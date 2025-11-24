શું SIR માંથી નામ હટી જશે તો તમારી નાગરિકતા પર ઉઠશે સવાલ? બધા ગુજરાતીઓ ખાસ જાણે
Gujarat SIR: ગુજરાત સહિત દેશના અન્ય રાજ્યોમાં મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ એટલે કે SIR પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ પ્રક્રિયાને લઈને લોકોના મનમાં અનેક આશંકાઓ અને સવાલ છે. જો તેનું નામ SIR બાદ મતદાર યાદીમાંથી હટી જાય તો શું તેની નાગરિકતા રદ્દ થશે. આવો જાણીએ શું છે જોગવાઈ.
અમદાવાદઃ દેશના નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદી સુધારણા ઝુંબેશ (Special Intensive Revision SIR) નું કામ ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. SIR પ્રક્રિયા હેઠળ મતદાન કેન્દ્ર માટે અલગથી બીએલઓની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે અને બીએલઓ મતદાતાઓના ઘરે-ઘરે જઈ ફોર્મ આપી રહ્યાં છે અને મતદાતાએ ભરેલા ફોર્મ પરત લઈ રહ્યાં છે.
પરંતુ SIR પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી હોવાથી, લોકો ચિંતિત અને ડરી રહ્યા છે કે જો SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમના નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે, તો શું તેઓ તેમને ફરીથી સમાવી શકશે? શું આનાથી તેમની નાગરિકતાને અસર થશે? ચાલો જાણીએ કે આ બાબતે ચૂંટણી પંચની સૂચનાઓ શું છે.
નાગરિકતા અંગે ચૂંટણી પંચની સૂચનાઓ
SIR પ્રક્રિયા પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે SIR પ્રક્રિયા અને નાગરિકતા અલગ અલગ સંસ્થાઓ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ મતદાર યાદીમાં નોંધણી કરાવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમની નાગરિકતા રદ કરવામાં આવશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે મતદાર યાદીમાં ન હોવું એ નાગરિકતા રદ કરવાનો આધાર નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે બંધારણ અને કાયદા હેઠળ, ચૂંટણી પંચ પાસે નાગરિકતા દસ્તાવેજો માંગવાનો અધિકાર છે જેથી લોકો તેમના મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે.
નામ રદ્દ થાય તો શું ફરી વોટર લિસ્ટમાં સામેલ કરાવી શકશો?
આ સાથે લોકોના મનમાં તે પણ આશંકા છે કે જો SIR દરમિયાન તેનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કપાઈ જાય છે, તો શું ફરી મતદાર યાદીમાં સામેલ થઈ શકશે? ચૂંટણી પંચના વરિષ્ઠ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે SIR પ્રક્રિયા માત્ર મતદાર યાદીના શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. તેનો ઉદ્દેશ યોગ્ય નાગરિકોના નામ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવાના છે અને અનિચ્છનીય લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી હટાવવાનો છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે જો SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિનું નામ મતદાર યાદીમાં ન હોય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. વ્યક્તિ સામાન્ય પ્રક્રિયાની જેમ પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરીને પણ પછીથી મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ સામેલ કરાવી શકે છે.
ફોર્મ ભરવા માટે માત્ર 11 દિવસ બાકી છે
ચૂંટણી પંચ હાલમાં 4 ડિસેમ્બરને ગણતરી ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ તરીકે નક્કી કરે છે. માત્ર 10 દિવસ બાકી છે. ચૂંટણી પંચનો દાવો છે કે BLO એ મોટાભાગના મતદારોને ફોર્મનું વિતરણ કરી દીધું છે. ચૂંટણી પંચે અગાઉ દાવો કર્યો હતો કે આશરે 98 ટકા ગણતરી ફોર્મનું વિતરણ થઈ ગયું છે, અને હવે તે એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, જો કોઈ મતદારનું નામ 2002 કે 2003 ની મતદાર યાદીમાં હોય, તો તેણે ફોર્મની જમણી બાજુનો કોલમ ભરીને તેમાં લિંક કરવાનો રહેશે, એટલે કે, EPIC કાર્ડ નંબર, વિધાનસભા મતવિસ્તાર, સીરીયલ નંબર અને તે સમયનો ભાગ નંબર ભરવાનો રહેશે.
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની પણ સુવિધા
જો મતદાતાનું નામ 2002 કે 2003ની મતદાર યાદીમાં નથી તો તેણે પોતાના માતા-પિતા, દાદા-દાદી કે નાના-નાનીનું નામ ફોર્મની બીજી કોલમમાં ભરવાનું છે અને તેને લિંક કરવાનું છે. ફોર્મ સાથે નવો ફોટો લગાવવાનો છે અને ફોર્મ ભરીને જમા કરાવવાનું છે. આ દરમિયાન બીએલઓને કોઈ દસ્તાવેજ આપવાના નથી. ફોર્મ લીધા બાદ બીએલઓ એક કોહી પર સહી કરી મતદાતાને પરત આપશે અને એક કોપી પોતાની પાસે રાખશે.
જો BLO મુલાકાત લે ત્યારે કોઈ સભ્ય ઘરે હાજર ન હોય, તો કોઈ સમસ્યા નથી. BLO ત્રણ વખત ઘરની મુલાકાત લેશે, અને ઘરનો કોઈપણ સભ્ય ફોર્મ ભરી શકે છે. જેઓ હાલમાં ઘરથી દૂર છે અથવા બીજા શહેરમાં રહે છે તેઓ પણ તેમના EPIC કાર્ડને તેમના મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક કરીને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે, અથવા પરિવારનો કોઈ અન્ય સભ્ય તેમના વતી ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે.
જો તમારું નામ 2002 ની મતદાર યાદીમાંથી ગુમ થયેલ હોય, તો આ કરો
ઘણા લોકોએ ફરિયાદ કરી છે કે પરિવારના કોઈ સભ્યનું નામ 2002 અથવા 2003 ની SIR મતદાર યાદીમાંથી ગુમ થયેલ છે. આવી સ્થિતિમાં પણ, તેઓ ગણતરી ફોર્મ ભરી શકે છે. ત્યારબાદ જિલ્લા ચૂંટણી કચેરી નોટિસ જારી કરશે, અને સુનાવણી થશે. સુનાવણી દરમિયાન, મતદારે ચૂંટણી પંચ દ્વારા નિર્ધારિત 13 દસ્તાવેજોમાંથી એક, જેમ કે શાળા પ્રમાણપત્ર, નિવાસ પ્રમાણપત્ર, પાસપોર્ટ અને જન્મ પ્રમાણપત્ર, સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
બીએલઓનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ ચૂંટણી કમીશન દ્વારા ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થશે. મતદાતા ઓનલાઈન માધ્યમથી પોતાનું નામ ચેક કરી શકે છે કે ડ્રાફ્ટ લિસ્ટમાં તેનું નામ છે કે નહીં. જો નામ ન હોય તો નિર્ધારિત સમયમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. તે માટે ચૂંટણી પંચે એક મહિનાનો સમય આપ્યો છે.
