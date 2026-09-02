/સાવધાન! 75 વર્ષ પછી ગુજરાતના આ 4 શહેરો નકશા પરથી ગાયબ થઈ જશે? મુંબઈ અને કોલકાતાને પણ ખતરો

પેસિફિક આઈલેન્ડ્સ ફોરમ લીડર્સની 55મી બેઠકમાં સેક્રેટરી જનરલ અમીના મોહમ્મદે આ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. જે મુજબ 2024માં સમુદ્રના જળસ્તરમાં વાર્ષિક વધારો અત્યાર સુધીના સૌથી ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે અને તે લગભગ છ મિલિમીટર નોંધાયો છે. આ બેઠકની મેજબાની પલાઉ કરી રહ્યું છે જે પ્રશાંત મહાસાગરના ટાપુઓનો એક દેશ છે. સોમવારે બહાર પડેલા એક રિપોર્ટમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાની અસર અંગે ગંભીર ચેતવણીઓ અપાઈ છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગથી ગ્લેશિયર અને બરફની પરતો પીગળે છે અને પાણી ગરમ થાય છે. જેનાથી સંપત્તિ, લોકો અને સંસ્કૃતિઓ ઉપર પણ અસર પડે છે.
દેશને દયાની નહીં વળતરની જરૂર
આ રિપોર્ટ કહે છે કે ભારતના મુંબઈ અને કોલકાતાને સૌથી વધારે અસર થશે અને આ શહેરોનો કેટલોક ભાગ પાણીમાં ડૂબી જશે પણ આ દેશની વાત પણ નથી. નેપાળે આજે જ કહ્યું છે કે એમની પર આવેલી આપદા એ ગ્લોબલ વોર્મિગને કારણે છે. જે માટે એમના દેશને દયાની નહીં વળતરની જરૂર છે. જેમ જેમ ક્લાયમેન્ટમાં ફેરફાર આપી રહ્યાં છે એમ ગ્લેશિયર પીગળી રહ્યાં છે અને દરિયાની સપાટી વધી રહી છે.
ગુજરાત પાસે પણ 1600 કિલોમીટરનો દરિયો
આખી દુનિયા ગ્લોબલ વોર્મિગ બાબતે મીટિંગો કરે છે પણ એના નક્કર પરિણામો ન આવતાં દેશ અને દુનિયામાં નવા ફેરફારો જોવા મળી રહ્યાં છે. વૈશ્વિક ગરમી અને ગલેશિયર પીગળતાં દરિયાની સપાટી વધી રહી છે. ગુજરાત પાસે પણ 1600 કિલોમીટરનો દરિયો છે. જેને પગલે ગુજરાત પણ ગ્લોબલ વોર્મિગથી બાકાત નહીં રહી શકે.
દરિયા કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારોને સૌથી વધારે ખતરો
નાસા અને IPCCના વારંવાર પ્રસિદ્ધ થતાં રિપોર્ટસ કહી રહ્યાં છે કે જો દરિયાનું પાણી આ જ ગતિએ આગળ વધશે તો સદીના અંત સુધી ગુજરાતના ભાવનગર, કંડલા, ઓખા અને સુરતના નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી જશે. આ શહેરોના દરિયા કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારોને સૌથી વધારે ખતરો છે.
ભાવનગરમાં નીચાણવાળો દરિયાકાંઠો અને જમીન ધસી પડવાની પ્રક્રિયાને કારણે ભાવનગર એ સૌથી વધારે સંવેદનશીલ છે. કંડલામાં પણ ભારે અસર થવાની શક્યતાઓ છે. આ દેશનું સૌથી મોટું મુખ્ય બંદર છે. જે ગ્લોબલ વોર્મિગની અસરથી બાકાત રહે તેવી સંભાવના ઓછી છે. બંદરની આસપાસના ઔધોગિક વિસ્તારોને મોટુ નુક્સાન પહોંચી શકે છે. દ્વારકાથી આગળ બેટ દ્વારકા જાઓ તો તમે ઓખા થઈને જ જાઓ છે. જ્યાં ચારેકોર દરિયો જ છે. આ જ સ્થિતિ સુરતની પણ છે. સુરત તાપી નદીના કિનારે અને દરિયાની નજીક આવેલું છે. સુરતમાં ડુમસ અને હજીરામાં અત્યારથી જ જમીન ધોવાણનું જોખમ છે.
યાદીમાં વધુ શહેરોના નામ જોડાય તો નવાઈ નહીં
સ્પેસિયો- ટેમ્પોરલ પ્રોફાઈલિંગ અને કોસ્ટલ વલ્નેરેબિલિટી ઈન્ડેક્સના વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસો અનુસાર તો ગુજરાતના દરિયાકાંઠાનો આશરે 45 ટકા વિસ્તાર હાઈ રિસ્ક ઝોનમાં આવે છે. એન્ટોનિયો ગુટરેઝ તો અનેકવાર ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે કે દરિયાનું જળસ્તર અગાઉ કરતાં 3 ગણી ઝડપે વધી રહ્યું છે. જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો અને અમુક તો વિસ્તારોનું અસ્તિત્વ નકશા પરથી ભૂંસાઈ જશે. ગુજરાતમાં જળસ્તર વધતાં દ્વારકા પાણીમાં ડૂબી ગયું હોવાની પ્રચલિત માન્યતા છે આ યાદીમાં વધુ શહેરોના નામ જોડાય તો નવાઈ નહીં.
સુરતની વાત કરીએ તો આ શહેરમાં અનેક ખાડીઓ આવેલી છે. જે દરિયાની સરેરાશ સપાટીથી લગભગ 33 ફૂટ ઉપર આવેલું છે. જેમાં લગભગ 19 ફૂટ જેટલું ભરતીનું વહેણ આવે છે. ચોમાસામાં દરિયો તોફાની બને ત્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાંથી લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડાય છે. સુરત એ તાપી નદીના કિનારે આવેલું શહેર છે જો દરિયાની સપાટી વધી તો તાપીની પણ પાણી ઠાલવવાની ક્ષમતા પર અસર પડશે.
દરિયાના જળસ્તરમાં બમણી વૃદ્ધિ
તમે નેચરલ કોમ્યુનિકેશનનો અહેવાલ જુઓ તો ગુજરાતમાં સૌથી વધારે અસર જિલ્લા પ્રમાણે જોઈએ તો સુરત, કચ્છ, ભાવનગર અને ભરૂચને પડશે જ્યારે જામનગર, દ્રારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, નવસારી, વલસાડ અને ગીર સોમનાથને થોડી અસર રહેશે. વર્લ્ડ મૅટ્રિયોલૉજિકલ ઑર્ગેનાઇઝેશનના ડેટા કહે છે કે 3 હજાર વર્ષ પહેલાં જે ઝડપે દરિયાનું જળસ્તર વધ્યું છે એના કરતાં અનેકગણી ઝડપે હાલમાં વધી રહ્યું છે. 1993થી અત્યારસુધી દરિયાના જળસ્તરમાં બમણી વૃદ્ધિ થઈ છે જે ખતરાની નિશાની છે. ગ્લોબલ વોર્મિગને કારણે ગરમીનું પ્રમાણ દોઢ ડિગ્રી પણ વધ્યું તો મોટી અસર થવાની સંભાવના છે.