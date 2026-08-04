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સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત બનશે વધુ યાદગાર, હવે નદીમાં જ થઈ શકશે પાર્ટી અને કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ્સ; લોન્ચ થઈ નવી આધુનિક ક્રૂઝ

Statue of Unity River Cruise: વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આવતા દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ માટે વધુ એક આકર્ષક સુવિધાનો ઉમેરો થયો છે. નર્મદા નદીમાં 600 પ્રવાસીઓની ક્ષમતા ધરાવતી અત્યાધુનિક અને ભવ્ય ક્રૂઝનું સફળતાપૂર્વક લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ નવી ક્રૂઝ તમામ જરૂરી સુરક્ષા ધોરણોનું પાલન કરીને તેમજ સંબંધિત વિભાગોની જરૂરી પૂર્વ મંજૂરી પ્રાપ્ત કર્યા બાદ પ્રવાસીઓની સેવામાં ઉપલબ્ધ કરાવાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:27 PM IST
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત બનશે વધુ યાદગાર, હવે નદીમાં જ થઈ શકશે પાર્ટી અને કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ્સ; લોન્ચ થઈ નવી આધુનિક ક્રૂઝ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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