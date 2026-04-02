ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડવી છે? GEN Z સુધી પહોંચવા ફોર્મમાં સોશ્યલ મીડિયા 'ફોલોઅર્સ'ની વિગત ફરજીયાત!
Local Body Election: ભાજપ દ્વારા આગામી ચૂંટણીઓ માટેના નિયમોમાં ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને 'Gen Z' એટલે કે યુવા પેઢી સુધી પહોંચવા માટે ઉમેદવારી ફોર્મમાં સોશ્યલ મીડિયા ફોલોઅર્સની વિગત આપવી હવે ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. આ સાથે જ સામાજિક શિસ્તના ભાગરૂપે ચૂંટણી લડવા ઈચ્છુક ઉમેદવારના ઘરે શૌચાલય હોવું પણ અનિવાર્ય રહેશે.
- SIR મુજબ યુવા કાર્યકરોના નવી મતદાર યાદીમાંથી નામ ગાયબ
- ભાજપના સક્રિય સભ્યની યાદીમાંથી ઘણા યુવા કાર્યકરોના નામ નથી, ફી ભરી છતાં નામ નહિ
- ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુકના ઘરે 'શૌચાલય' હોવું ફરજિયાત
ગૌરવ દવે/રાજકોટ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પક્ષોએ તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. રાજકોટ, વડોદરા અને સુરતમાં આજ થી સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ભાજપમાં ઉમેદવારી માટે ઈચ્છા ધરાવતા વ્યક્તિનું પરિચય પત્ર(ફોર્મ)માં સોશ્યલ મીડિયાના 'ફોલોઅર્સ'ની વિગતો માંગવામાં આવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં યુવા મતદારો સૌથી વધુ હોવાથી GEN Z મતદારોને આકર્ષવા સોશ્યલ મીડિયાનો સહારો લેવામાં આવશે.
ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. તેની વચ્ચે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુકોએ ફોર્મમાં સોશ્યલ મીડિયા ઓલેટફોર્મ અને તેમાં ફોલોઅર્સની વિગતો ફરજીયાત માંગવામાં આવી છે. ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુક ઉમેદવાર સોશ્યલ મીડિયામાં કેટલા એક્ટિવ છે તેના પર થી ટીકીટ આપવી કે નહીં તે નક્કી થશે.
ભાજપ દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષ થી સરલ એપ્લીકેશન અને નમો એપ્લિકેશન પર ડેટા એકત્ર કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કાર્યકરો સોશ્યલ મીડિયામાં ક્યાં ક્યાં ઓલેટફોર્મનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તેની વિગતો ઉમેરવામાં આવી હતી. જેનો ભાજપ દ્વારા ચૂંટણીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે પહેલા સેન્સ પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી તેમાં સમર્થકોનો મત્ત લેવામાં આવતો હતો જોકે આ વખતે સમર્થકો(ટોળા શાહી) નહિ તેવો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જેને બદલે ઉમેદવારી માટે ઈચ્છા ધરાવતા વ્યક્તિના પરિચય પત્ર(ફોર્મ)માં સોશ્યલ મીડિયા એકાઉન્ટની વિગતો માંગવામાં આવી છે. જેમાં કેટલા ફોલોઅર્સ છે તેની પણ વિગત લખવી ફરજિયાત રાખવામાં આવી છે.
જૂની પેઢી પૂર્વ કોર્પોરેટરોના કપાશે પત્તા ?
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જૂની પેઢીના પૂર્વ કોર્પોરેટરોના પત્તા કપાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહે છે. કારણ કે પૂર્વ કોર્પોરેટરો સોશિયલ મીડિયામાં સક્રિય નથી. તાજેતરમાં જ રાજકોટ શહેર ભાજપ સંગઠનની બેઠકમાં પ્રભારી અનિરુદ્ધ દવે દ્વારા 18-18 વોર્ડના 68 કોર્પોરેટરોની બેઠક યોજી હતી. જેમાં તમામ કોર્પોરેટરોને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં પોતાના વિસ્તારમાં કરેલા વિકાસ કાર્યોની રીલ્સ બનાવી અપલોડ કરવાની સૂચના આપી હતી. જોકે મોટાભાગના પૂર્વ કોર્પોરેટરોએ રીલ્સ બનાવી અપલોડ પણ કરી નથી. જ્યારે યુવા કાર્યકરો સોશ્યલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી GEN Z મતદારો જોડાયેલા હોઈ છે
સરલ અને નમો એપ્લિકેશન ફરજીયાત !
મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણી લડવા ઇચ્છતા ભાજપ કાર્યકરોના મોબાઈલમાં સરલ એપ અને નમો એપ ડાઉનલોડ ન હોઈ તો ફરજિયાત ડાઉનલોડ કરવાની રહે છે. સરલ એપમાં સક્રિય સભ્ય થી લઈ સોસિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને ફોલોઅર્સની વિગત, બુથ નંબર, વિધાનસભા સહિતની વિગત હોવાથી તમામ ઉમેદવારોના ડેટા ડિજિટલ રીતે પ્રદેશ ભાજપ ચકાસણી કરશે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત સોશ્યલ મીડિયાના તમામ પ્લેટ ફોર્મની વિગતો માંગવામાં આવી છે. યુવા મતદારોને ભાજપ તરફ આકર્ષવાનો આ પ્રયોગ માનવામાં આવે છે. જેથી આ વખતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં યુવા દાવેદરોનો ફોર્મ ભરવા ઘસારો જોવા મળ્યો છે.
