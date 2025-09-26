ગરબાના માહોલમાં ચુમ્માચાટી કરતું દેખાયું ખેલૈયા કપલ! યુનાઇટેડ-વેમાં શરમજનક હરકત, ખેલૈયાઓમાં રોષ
Vadodara Navratri 2025: યુનાઇટેડ વેના પ્રખ્યાત ગરબામાં ખેલૈયા કપલનો વિવાદાસ્પદ કાંડ. ખેલૈયા કપલે જાહેરમાં ચુંબન કરી અશ્લીલ રીલ બનાવી. અશ્લીલ રીલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા ખેલૈયાઓમાં ભારે રોષ. ગરબાના માહોલમાં શરમજનક હરકતથી ખેલૈયાઓમાં રોષ. ઘટના બાદ આયોજકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ. પરંપરાગત તહેવારની પવિત્રતાને ભંગ કરાયો હોવાનો આક્ષેપ
Vadodara Navratri 2025: સોશિયલ મીડિયામાં ફેમસ થવા માટે લોકો કઈ હદ સુધી જાય છે તેનો વધુ એક પુરાવો સામે આવ્યો છે. એક તરફ પાવન નવરાત્રિ ચાલી રહી છે, તેવા સમયે સંસ્કારી નગરી કહેવાતા વડોદરામાં અસંસ્કારી હરકત સામે આવી છે. વડોદરામાં આયોજીત યુનાઈટેડ વેના ગરબા કાર્યક્રમનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જેમા એક કપલ ચાલુ ગરબામાં અશ્લીલ હરકતો પર ઉતરી આવ્યું. ગરબાના નામે એક યુગલ અશ્લીલ હરકતો કરવા લાગ્યું.. એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ જાણે એક મહાન કામ કરતા હોય તેવી રીતે આવી હરકતનો વીડિયો પણ બનાવ્યો. આ કપલે જાહેરમાં જ ગરબા કરતા કરતા ચુંબન કર્યું..
આ સાથે આવી ફિટકારજનક હરકતનો વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં શેર પણ કર્યો. રિલ્સબાજ આ યુવક યુવતીને એટલું પણ ભાન નથી કે, તેઓ માતાની આરાધના કરવા ગરબામાં જાય છે કે આવી અશ્લીલતા ફેલાવવા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ લોકોમાં ભારે આક્રોશની લાગણી ફેલાઈ છે. પવિત્ર તહેવાર નવરાત્રિમાં આવી હરકત સામે આવતા લોકોમાં રોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો ગરબા આયોજકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી રહ્યા છે.
પરંપરાગત તહેવારની પવિત્રતાનો ભંગ
નવરાત્રિ એ મા શક્તિની આરાધનાનું પર્વ છે અને ગરબા તેનું ધાર્મિક તથા સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ પવિત્ર તહેવારના માહોલમાં યુગલ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ શરમજનક હરકતથી અન્ય ખેલૈયાઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે આ કપલે માત્ર મહોત્સવના નિયમોનો જ નહીં, પરંતુ પરંપરાગત તહેવારની પવિત્રતાનો પણ ભંગ કર્યો છે.
ગરબાના નામે અશ્લીલતાનો ફેલાવો
વડોદરાની સંસ્કારી નગરીની છબીને લાંછન લગાડતી આ ઘટનામાં, યુનાઇટેડ વેના ગરબાના એક વીડિયોમાં આ યુગલ ગરબા રમતા-રમતા અચાનક એકબીજાને ચુંબન કરતું દેખાયું હતું. એટલું જ નહીં, આ હરકતનો વીડિયો કોઈએ ઉતારીને તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી પાવન નવરાત્રિના પર્વમાં અશ્લીલતા ફેલાવવાનો ગંભીર આક્ષેપ લાગી રહ્યો છે.
આયોજકો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ
ઘટના સામે આવ્યા બાદ ગરબાના આયોજન માટે જાણીતા યુનાઇટેડ વેના આયોજકો સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઊઠી છે. ખેલૈયાઓ અને નાગરિકોની માંગ છે કે આવા જાહેર સ્થળોએ, જ્યાં હજારો લોકો મા જગદંબાની આરાધના માટે એકઠા થાય છે, ત્યાં શિસ્ત અને સંસ્કારિતા જાળવવી અત્યંત જરૂરી છે. આ પ્રકારની અસંસ્કારી હરકતો કરનાર વ્યક્તિઓ સામે દાખલો બેસે તેવા પગલાં લેવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ આવું કૃત્ય કરવાની હિંમત ન કરે. સમગ્ર મામલો હાલમાં વડોદરાની જનતામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને લોકો સોશિયલ મીડિયા પર આ રીલ બનાવનાર યુગલની સખત નિંદા કરી રહ્યા છે.
