ભાજપના ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા વિરોધીઓ પર વરસ્યા : ચૂંટણીમાં કોઈ બહુરુપિયો આવે તો તેને જૂતોનો હાર પહેરાવી રવાના કરજો
Vadodara Politics : વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાનું નિવેદન:પાંચદેવલામાં કહ્યું, "બહુરુપીયાને જુતાનો હાર પહેરાવી ગામ બહાર કાઢવો"
Gujarat Politics : સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેરા ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. વાઘોડિયામાં ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા નામ લીધા વગર વિરોધીઓ પર વરસ્યા હતા. ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ સ્ટેજ પરથી વિરોધીઓને આડે હાથ લીધા હતા. પૂર્વ દબંગ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવને નામ લીધા વગર કટાક્ષ કર્યો હતો.
વાઘોડિયા તાલુકાના પાંચદેવલા ખાતે જિલ્લા પંચાયત સીટને ધ્યાને રાખી સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાએ સ્ટેજ પરથી વિરોધીઓને આડે હાથ લીધા હતા. તેઓએ પૂર્વ દબંગ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવને નામ લીધા વગર કટાક્ષ કર્યો હતો. તાજેતરમાં જ પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે અલગ પાર્ટી બનાવાનું એલાન કર્યું છે. અને તાલુકા જીલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારો ઊભા રાખવાની જાહેરાત પણ કરી હતી. તેથી ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ તેમનું નામ લીધા વગર કટાક્ષ કર્યો.
ધારાસભ્યએ કહ્યું કે, આવનારી ચૂંટણીમાં કોઈ બહુરુપિયો આવે તો તેને જૂતોનો હાર પહેરાવી રવાના કરજો. કોઈથી ગભરાતા નહીં… હું નહીં, તમે ધારાસભ્યો છો. 2022માં ડિપોઝિટ ગુમાવનારાઓ ફરી સેવા કરવા આવ્યા છીએ. વાઘોડિયાની ભોળી જનતાને કોઈ ગેરમાર્ગે દોરશે તો ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપીશ.
ધર્મેન્દ્રસિંહ વાધેલાએ પોતાના સંબોધનમાં આક્રમક વલણ અપનાવતા કહ્યું કે, 2022ની ચૂંટણીમાં જેમણે ડિપોઝિટ ગુમાવી હતી, તેવા લોકો ફરી પાછા આવીને વાઘોડિયાની જનતાની સેવા કરવાની વાત કરે છે. આવનારી ચૂંટણીમાં કોઈપણ બહુરુપિયા આવે તો તેને આપણા ગામમાં પ્રવેશવા દેતા નહીં. જૂતોનો હાર પહેરાવી રવાના કરજો.
ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના નિવેદનથી વડોદરામાં રાજકીય ગરમાવો છે. તેઓએ આગળ કહ્યું હતું કે, તાલુકા જીલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં કોઈ બહુરૂપિયો આવે તો જૂતાનો હાર પહેરાવી રવાના કરજો. 2022 જેને ડિપોઝિટ ગુમાવી તેવા ફરી પાછા સેવામાં આવવા માગે છે તો આ બોડી બામનીનું ખેતર નથી. વાઘોડિયાની જનતાને કોઈ ગેરમાર્ગે દોરશે તો ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપીશ.
આમ, જરોદ ખાતે યોજાયેલ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાના નિવેદને રાજકીય ચર્ચા જગાવી છે.
