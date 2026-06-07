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કોકરોચ પાર્ટી પર ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલનું નિવેદન વાયરલ, પાટીદોરાના મંચ પરથી વિરોધીઓને નષ્ટ કરવાની કહી વાત!

Hardik Patel On Cockroach Janta Party : ભાજપના વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે અંબાજી ખાતે પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમમાં કોઈનું નામ લીધા વિના વિરોધીઓને 'કોકરોચ' કહી 'હીટ સ્પ્રે'થી સફાયો કરવાની વાત કરતા રાજકારણ ગરમાયું છે. જુઓ તેઓએ આગળ શું કહ્યું હતું...

Written ByDipti Savant
Published: Jun 07, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:11 AM IST
કોકરોચ પાર્ટી પર ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલનું નિવેદન વાયરલ, પાટીદોરાના મંચ પરથી વિરોધીઓને નષ્ટ કરવાની કહી વાત!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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