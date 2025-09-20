Prev
Next

વિવાદિત પોસ્ટ બાદ ગોધરામાં ઘર્ણષ : ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો, 88 લોકો સામે ફરિયાદ

Violence Over Social Media Posts: પંચમહાલના ગોધરામાં ઘર્ષણ મામલે પોલીસ આવી એક્શનમાં... બી ડિવિઝન પોલીસે કોમ્બિંગ સાથે ધરપકડનો શરૂ કર્યો દોર... સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ રીલ્સ અંગે યુવકની પૂછપરછ મુદ્દે મામલો બીચક્યો હતો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:55 PM IST

Trending Photos

વિવાદિત પોસ્ટ બાદ ગોધરામાં ઘર્ણષ : ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો, 88 લોકો સામે ફરિયાદ

Social Media Unrest In Vadodara And Godhra : દેશ ઉત્સવનો માહોલ અનુભવી રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના બે શહેરોમાંથી અશાંતિના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાંધાજનક પોસ્ટને કારણે વડોદરા અને ગોધરામાં તણાવ વધ્યો છે. વડોદરાના જુનિહારી વિસ્તારમાં બે જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારો થયો હતો અને પોલીસે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે સંઘર્ષ કર્યો હતો. જોકે પોલીસે ખૂબ જ મુશ્કેલીથી પરિસ્થિતિને કાબુમાં લીધી હતી, અને હાલ શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે, પરંતુ વિસ્તારમાં તણાવ હજુ પણ છે. લઘુમતી સમુદાયના લોકોએ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો કર્યો અને ભારે હોબાળો મચાવ્યો. ભીડને વિખેરવા માટે પોલીસે ભારે બળ તૈનાત કરવું પડ્યું. બંને શહેરોમાં, પોલીસે સમજદારીપૂર્વક કામ કર્યું અને મોટી અશાંતિ અટકાવી.

ગોધરામાં હંગામો કેમ?
ગોધરામાં, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોને લઈને લઘુમતી સમુદાયના લોકોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં તોડફોડ કરી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ગોધરા શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક યુવક વારંવાર સોશિયલ મીડિયા પર ભડકાઉ પોસ્ટ પોસ્ટ કરતો હતો. નવરાત્રીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસે તે વ્યક્તિને બોલાવીને વિસ્તારમાં તણાવ પેદા કરી શકે તેવી કોઈપણ પોસ્ટ ન કરવાની સલાહ આપી હતી. જોકે, કેટલાક લોકો માનતા હતા કે પોલીસે યુવકને ધમકી આપવા માટે બોલાવ્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ભીડ એકઠી થઈ ગઈ અને હોબાળો મચાવવા લાગ્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો અને ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા
હંગામો વધતો જોઈને પોલીસે ભીડને વિખેરવા માટે લાઠીચાર્જ કર્યો. કેટલાક પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા. ત્યારબાદ પોલીસે બેકાબૂ ભીડને કાબુમાં લેવા માટે ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા. વિસ્તાર હવે શાંત છે.

યુવકની પોસ્ટથી વિવાદ થયો 
ગોધરામાં ‘આઈ લવ મહંમદ’ ની રીલ વાયરલ થતા વિવાદ થયો હતો. ગોધરા બી ડિવિઝન પોલીસે યુવકને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યો હતો. પોલીસે યુવકને માર માર્યાનો આક્ષેપ ઉઠતા સમાજના લોકોએ પોલીસ મથકનો ઘેરાવો કર્યો હતો. બી ડિવિઝન પોલીસ મથકનો ઘેરાવો કરી સમાજના લોકો દ્વારા પોલીસ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ગુસ્સે ભરાયેલ ટોળાને વિખેરવા માટે પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી. ટોળાને છુટા પાડવા ટીયર ગેસ સહિત લાઠી ચાર્જ કરવા પડ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા ટોળાને વિખેરવા 7 થી 8 જેટલા ટીયર ગેસના સેલ છોડાયા હતા. આ ઘટના બાદ સમગ્ર શહેરમાં તંગદિલીનો માહોલ છવાયો છે. 

