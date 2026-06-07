/કોકરોચ પાર્ટી પર ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલનું નિવેદન વાયરલ, પાટીદોરાના મંચ પરથી વિરોધીઓને નષ્ટ કરવાની કહી વાત!

Ambaji News : પાટીદાર નેતા અને વિરમગામના ભાજપના ધારાભ્ય હાર્દિક પટેલે અંબાજી ખાતે 72 કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા આયોજિત ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. આ પ્રસંગે હાર્દિક પટેલે કોકરોચ પાર્ટીને લઈને મોટી વાત કહી હતી. સાથે જ કોકરોચ પાર્ટીને કેવી રીતે નાબૂદ કરવુ તે અંગે પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમના આ નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયું છે. વિરોધીઓનો કેવી રીતે સફાયો કરવો તે મુદ્દે હાર્દિક પટેલનું આક્રમક વલણ જોવા મળ્યું છે.
અંબાજી હવે નવું રૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે - હાર્દિક પટેલ
અંબાજી ખાતે 72 કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા ધાર્મિક મહોત્સવમાં ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે ખાસ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં 3100 થી વધુ મહિલાઓ અને 400 થી વધુ સ્વયંસેવક ભાઈઓ ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. સમાજમાં ઉત્કૃષ્ટ અને પ્રશંસનીય કાર્ય કરનાર પાટીદાર અગ્રણીઓનું આ મંચ પર સન્માન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું કે અંબાજી હવે નવું રૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે, જે યાત્રિકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
કોકરોચ પાર્ટી પર હાર્દિક પટેલનું નિવેદન
તો બીજી તરફ ગઈકાલે દિલ્હીમાં કોકરોચ પાર્ટીએ શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં લોકો જંતરમંતર ખાતે એકઠા થયા હતા. સમારોહમાં હાર્દિક પટેલે કોઈ પક્ષ કે નેતાનું નામ લીધા વગર ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું હતું. જેને કારણે હાલ તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા છે. સંબોધન સમયે વાત કરતા કરતા તેઓએ અચાનક વિરોધીઓ મુદ્દે વાત કરી હતી. વિરોધીઓ મુદ્દે તેમના આક્રમક તેવર જોવા મળ્યા હતા. ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે કોકરોચ પાર્ટી અંગે વિરોધીઓ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, કોકરોચ એ કોઈ પાર્ટી નથી. કોકરોચ ટોયલેટમાંથી નીકળે છે અને તેમને ખતમ કરવા માટે માત્ર એક 'હીટ સ્પ્રે' જ પૂરતું છે. આપણે હીટના સ્પ્રે સાથે આપણે કોકરોચને મારી નાંખતા હોઈએ છીએ.
આમ, વિરોધીઓ પર હીટ સ્પ્રે છાંટવાની વાત કરીને હાર્દિક પટેલ ફરી ચર્ચામાં આવ્યા છે. સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વાત કરવામાં ટેવાયેલા હાર્દિક પટેલ હાલમાં જ પોતાની એક સ્ટોરીથી ચર્ચામાં આવ્યા હતા.
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