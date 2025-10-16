Prev
પંચમહાલમાં 'સુરિલા ડ્રાઇવર'નો વીડિયો વાયરલ: મુસાફરોને હિન્દી-ગુજરાતી ગીતો સંભળાવીને કરાવ્યો ભરપૂર આનંદ!

Panchmahal News: પંચમહાલમાં એસટી બસના કંડક્ટરનો વીડિયો વાયરલ. બસમાં કંડક્ટરે લોકોને કરાવ્યો આનંદ. હિન્દી અને ગુજરાતી ગીતો ગાઈને લોકોને મનોરંજન કરાવ્યું. હાથમાં માઈક લઈને સુંદર ગીત ગાતા કંડક્ટર વાયરલ. એસટીના મુસાફરોને પણ આવી સવારી કરવાની મજા. મુસાફરોએ કંડક્ટરના ટેલેન્ટની કરી સરાહના.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:59 AM IST

Panchmahal News: સોશિયલ મીડિયામાં અનેક વીડિયો વાયરલ થાય છે, જેમાંથી ઘણા લોકોનું નસીબ ચમકી જાય છે. ત્યારે પંચમહાલમાં એસ.ટી. બસના એક ડ્રાઇવરનો અનોખો વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયુવેગે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ ડ્રાઇવર માત્ર મુસાફરોને તેમની મંજિલ સુધી પહોંચાડવાનું જ નહીં, પણ તેમને સફર દરમિયાન ભરપૂર મનોરંજન પણ પૂરું પાડે છે.

બસમાં કંડક્ટરે મુસાફરોને કરાવ્યો આનંદ
એવું કહેવામાં આવે છે કે બસની સફર કંટાળાજનક હોય છે, પરંતુ પંચમહાલ એસ.ટી. વિભાગના કંડક્ટર ગુલાબસિંહની બસમાં સવાર થવું એટલે મનોરંજનની ગેરંટી. ગુલાબસિંહે હાથમાં માઈક અને સ્પીકર લઈને બસમાં બેઠેલા મુસાફરોને હિન્દી અને ગુજરાતીના સુંદર ગીતો ગાઈને મંત્રમુગ્ધ કર્યા. તેમના સુરીલા અને મધુર અવાજે મુસાફરોને સફર દરમિયાન એક અલગ જ પ્રકારનો આનંદ કરાવ્યો હતો. ડ્રાઇવિંગની સાથે સાથે આ પ્રકારે ગીત ગાઈને લોકોને ખુશ કરનાર ગુલાબસિંગનો વીડિયો હવે ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ડેપો પર પણ હોય છે મોજ
મળતી માહિતી મુજબ, કંડક્ટર ગુલાબસિંહ માત્ર બસની અંદર જ નહીં, પણ બસ ડેપો પર પણ અવારનવાર માઇક અને સ્પીકર સાથે જોવા મળે છે. તેઓ ત્યાં પણ મુસાફરોને ગીતો સંભળાવીને તેમનો થાક ઉતારે છે અને તેમને ખુશ કરે છે.

મુસાફરોએ ટેલેન્ટને વખાણ્યું
ગુલાબસિંગની આ અનોખી પહેલને મુસાફરોએ ખૂબ વખાણી છે. એસ.ટી.ની આ સવારી મુસાફરો માટે માત્ર પ્રવાસ નહીં, પણ એક યાદગાર અનુભવ બની રહી. મુસાફરોએ જણાવ્યું કે, "આવા ટેલેન્ટેડ ડ્રાઇવરને કારણે સફરનો કંટાળો દૂર થઈ ગયો અને ખૂબ મજા આવી."

