/પોરબંદરમાં વરસાદની ખેંચ વચ્ચે પાણીનો બેફામ વેપાર: લોકો તરસ્યા, ટેન્કર માફિયાઓ માલામાલ

પોરબંદરમાં એક તરફ વરસાદની અછતના કારણે પાણી માટે હાહાકાર છે, તો બીજી તરફ પાણીચોરીનો ખુલ્લેઆમ વેપલો ચાલી રહ્યો હોવાના આક્ષેપો ઉઠ્યા છે... શહેરની જનતાને ચારથી પાંચ દિવસે એક વખત પાણી મળે છે, તે પણ પૂરતું નહીં... ત્યારે સવાલ એ છે કે, જનતા પાણી માટે તરસે છે અને પાણીના વેપારીઓના ટેન્કરો કેવી રીતે છલકાઈ રહ્યા છે?...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
ચોમાસું પૂર્ણતાની આરે છે... પરંતુ પોરબંદર જિલ્લામાં વરસાદે જાણે મોઢું ફેરવી લીધું હોય તેવી સ્થિતિ છે... અત્યાર સુધીમાં માત્ર અંદાજે બે ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. પોરબંદર શહેરમાં પાણીની ભારે અછત વર્તાઈ રહી છે... ચારથી પાંચ દિવસે એક વખત પાણી આવે છે, તે પણ અનેક વિસ્તારોમાં જરૂરિયાત મુજબ મળતું નથી... પીવા માટે હોય કે વપરાશ માટે, શહેરીજનો પાણી માટે ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે.
એક તરફ લોકો પાણીના એક-એક ટીપા માટે વલખા મારી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ પોરબંદરમાં બેફામ રીતે પાણી કાઢી ટેન્કરોમાં ભરી વેચાણ થઈ રહ્યું છે...જ્યુબિલી પાણીના ટાંકા નજીક કોલીખડા ગામ, નરસંગ ટેકરી અને ત્રણ માઈલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બોર અને કૂવાઓ મારફતે પાણી ખેંચી ટેન્કરો ભરવામાં આવતા હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે.
ભૂગર્ભજળનો આડેધડ ઉપાડ કેવી રીતે મંજૂર થઈ શકે?
સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગેરકાયદેસર બોરવેલ બનાવી ડીઝલ એન્જિનથી કૂવામાંથી પાણી ખેંચવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ પાણી ટેન્કરોમાં ભરી ખુલ્લેઆમ વેચાણ કરવામાં આવે છે. જ્યુબિલી પાણીના ટાંકા નજીક સ્થાનિકોએ પાણીના આ વેપલાનો વિરોધ નોંધાવ્યો... લોકોનો સવાલ છે કે, જ્યારે શહેરને પૂરતું પાણી મળતું નથી, ત્યારે ભૂગર્ભજળનો આડેધડ ઉપાડ કેવી રીતે મંજૂર થઈ શકે?
પાણીચોરીનું મોટું નેટવર્ક કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે?
સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆતો છતાં તંત્ર નિષ્ક્રિય હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે... વિપક્ષે પણ સરકાર અને વહીવટી તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, વરસાદની અછતના સમયે પાણીચોરીનું આટલું મોટું નેટવર્ક કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે? અને તેને અટકાવવામાં તંત્ર કેમ નિષ્ફળ રહ્યું છે?...
આ મામલે મનપાના ડેપ્યુટી કમિશનરે જણાવ્યું કે, ફિલ્ટર પ્લાન્ટથી શહેરમાં આવતી મુખ્ય પાઇપલાઇનમાં રહેલા આશરે 12 જેટલા ગેરકાયદેસર કનેક્શનો દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ તપાસ કરવામાં આવશે.
પાણીચોરીના આ નેટવર્ક સામે કડક કાર્યવાહી ક્યારે થશે?
પરંતુ સવાલ હજુ યથાવત છે...જનતા પાણી માટે પરેશાન છે, ભૂગર્ભજળ ખૂટી રહ્યું છે અને પાણીના ટેન્કરોનો વેપાર ધમધમી રહ્યો છે... ત્યારે પોરબંદરમાં પાણીચોરીના આ નેટવર્ક સામે કડક કાર્યવાહી ક્યારે થશે?...પાણીની અછત વચ્ચે પાણીચોરીના આક્ષેપોએ પોરબંદરના વહીવટી તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે... હવે જોવું એ રહ્યું કે, તંત્ર માત્ર તપાસની વાત કરે છે કે પછી ખરેખર પાણીના આ વેપલાને લગામ લગાવે છે.