આ વર્ષે ફાફડા-જલેબીના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો? સાંભળીને જ બહાર નીકળજો, બજારોમાં લાંબી કતારો
Dussehra 2025 Fafda Jalebi: વહેલી સવારથી જ શહેરભરની ફરસાણની દુકાનો અને ખાદ્ય બજારોમાં લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. પોતાના પરિવાર અને મિત્રો સાથે ફાફડા-જલેબીની જ્યાફત માણવા માટે અમદાવાદીઓ આતુરતાથી ઊભા છે.
Dussehra 2025 Fafda Jalebi: આજે, આસો સુદ દશમ એટલે કે વિજયાદશમીના શુભ પર્વ નિમિત્તે અમદાવાદની સવાર એક અનોખા ઉત્સાહ અને મીઠી સુગંધથી મહેકી ઊઠી છે. અધર્મ પર ધર્મની જીત અને અસત્ય પર સત્યના વિજયના પ્રતીક સમાન આ તહેવારની ઉજવણીની શરૂઆત અમદાવાદીઓ માટે પરંપરાગત રીતે ફાફડા અને જલેબીની મિજબાની સાથે થાય છે.
ગરબા પૂર્ણ થયા, હવે ફાફડા-જલેબીનો વારો
નવરાત્રીના છેલ્લા નોરતાની રાત્રે ગરબે ઘૂમ્યા બાદ, ઘણા લોકો સીધા જ આ સ્વાદિષ્ટ નાસ્તાની મજા માણવા માટે દુકાનો પર પહોંચ્યા હતા. માતાજીના ગરબાની ઊર્જા અને વિજયાદશમીની મીઠાઈનો સ્વાદ આ સંયોજન ખરેખર અદ્ભુત છે!
આસમાને પહોંચેલા ભાવ પણ ઉત્સાહ ઓછો ન કરી શક્યા
આ વર્ષે ફાફડા-જલેબીના ભાવ ગત વર્ષોની સરખામણીએ ઘણા ઊંચા છે, તેમ છતાં લોકોનો ઉત્સાહ જરાય ઓછો થયો નથી. માહિતી મુજબ, બજારમાં દેશી ઘીમાં બનેલી જલેબીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 1320 સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યારે ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ ફાફડાનો ભાવ 1180 પ્રતિ કિલોગ્રામ આસપાસ ચાલી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત, બજારમાં ગુણવત્તા અને બનાવટ (જેમ કે શુદ્ધ ઘી, તેલ, વગેરે)ના આધારે ફાફડા-જલેબીના જુદા જુદા ભાવો જોવા મળી રહ્યા છે. જોકે, આ મોંઘવારી પણ તહેવારની મજામાં બાધારૂપ બની નથી.
દેશી ઘીમાં બનેલી જલેબીની ખાસ મહેક સમગ્ર વાતાવરણને સુગંધિત કરી રહી છે અને તહેવારની ખુશીમાં વધારો કરી રહી છે. અમદાવાદીઓ માટે, વિજયાદશમીનો આ તહેવાર ફાફડા અને જલેબીના મીઠા-ખારા સ્વાદ વગર અધૂરો ગણાય.