Social Media Unrest In Vadodara And Godhra

ટોળાએ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરી આખું પોલીસ સ્ટેશન બાનમાં લીધું હતું. જેને પગલે હાલ જિલ્લાની તમામ પોલીસ ગોધરા બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ખડકી દેવાઈ છે. આઈ.જી, અને એસ પી સહિત પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટના સ્થળે તૈનાત છે. 

પોલીસે ધરપકડ શરૂ કરી 
મોડી રાત્રે પોલીસે એક્શનમાં આવીને કોમ્બિંગ સાથે ધરપકડનો દોર શરૂ કર્યો છે. પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરી હુમલો કરનાર લોકો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. લોકોને લો એન્ડ ઓર્ડર જળવાઈ રહે તેવી પણ અપીલ કરાઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાવવામાં આવતા અફરવા પર લોકો ધ્યાન ન આપે તેવી પણ પોલીસે અપીલ કરી છે. નવરાત્રિનો તહેવાર આવી ચૂક્યો છે ત્યારે ગોધરામાં લો એન્ડ ઓર્ડર જળવાઈ રહે તે પોલીસનું સૂચન છે. 

88 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ
ગોધરા શુક્રવારે પોલીસ પર હુમલાની જે ઘટના બની તેમાં પોલીસે 88 સામે નામ જોગ અને ટોળા સામે ફરિયાદ કરાઈ છે. અત્યાર સુધી 17 લોકોને પકડવામાં આવ્યા છે. સર્વેલન્સ મારફતે અન્યોની તપાસ ચાલુ  કરાઈ છે. અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા ગોધરા પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે. શાંતિ સમિતિ યોજી લોકો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે.

એસપી હરેશ દૂધાતે જણાવ્યું કે, ગરબાનું જ્યાં આયોજન હશે ત્યાં પોલીસ હશે જ અને આવી પોસ્ટ કરનારને પોલીસ છોડશે નહિ. બજારમાં શાંતિનો માહોલ અને બજારો પણ ચાલુ છે. કાલોલમાં ગુરુવારે એક વીડિયોને લઈ સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્ઝર સામે ગુનો દાખલ કરાયો હતો. કાલોલના વીડિયોમાં ‘નવરાત્રિ સમયે અમે લાઇન મારીશું...’ તેવો વીડિયો મૂકાયો હતો. જેને લઈને સમજાવવા બોલાવ્યો અને વીડિયો ડીલીટ કરી વિડિઓ મુકનાર તનવીર શેખ સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. તેની સાથે ગોધરામાં અવાર નવાર વિવાદિત વીડિયો મુકનાર જાકિર જભાને પણ બી પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યો હતો. નવીર શેખ અને જાકિર જભા બને મિત્ર છે, જેથી જાકિર ને નવરાત્રી આવી છે ત્યારે બે સમાજ વચ્ચે માહોલ ન ડહોડાળ તે માટે વિવાદિત વીડિયો ન મુકવા પીઆઈએ સમજાવ્યો હતો. જોકે જાકિર જભા એ ‘I લવ મહંમદ’ વીડિયો મૂક્યો અને પોલીસે તેને આ વીડિયો ન મુકવા ધમકાવ્યો અને માર મર્યાનો સમાજમાં ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેનાથી માહોલ બગડ્યો. 

વિવાદિત પોસ્ટ બાદ ગોધરામાં ઘર્ણષ : ટોળાનો પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો, 88 લોકો સામે ફરિયાદ

એસપીએ ખુલાસો કર્યો કે, પોલીસ સ્ટેશન પર બનેલ ઘટના અને i લવ મહંમદ વીડિયો સાથે કોઈ લેવા દેવા કે વિવાદ નથી. બે સમાજ વચ્ચે માહોલ ન ડહોડાળ તેના માટે ખાસ ધ્યાન રખાશે. કાલોલના વિડીઓમાં ફરિયાદ કરી વિડિઓ ડીલીટ કરી તનવીર શેખને પકડી લેવાયો છે. ભૂતકાળમાં તે શખ્સ સામે ગુના દાખલ થયેલ છે, જાકિર જભાની શોધખોળ ચાલુ છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
violenceGodharaગોધરા

Trending news