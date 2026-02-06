ઠાકોર સમાજમાં બે ફાંટા પડ્યા : ડીજેના તાલથી બંધારણનો સૂર બગડ્યો, વિક્રમ ઠાકોરના ગેનીબેન પર સનસનાટીભર્યા આક્ષેપ
Geniben Thakor Vs Vikram Thakor : ઠાકોર સમાજના બંધારણના ઉલ્લંઘનનો મામલો તૂલ પકડી રહ્યો છે. ગબ્બર ઠાકોરના સમર્થનમાં ઠાકોર સમાજના કલાકારો આવ્યા. વિક્રમ ઠાકોરે ગેનીબેન ઠાકોર સામે આક્ષેપો કરીને સનસનાટી મચાવી દીધી
Thakor Samaj Constitution : ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા બંધારણ ઘડવાની પહેલા ઠાકોર સમાજે કરી હતી, પરંતું હવે ઠાકોર સમાજના બંધારણનો નિયમો તૂટી રહ્યાં છે. આ સાથે જ ઠાકોર સમાજમાં બંધારણને લઈને વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. બંધારણને લઈને ઠાકોર સમાજના કલાકારોએ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. જેમાં ગુજરાતી ફિલ્મોના સુપરસ્ટાર કહેવાતા વિક્રમ ઠાકોરે સીધા ગેનીબેન ઠાકોર પર આક્ષેપ કર્યા છે.
ઠાકોરના સમાજના બંધારણના નિયમો ધીરે ધીરે તૂટી રહ્યા છે. ડીજે વગાડવા પર પ્રતિબંધને લઈને પહેલા જ ડીજેના સંચાલકોએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. જેના બાદ કલાકારો ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર ઘરના પ્રસંગમાં ડીજે વગાડીને આખા ગામમાં ફુલેકુ કાઢ્યું હતુ. આ હતી સમાજના બંધારણ સામેની પહેલી બગાવત. ત્યારે હવે કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર તમામ ડીજે સંચાલકો અને કલાકારોના સમર્થનમાં આવ્યા છે.
વિક્રમ ઠાકોરનો ગેનીબેન ઠાકોર પર આક્ષેપ
ઠાકોર સમાજના બંધારણના ઉલ્લંઘન મુદ્દે ગબ્બર ઠાકોર સહિત તેના પરિવારને સમાજ બહાર કરવાનો મામલો તૂલ પકડી રહ્યો છે. આ વિવાદ વચ્ચે ગાયક અને કલાકાર વિક્રમ ઠાકોરે ખુલ્લેઆમ ગબ્બર ઠાકોરના સમર્થનમાં આવ્યા છે. વિક્રમ ઠાકોરે કહ્યું કે, ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલા ઠાકોર સમાજ મહાસંમેલનમાં ગેનીબેન સમક્ષ વાત મૂકી હતી પરંતુ ગેનીબેન વાત સ્વીકારી ન હતી. બંધારણમાં ડીજે બંધ કરવાનો નિયમ લાવવામાં સૌથી પહેલા આગળ આવનાર ગેનીબેન હતા. આ સાથે જ ડીજે મુદ્દે સમાજમાં ગેરસમજ ફેલાઈ રહી છે. ઠાકોર સમાજમાં 10,000થી વધુ ડીજે સંચાલકો પોતાની રોજી-રોટી આ વ્યવસાયથી ચલાવે છે. ડીજે પર પ્રતિબંધથી અનેક પરિવારોની આવક પર સીધી અસર પડશે.
10 હજારથી વધુ ડીજે સંચાલકનું ઘર ચાલે છે
આમ, વિક્રમ ઠાકોરે ડીજે સંચાલકોની ચિંતા વ્યક્ત કરતું નિવેદન આપ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, 10 હજારથી વધુ ડીજે સંચાલકનું ઘર ચાલે છે. આમ, તમામ ડીજે સંચાલકો અને કલાકારોના સમર્થનમાં વિક્રમ ઠાકોર ખુલ્લેઆમ આવ્યા છે. આ પહેલા અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા આયોજિત મહાસંમલેનમાં પણ વિક્રમ ઠાકોર આ રાગ આલાપી ચૂક્યા હતા.
પાટણમાં પણ તૂટ્યું બંધારણ
ગત રોજ બનાસકાંઠા બાદ હવે પાટણમાં પણ ઠાકોર સમાજના બંધારણના નિયમો નેવે મૂકાયા હતા. ઠાકોર સમાજમાં નવા બંધારણમાં ડીજે અને રાસ ગરબાનું આયોજન કરીને મગનજી ઠાકોરે નિયમોનો ભંગ કર્યો હતો. સાતલપુર તાલુકાના કોરડા ગામ ખાતે યુવા સરપંચ કુમકુમ ઠાકોરના લગ્નમાં રાસ ગરબાનું ગરબાનું આયોજન કરી નિયમો તોડ્યા હતા. કોરડા ગામના ઠાકોર મગનજીની દીકરીના લગ્નમાં રાસ ગરબા ડીજે વગાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે વિવાદ થતા કોરડા ગામના ઠાકોર આગેવાન અને દીકરીના પિતા મગનજી ઠાકોરે જવાબ આપ્યો કે, મેં લગ્નમાં ઠાકોર સમાજ દ્વારા જે બંધારણ કર્યું છે તેનું કોઈ ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. ગરબામાં ડીજે નહિ પણ લાઈવ કાર્યક્રમ કર્યો હતો. તા. 2 ના રોજ બ્રહ્માણી માતાનો જન્મ દિવસ હોઈ તે નિમિત્તે ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું અને તે દિવસે જ દીકરીના લગ્નનો પ્રસંગ હતો એટલે લોકોને એવું લાગ્યું કે લગ્નમાં ગરબા રાખ્યા છે. કોઈએ સોશિયલ મીડિયામાં ખોટા વીડિયો બનાવી વાયરલ કર્યા હતા. આ ગરબા પણ સમાજના આગેવાનોને પૂછીને રાખ્યા હતા. હવે સમાજ કહે તેમ કરવા તૈયાર છીએ.
ત્યારે બંધારણના નિયમોને લઈને ઠાકોર સમાજમાં બે ફાંટા પડ્યા હોય તેવુ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. એક તરફ આગેવાનો નિયમોનું પાલન કરાવવા મક્કમ છે, તો બીજી તરફ કલાકારો પોતાના જ સમાજ સામે લડી લેવાના મૂડમાં છે. ત્યારે હવે બંધારણના મુદ્દે ઠાકોર વર્સિસ ઠાકોરની જંગ છેડાઈ છે.
