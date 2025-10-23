Prev
ગુજરાત પર મહાસંકટ! આગામી 7 આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ મચાવશે તબાહી, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

Gujarat Weather Update: હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ગુજરાત રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા અંગે ચેતવણી જારી કરી છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 23 ઓક્ટોબરથી 29 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે. ખાસ કરીને 25 અને 26 ઓક્ટોબરના રોજ ભારે વરસાદની આગાહી છે.

Oct 23, 2025, 04:30 PM IST

Gujarat Weather Update: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 25 ઓક્ટોબરના રોજ સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, ડાંગ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 26 ઓક્ટોબરના રોજ ભરૂચ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ અને દીવમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.

માછીમારોને આ બે દિવસમાં દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. વિભાગે જણાવ્યું છે કે, આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ 35 થી 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીના પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. પોર્ટ વોર્નિંગ DC 1 પણ હાલમાં અમલમાં છે.

ભારે પવનની ચેતવણી
24 થી 26 ઓક્ટોબર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર ડો. એ.કે. દાસે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં છેલ્લા 6 કલાકમાં 5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ડિપ્રેશન સર્જાયું છે. આ ડિપ્રેશન ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે.

અમદાવાદમાં આજે આંશિક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, આગામી બે દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થશે નહીં, પરંતુ તે પછી 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો શક્ય છે. આગામી ચાર દિવસ સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થશે નહીં, જેના પછી 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો શક્ય છે.

