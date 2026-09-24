/ધોળકામાં ઝેરી અને કેમિકલ યુક્ત પાણીથી ત્રસ્ત ગ્રામજનો રસ્તા પર: તંત્રની આંખ ખોલવા ખેડૂતોએ નોંધાવ્યો ઉગ્ર વિરોધ

તમારા ઘરની આસપાસ, તમારી સોસાયટીની આસપાસ કે તમારા વિસ્તારમાં પ્રવેશતા મુખ્ય રસ્તા પર દૂષિત પાણી હોય તો તમે કેટલા હેરાન પરેશાન થાઓ છો....તે તમે જાણો છે....પરંતુ એક બે દિવસથી નહીં પરંતુ વર્ષોથી ઘર અને રસ્તા પર દૂષિત પાણીની સમસ્યા અને વારંવાર તંત્રને રજુઆત કરવા છતાં કોઈ નિરાકરણ ન આવે તો શું કરવું....વાત છે ધોળકા તાલુકાના ભેટાવાડા અને તેની આસપાસના ગામોની....જ્યાં દૂષિત પાણી અને કેમિકલ યુક્ત પાણીના કારણે લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે....વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં કોઈ નિરાકરણ ન આવતા આજે ફરી લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો અને તંત્રની આંખ ખોલવાના પ્રયાસ કર્યા....
બાઈક સાથેની આ રેલી કોઈ રાજકીય પક્ષની નથી....પરંતુ આ રેલી છે લોકોને પડતી સમસ્યા સામેના વિરોધની....એક બે નહીં પરંતુ એક હજાર ટુ વ્હિલર અને ટ્રેક્ટર સાથે નિકળેલા આ લોકો છે. ધોળકા તાલુકાના ભેટાવાડા , ત્રાસદ , આંબારેલી, નેસડા અને પાલડી ગામમાં લોકો....જેઓ ઝેરી પાણી હટાવો....ખેડૂતોને બચાવો, જાગો સરકાર....ખેડૂતોની વાત સાંભળો સરકાર, દેશ ભક્તિના નારા સાથે આ ખેડૂતો પોતાની રજુઆત તંત્રને કરી.
ખેડૂતોના ખેતરોમાં દૂષિત અને કેમિકલ યુક્ત પાણી આજે ભરાયેલા છે...ખેડૂતોના ખેતરોમાં રહેલા બોરમાં પણ કેમિકલ યુક્ત અને દૂષિત પાણી આવે છે...જેના કારણે લોકોને ચામડી અને કેન્સર સહિતની બિમારી છે......ધોળકા તાલુકાના ભેટાવાડા , ત્રાસદ , આંબારેલી, નેસડા અને પાલડી સહિતના ગામોમાં આજદીન સુધીમાં 100થી વધુ લોકો કેન્સરની બિમારીથી મોતને ભેટ્યા છે...તેમ છતાં તંત્ર કોઈ કાર્યવાહી કરતુ નથી.
કંપનીઓમાંથી છોડાતું કેમિકલયુક્ત પાણી અને ડ્રેનેજનું પાણી આ વિસ્તારમાં ભળી રહ્યું છે...લોકોનો આક્ષેપ છે કે માત્ર લોકોના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થતુ નથી...પરંતુ ખેતીને પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થાય છે..વર્ષોથી રજૂઆતો...ધરણાં... ઉપવાસ આંદોલન... છતાં દૂષિત પાણીની સમસ્યા યથાવત છે..એક મહિના પહેલા ઝી મીડિયાએ આ અંગેનો અહેવાલ રજુ કર્યો હતો...પરંતુ આજ દિન સુધી અહીની સ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.
જો કે આ બાબતે ધોળકાના ધારાસભ્ય સાથે ઝી 24 કલાકે વાત કરી હતી...જે દરમિયાન તેમણે કંઈક આવી સ્પષ્ટતા કરી..
ધારાસભ્યે આગામી એક વર્ષ સુધીમાં તમામ સમસ્યાનો નિકાલ લાવવાની વાત કરી છે....પરંતુ કેમિકલ યુક્ત પાણી અને દુષિત પાણી તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે...તેમજ લોકોના ઘરોમાં અને રસ્તા પર ભરાલેયું આ દૂષિત પાણી તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે તે જરૂરી છે