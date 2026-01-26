Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

એક ગુજરાતી તરીકે પહેલા કરો આ કામ! લિંક પર વોટ આપીને ગુજરાતના ટેબ્લોને બનાવો વિજેતા

Vote Fore Gujarat's Tableau : તમારો એક વોટ, ગુજરાતના ટેબ્લોને ફરી વિજેતા બનાવી શકે છે. ગુજરાતના ટેબ્લોને ભરપૂર વોટિંગ કરી સતત ચોથી વખત વિજેતા બનાવો...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:17 PM IST

Trending Photos

એક ગુજરાતી તરીકે પહેલા કરો આ કામ! લિંક પર વોટ આપીને ગુજરાતના ટેબ્લોને બનાવો વિજેતા

Republic Day 2026 Parade : આજે 26 મી જાન્યુઆરી, દેશના 77 માં ગણતંત્ર દિવસ પર પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નવી દિલ્હીના ''કર્તવ્ય પથ'' ઉપર ભવ્ય અને રંગારંગ પરડેનું આયોજન થઇ ગયું. જેમાં દેશની સૈન્ય અને સાંસ્કૃતિક ઝાંખીના પ્રદર્શનની સાથે રાજ્યોના ટેબ્લો પણ પ્રદર્શિત થયા. ત્યારે ગુજરાત દ્વારા 26 જાન્યુઆરીએ પ્રદર્શિત થયેલા ટેબ્લો : “સ્વતંત્રતા કા મંત્ર : વંદે માતરમ્ “ વિષય આધારિત ટેબ્લો ને આ સાથે સામેલ લિન્કનો ઉપયોગ કરી આપનું ભરપૂર વોટિંગ કરીને ગતવર્ષની જેમ આ વખતે પણ વિજેતા બનાવવાનું ચૂકશો નહિ ! 

આ લિંક આપ આપના મિત્રો, પરિચિતો, યુવાઓ, સમાજ અને કચેરીના સભ્યોને મોટા પ્રમાણમાં શેર કરો અને તેમને પણ વોટિંગ કરવા વિનંતી કરી, ગુજરાતના  ટેબ્લોને  વિજેતા બનાવવામાં સહયોગ આપો.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

Vote Fore Gujarat's Tableau At Republic Day 2026 Parade

આ રીતે કરી શકો છો આપ વોટિંગ :
અહીં નીચે આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરો :

  • Contribute to the Poll on MyGov. More details at https://www.mygov.in/node/365980/
  • ત્યારબાદ, રાજ્યોના ટેબ્લોની સૂચિ જુઓ, જેમાં ગુજરાત 02 (બીજા  ક્રમાંકે) છે, ત્યાં  ટીક કરો.
  • નીચે લીલા બટનમાં Log in to Participate છે  દબાવો 
  • ત્યાર બાદ તમારા મોબાઈલ નંબર/ઇ-મેલ આઈડી લખો
  • જેથી તમને એક OTP પ્રાપ્ત થશે
  • આ OTP લખતા થોડીવારમાં જ તમારો વોટ ગુજરાતને રજીસ્ટર થઇ જશે. 

વોટિંગ લિંક તા.26 જાન્યુઆરી, 2026 રાત્રે 11:45 વાગ્યા સુધી જ ખુલી હોઈ, ભરપૂર વોટિંગ કરી ગુજરાતના ટેબ્લોને  વિજેતા બનાવીએ.

Vote Fore Gujarat's Tableau At Republic Day 2026 Parade

ગુજરાતના ટેબ્લોની વિશેષતા
દિલ્હીમાં 77 માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઝાંખીઓ આજે રજૂ થઈ. જેમાં કર્તવ્ય પથ પર કસુંબીના તાલે ગુજરાતના ટેબ્લોએ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. ગુજરાતનો સ્વતંત્રતા કા મંત્રઃ વંદે માતરમ ટેબ્લો પણ ગૌરવપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શિત થયો હતો. કર્તવ્ય પથ પર ગુજરાત સહિત વિવિધ રાજ્યના ટેબ્લોએ સૈન્યની શિસ્ત અને સાંસ્કૃતિક ગૌરવની ઝલક રજૂ કરી હતી.  

Vote Fore Gujarat's Tableau At Republic Day 2026 Parade

ત્રણ વાર ગુજરાતનો ટેબ્લો વિજેતા બન્યો છે 
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતનો ટેબ્લો સતત ત્રણ વર્ષથી વિજેતા બની રહ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ગુજરાતનો ટેબ્લો પોપ્યુલર ચોઇસ કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાને આવી રહ્યો છે. વર્ષ 2025 ની પરેડમાં પ્રસ્તુત કરેલા ટેબ્લો ‘આર્નતપુરથી એકતાનગર સુધી - વિરાસતથી વિકાસના અદભૂત સંગમ’ને સૌથી વધુ વોટ જનતા જનાર્દને આપ્યા હતા. વોટિંગથી ગુજરાતના ટેબ્લો પોપ્યુલર ચોઇસમાં સતત ત્રીજા વર્ષે પ્રથમ ક્રમે રહ્યો હતો. વર્ષ-૨૦૨૪ના ૭૫માં પ્રજાસત્તાક પર્વની રાષ્ટ્રીય પરેડમાં ગુજરાતે રજુ કરેલા ટેબ્લો “ધોરડો, વર્લ્ડ બેસ્ટ ટુરીઝમ વિલેજ-UNWTO”ની પ્રસ્તુતિને પણ ‘પોપ્યુલર ચોઈસ’ કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમ મળ્યો હતો. એટલું જ નહીં, ટેબ્લોઝની શ્રેષ્ઠતા માટેની પસંદગી સમિતિની- જ્યુરીની ચોઈસમાં પણ ગુજરાતના આ ટેબ્લોએ ૨૦૨૪માં બીજો ક્રમ મેળવ્યો હતો.  

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Republic Day 2026Gujarats tableauપ્રજાસત્તાક દિવસગુજરાત ટેબ્લો

Trending news