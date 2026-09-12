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પોરબંદરમાં વરસાદની ખેંચ વચ્ચે પાણીનો બેફામ વેપાર: લોકો તરસ્યા, ટેન્કર માફિયાઓ માલામાલ

એક તરફ વરસાદ ઓછો પડવાને કારણે ઘણી જગ્યાએ પાણીની સમસ્યા જોવા મળી રહી છે. પોરબંદરમાં પણ આ સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. લોકો પાણીની સમસ્યાથી ત્રસ્ત છે અને બીજીતરફ ટેન્કર માફિયાઓ બેફામ બન્યા છે. લોકોએ પાણીનો ગેરકાયદેસર વેપાર રોકવાની માગ કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:41 PM IST
પોરબંદરમાં વરસાદની ખેંચ વચ્ચે પાણીનો બેફામ વેપાર: લોકો તરસ્યા, ટેન્કર માફિયાઓ માલામાલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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