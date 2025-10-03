Prev
“આત્મનિર્ભર' થજો! 10 વર્ષમાં ગુજરાત સરકાર આ વિભાગોમાં 1,82,248ને જ નોકરી આપશે!

Gujarat Government Jobs: ગુજરાત સરકારમાં સરકારી નોકરીની તૈયારીઓ કરી રહેલા યુવાનો માટે આ સમાચાર થોડા ચિંતાજનક છે. હવે તેમણે પોતાની તૈયારીઓ પર થોડું વિચારીને અને વ્યૂહાત્મક રીતે આગળ વધવાની જરૂર છે. કારણ કે, રાજ્ય સરકારમાં આગામી એક દાયકા (વર્ષ ૨૦૩૩ સુધી) દરમિયાન સરકારી જગ્યાઓ પરથી નિવૃત્તિનો રેશિયો ઘણો ધીમો પડવાનો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:31 AM IST

Gujarat Government Jobs: વિતેલા દાયકામાં જે તેજ ગતિએ સરકારી નોકરીઓની તકો ઉપલબ્ધ થઈ હતી, તેવી ઝડપે હવે ભરતીઓ થવાની નથી! સરકારે 16 વિભાગો દ્વારા 30 સપ્ટેમ્બરે પ્રસિદ્ધ કરેલા 10 વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડરમાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે, વર્ષ ૨૦૩૩ સુધીમાં માત્ર ૧,૮૨,૨૪૮ જેટલી જગ્યાઓ માટે જ નવી નોકરી ઉપલબ્ધ થશે.

ભરતી પ્રક્રિયા ધીમી પડવાના મુખ્ય કારણો
ગુજરાત સરકારે ગત દાયકામાં એટલે કે, વર્ષ 2014થી 2023ની વચ્ચે 1.67 લાખ અધિકારી-કર્મચારીઓની મોટી ભરતી કરી હતી. આ ભરતીઓ વર્ષ 2019ના આંદોલન, 2020થી કોવિડ-19ની મહામારીના ત્રણ વર્ષ અને પેપર લીકેજની ઘટનાઓ વચ્ચે પણ ચાલુ રહી હતી. હાલમાં રાજ્ય સરકારના ખાતાઓમાં કુલ 4,71,738 જેટલા અધિકારી-કર્મચારીઓ કાર્યરત છે. અધિકાંશ સરકારી ભરતીઓ વિતેલા એક જ દાયકામાં થઈ હોવાથી, હવે આગામી એકથી દોઢ દાયકામાં સરકારમાંથી વયનિવૃત્તિનો રેશિયો સ્વાભાવિક રીતે ઘટશે . આ કારણે જ 16 વિભાગો દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભરતી કેલેન્ડરમાં વર્ષ 2033 સુધીમાં નવી ભરતીની ગતિ ધીમી રહે તેવું ચિત્ર રજૂ થયું છે.

યુવાનોએ 'આત્મનિર્ભરતા' તરફ વળવું પડશે
આ પરિસ્થિતિમાં સરકારી નોકરીઓ માટે સ્પર્ધાત્મક તૈયારીઓ કરી રહેલા યુવાનોએ પોતાના ભવિષ્ય માટે નવા વિકલ્પો, 'આત્મનિર્ભર' બનવા અને સ્વઉદ્યોગ તરફ વળવું પડે તો નવાઈ નહીં. સરકારમાં આઉટસોર્સિંગ, કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત સેવાઓ અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજીનો વધતો ઉપયોગ પણ નોકરીની તકોને મર્યાદિત કરી રહ્યો છે.

કયા વિભાગમાં કેટલી તક? પોલીસ અને શિક્ષણમાં જ મોટાપાયે ભરતી
જોકે, સરકારી નોકરીની તકો સંપૂર્ણપણે બંધ નહીં થાય. શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોલીસ અને મહેસૂલ જેવી પાયાની સેવાઓ હેઠળના તમામ સંવર્ગોમાં નોકરીની તકો ઉપલબ્ધ થયા કરશે.

શિક્ષણ અને પોલીસ વિભાગ
16 વિભાગોમાં વર્ષ 2033 સુધીમાં સૌથી વધુ નોકરીની તકો શિક્ષણ વિભાગમાંથી મળશે. જેમાં શિક્ષકો ઉપરાંત ક્લાર્ક અને નિરીક્ષકો જેવી વહીવટી કેડરોનો પણ સમાવેશ થાય છે. શિક્ષણ વિભાગ: આ વર્ષે 11,300 જગ્યા ખાલી પડી રહી છે. તેના પછી સૌથી વધુ રિટાયરમેન્ટ છેક વર્ષ 2032માં થનાર છે. આથી, આગામી સાતેક વર્ષ પછી ફરી એકવાર મોટાપાયે ભરતીઓ જોવા મળશે. ગૃહ વિભાગ (પોલીસ): ગૃહ વિભાગ પણ આગામી દાયકામાં મોટાપાયે ભરતી ચાલુ રાખશે.

મહેસૂલ વિભાગ: તલાટી-કારકૂન બનવાની તક ઓછી
મહેસૂલ વિભાગમાં નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આગામી દાયકો પડકારજનક રહેશે. ચાલુ વર્ષે મહેસૂલી તલાટી અને ક્લાર્કની ૩,૯૯૨ ભરતી કર્યા બાદ, આગામી ૧૦ વર્ષમાં મહેસૂલ વિભાગમાં તલાટી અને કારકૂન બનવા માટે ઉમેદવારોને માંડ ત્રણ જ તક મળી શકે છે. વર્ષ 2027માં 600, 2029માં માત્ર 200 અને 2033માં 200 જગ્યાઓ માટે જ ભરતી થશે.

author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

