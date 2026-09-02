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સાવધાન! 75 વર્ષ પછી ગુજરાતના આ 4 શહેરો નકશા પરથી ગાયબ થઈ જશે? મુંબઈ અને કોલકાતાને પણ ખતરો

જો તમે પણ ભારતના બે મહાનગરો મુંબઈ અને કોલકાતામાં રહેતા હોવ તો સાવધાન થઈ જજો. કારણ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરસના એક રિપોર્ટમાં ચેતવણી અપાઈ છે કે સમુદ્રનું જળસ્તર વધવાથી કોલકાતા અને મુંબઈમાં રહેતા લાખો લોકો ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે. આ રિપોર્ટ બાદ ચિંતાના વાદળો છે પણ તમે એ ના ભૂલો 75 વર્ષ બાદ ગુજરાતના 4 શહેરો પર પણ મોટો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. જો તમે પણ આ શહેરોમાં રહેતા હો તો તમારે ચેતવાની જરૂર છે. 

Published: Sep 02, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:04 PM IST
સાવધાન! 75 વર્ષ પછી ગુજરાતના આ 4 શહેરો નકશા પરથી ગાયબ થઈ જશે? મુંબઈ અને કોલકાતાને પણ ખતરો

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