ગુજરાતના વધુ એક સમાજમાં પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાયો, બીજું સંતાન લાવનાર દંપતીને આપશે 25 હજારનો ચેક
Vishwakarma Samaj Social Reforms : મહેસાણામાં વિશ્વકર્મા નિર્માણ ફાઉન્ડેશન દ્વારા યોજાયું મહાસંમેલન. જેમાં 'એક બાળકની માનસિકતા' અંગે વ્યક્ત કરાઈ ચિંતા, જેથી બીજું સંતાન લાવનાર દંપતીને 25 હજાર રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય લેવાયો
Mehsana News : ગુજરાતના વિવિધ સમાજોમાં હવે પરિવર્તનની હવા ફૂંકાઈ છે. પાટીદાર સમાજ, ઠાકોર સમાજ, ચૌધરી સમાજ અને રબારી સમાજમાં તો પરિવર્તનનો વાયરો ફૂંકાઈ ગયો છે. ત્યારે વિશ્વકર્મા સમાજ દ્વારા પણ આ દિશામાં અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. પાટણવાડા અને બાવીસી પંચાલ સમાજના આગેવાનોને મહાસંમેલનમાં 'એક બાળકની માનસિકતા' સામે ચિંતા વ્યક્ત કરીને બીજું સંતાન લાવનાર દંપતી માટે મોટી જાહેરાત કરી છે.
વિશ્વકર્મા નિર્માણ ફાઉન્ડેશન દ્વારા મોઢેરા રોડ પર રવિવારે મહાસંમેલન યોજાયું હતું. આ સંમેલનમાં પાટણવાડા અને બાવીસી પંચાલ સમાજના મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ત્યારે આ પ્રસંગે સમાજમાં ઘટતી જતી વસ્તી અને 'એક બાળકની માનસિકતા' સામે લાલબત્તી કરીને મુદ્દો મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમજ તેના ઉકેલ રૂપે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
વિશ્વકર્મા સમાજ દ્વારા જાહેરાત કરાઈ કે, સમાજમં બીજું સંતાન લાવનાર દંપતીને માતાના નામે ૨૫,૦૦૦ રૂપિયાનો ચેક આપવામાં આવશે . સમાજના આગેવાન સંજયભાઈ પંચાલે જણાવ્યું કે, પ્રથમ બાળકની સુરક્ષા અને ભવિષ્ય માટે બીજું બાળક જરૂરી છે. સંતાનને ભાઈ કે બહેનનું સાથ-સહકાર મળે અને માતા-પિતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે તે માટે વસ્તી સંતુલન જરૂરી છે. તેથી આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તો આ મહાસંમેલનમાં સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતી બહેનોનું વિશેષ સન્માન કરાયું હતું. આ મહાસંમેલનમાં પાટણવાડા અને બાવીસી પંચાલ સમાજના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
