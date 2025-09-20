Prev
વિવાદીત પોસ્ટ કર્યા બાદ હાર્દિક પટેલે કહ્યું, હવે તો ઈન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સએપમાં સુવિચાર પણ મૂકાય તેમ નથી!

Hadik Patel Viral Post : ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે આકરા શબ્દોની પોસ્ટ કર્યા બાદ તેને સુવિચાર ગણાવ્યું. બીજી પોસ્ટ પણ વાયરલ થઈ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:44 AM IST

Gujarat Politics : વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે ગત રોજ એવી પોસ્ટ કરી હતી કે, તે જોતજોતામાં વાયરલ થઈ ગઈ હતી. ત્યારે આજે હાર્દિક પટેલે એના જવાબમાં બીજી પોસ્ટ કરી છે. 

આમ, તો પાટીદાર નેતા અને વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલની છાપ આખાબોલા નેતા તરીકની છે. જે બોલવું હોય તો બોલી દે. પરંતું હાર્દિક પટેલ ક્યારેક ન બોલવાની વાત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી રજૂ કરતા દેતા હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં હાર્દિક પટેલના તીખા તેવર જોવા મળતા હોય છે. ત્યારે હાર્દિક પટેલની એક પોસ્ટે ખળભળાટ મચાવ્યો છે, અને આ તીર કોણા તરફ ઈશારો કરે છે તે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે. 

પહેલી પોસ્ટમાં શું લખ્યું હતું
હાર્દિક પટેલે પોસ્ટમાં લખ્યું કે, અમે શાંત છીએ સંત નહીં મનમા વહેમ હોય તો કાઢી નાંખજો. કેમ કે આ શરૂઆત છે અંત નહીં.

બીજી પોસ્ટમાં શું લખ્યું 
આજકાલ અમુક લોકો એટલા ફ્રી છે કે ગમે ત્યાંથી સમાચાર શોધી લે છે, હવે તો ઈન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સએપમાં સુવિચાર પણ મૂકાય તેમ નથી તરત જ સમાચારમાં આવી જવાય છે

હાર્દિક પટેલના આ શબ્દો હાલ તીરની જેમ છૂટ્યા છે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા થઈ રહી છે કે, આખરે આ શબ્દોનો ઈશારો કોના તરફ છે. હાર્દિક પટેલ કોને ગર્ભિત ચેતવણી આપી રહ્યાં છે. પરંતું તરત બીજા દિવસે હાર્દિક પટેલે આ પોસ્ટને સુવિચાર ગણાવ્યો હતો. જોકે, તેમના શબ્દોમાં ક્યાય સુવિચાર હોય લેવું લાગ્યુ ન હતું. આ પોસ્ટ કોઈના પર નિશાન તાકીને લખાઈ હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું હતું. 

હજી થોડા સમય પહેલા જ વિરમગામના ભાજપના ધારાસભ્યએ પોતાની જ સરકાર સામે ઉપવાસ પર ઉતરવાની ચીમકી આપી હતી. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખી વિરમગામ શહેરમાં ઉભરાતી ગટર તેમજ ઘરમાં આવતા ગંદા પાણીનું કાયમી નિરાકરણ કરવા અપીલ કરી હતી. તેમની ચીમકી બાદ વિરમગામમાં અધિકારીઓ દોડતા થયા હતા, અને સમસ્યાઓને ત્વરિત હાથમાં લેવાઈ હતી. 

