા પાંચ દિવસમાં 6 જેટલી હત્યાથી રંગીલુ રાજકોટ રક્ત રંજીત બની ચુક્યુ હોવાનું સામે આવ્યુ છે. તો છેલ્લા દસ દિવસમાં સાત-સાત હત્યાની ઘટનાથી રાજકોટ સત્બધ થઈ ચુક્યુ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે શનિવારના રોજ રાજકોટ શહેરના જામનગર રોડ પર આવેલા ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં દિન દહાડે વિજય સોલંકી નામના વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી છે.
વિજય સોલંકીની હત્યાના સમગ્ર મામલે મૃતક ના મોટાભાઈ કાળુ સોલંકી દ્વારા ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ધર્મેશ ઉર્ફે ધમો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાવવામાં આવ્યો છે. પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં કાળું સોલંકી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ધર્મેશ ઉર્ફે ધમા દ્વારા અગાઉની ચોરી બાબતેના ઝઘડાનો ખાર રાખીને છરી વડે માથાના ભાગે, ગળાના ભાગે તેમજ હાથ તેમજ પેટ સહિતના અલગ અલગ ભાગે છરીના ઘા ઝીંકી શનિવારના રોજ તેની હત્યા કરવામાં આવી છે.
રાજકોટ શહેરમાં બનેલી હૃદયદ્રાવક હત્યા કાંડનો આખરે અંત આવ્યો છે. ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા 25 વારિયા ક્વાર્ટરમાં વિજય સોલંકી નામના યુવાનની હત્યા થયાની ઘટના બાદ શહેરમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. પોલીસના વિશેષ દળોએ કામે લાગી ઘંટેશ્વરમાં થયેલ વિજય સોલંકીની હત્યાના કેસમાં સતત તપાસ હાથ ધરી હતી અને અંતે આ હત્યા કાંડનો મુખ્ય આરોપી ધર્મેશને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે.
માહિતી મુજબ, વિજય સોલંકી અને ધર્મેશ વચ્ચે કોઈ વ્યક્તિગત વિવાદ ચાલતો હતો. આ વિવાદને લઈ બંને વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તણાવ હતો. ગુરુવારની રાત્રે વિવાદ ફરી ઉગ્ર બન્યો હતો, જેના કારણે ગુસ્સામાં આવી ધર્મેશે વિજય પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા વિજય સોલંકીને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. ઘટના બાદ આરોપી ધર્મેશ ફરાર થઈ ગયો હતો, પરંતુ ક્રાઇમ બ્રાંચ અને ઘંટેશ્વર પોલીસ ટીમે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ તથા ગુપ્ત માહિતીના આધારે ધર્મેશને પકડી પાડ્યો. પોલીસે તેની ધરપકડ કરીને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
સમગ્ર મામલે એસીપી બી.વી ચૌધરીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં શનિવારના રોજ હત્યાનો બનાવ બન્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે અંતર્ગત તાત્કાલિક અસરથી મર્ડરના આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તેમજ ટેકનીકલ સર્વેલન્સના માધ્યમથી ધર્મેશ ઉર્ફે ધમો ગાયજન (ઉવ.24)ની ગણતરીની કલાકોમાં શોધખોળ હાથ ધરી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ 3 જેટલા પ્રોહિબિશનના ગુના ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાઈ ચૂક્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
