ભાજપના નેતા માતાજીના માંડવામાં ધૂણ્યા, પીઠ પર સાકળ મારી, જુઓ Video

Rajkot BJP News: રાજકોટ શહેર ભાજપના ઉપપ્રમુખ સોમાભાઈ ભાલિયા ચર્ચામાં આવી ગયા છે. સોમાભાઈનો એક ધૂણતો વીડિયો વાયરલ થયો છે. ભાજપના નેતા માતાજીના માંડવામાં ધૂણતાં જોવા મળ્યા હતા.

Feb 11, 2026, 05:01 PM IST

Rajkot News: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભૂવાઓ ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. કોઈ ભૂવો સોનું 30 હજાર થવાની આગાહી કરી રહ્યું છે..તો કોઈ 2027માં એક નેતાને ટિકિટ મળશે અને 11 હજાર મતથી જીતશે તેવો દાવો કરી રહ્યો છે. હવે રાજકોટમાંથી એક એવો વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેને લઈને રાજકારણથી લઈને વિજ્ઞાનજાથા સુધી ગરમાગરમ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. શું છે આખો મામલો?...જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં..

માતાજીના માંડવામાં ભક્તિનો માહોલ...ઢોલ-નગારા...જય જય જયકારનો...અને અચાનક રાજકોટ શહેર ભાજપના ઉપપ્રમુખ સોમાભાઈ ભાલિયા ધૂણવા લાગે છે...

ધૂણતાં ધૂણતાં પોતાની ઉપર સાંકળો મારતા સોમાભાઈનો વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ છે. કહેવાય છે કે સોમાભાઈ માતાજીના અનન્ય ભક્ત છે. ભક્તિમાં લીન થયેલા આ દૃશ્ય હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 11, 2026

આ વીડિયો સામે આવતા જ વિજ્ઞાનજાથાએ વાંધો ઉઠાવ્યો. તેમનું કહેવું છે કે સમાજમાં અંધશ્રદ્ધા પ્રોત્સાહિત ન થવી જોઈએ. બીજી તરફ પ્રદેશ ભાજપના પ્રવક્તાનું નિવેદન આવ્યું છે કે, સોમાભાઈ અમારા સિનીયર નેતા છે, તેઓ ધાર્મિક અને સામાજિક સેવા કરતા વ્યક્તિ છે...વિડિયોમાં તેઓ ભક્તિમાં લીન જોવા મળે છે..

પરંતુ આ માત્ર એક ઘટના નથી...થોડા સમય પહેલા બનાસકાંઠામાંથી એક ભૂવાજી વાયરલ થયા હતા... તેમણે મોંગીલાલ પટેલને 2027માં ટિકિટ મળશે અને 11 હજાર મતથી જીતશે તેવી આગાહી કરી દીધી હતી.

બનાસકાંઠામાંથી એક ભૂવાજી વાયરલ થયા હતા. આ પહેલા એક ભૂવાજીએ સોનું 30 હજાર રૂપિયા પહોંચી જશે તેવી ભવિષ્યવાણી કરી સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. સોનું 30 હજાર રૂપિયા પહોંચી જશે તેવી ભવિષ્યવાણી કરી હતી.

રાજકારણમાં હવે સર્વે, સ્ટ્રેટેજી અને સોશિયલ મીડિયા સાથે ભૂવા ફેક્ટર પણ ચર્ચામાં છે. સવાલ એ છે કે, આ ભક્તિ છે?, અંધશ્રદ્ધા છે? કે પછી સોશિયલ મીડિયાનો નવો ટ્રેન્ડ?

