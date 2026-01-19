Prev
સુરતમાં લોકાર્પણ પહેલા પાણીની ટાંકી ધરાશાયી, 21 કરોડનો ખર્ચ માથે પડ્યો

Surat Tadkeshwar Water Tank Collapse: વિકસિત ગુજરાતની વાતો વચ્ચે રાજ્યમાં જનતા સતત પરેશાન છે. હવે સુરતમાં ભ્રષ્ટાચારનો મોટો નમૂનો સામે આવ્યો છે. અહીં નવી બનાવેલી પાણીની ટાંકી ઉદ્ઘાટન પહેલા ધરાશાયી થઈ છે અને જનતાના 21 કરોડ રૂપિયા પાણીમાં ગયા છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:53 PM IST

Surat News: ગુજરાતમાં આજે થતું વિકાસનું કોઈ કામ ટકાઉ છે?...આ પ્રશ્ન એટલા માટે થાય છે કે કારણ કે, રોડ હોય કે બ્રિજ...થોડા સમયમાં જ પોતાનો અસલી રંગ બતાવી જ દે છે...ક્યાંક ગાબડા પડી જાય છે તો ક્યાંક ખાડા પડી જાય છે...સુરતમાં 21 કરોડ ખર્ચે બનેલી નવી નક્કોર પાણીની ટાંકી ઉદ્ધાટન પહેલા જ જમીનદોસ્ત થઈ ગઈ...જુઓ ભ્રષ્ટાચારમાં ખદબદ બાબુઓના આ ખાસ અહેવાલ....

ગુજરાતમાં વિકાસના દાવા અને જમીન પરની હકીકત વચ્ચેનો ફરક જોવો હોય...તો આ બે દ્રશ્યો પૂરતા છે...પહેલું દ્રશ્યો 70 વર્ષ પહેલી મજબૂત ટાંકીના છે...જ્યારે બીજુ દ્રશ્યો થોડાક દિવસ પહેલા 21 કરોડના ખર્ચે બનેલી ભ્રષ્ટચારથી ખદબદ તુટી પડેલી ટાંકીના છે.

અમદાવાદના સાળંગપુર વિસ્તારમાં 70 વર્ષ પહેલા બનેલી આ પાણીની ટાંકી જુઓ. તેને તોડવા માટે JCBને તેની ઉપર ચડાવવું પડ્યું, તેમ છતાં તોડતા તોડતા તંત્રને પરસેવો વળી ગયો. આ છે તે સમયની મજબૂતી અને ઈમાનદારીનો પુરાવો. પરંતુ આજના ગુજરાતમાં શું થાય છે?

સુરત જિલ્લાના તડકેશ્વર ગામમાં ગુજરાત પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી આ નવી નક્કોર ટાંકી... 11 લાખ લીટર પાણીની ક્ષમતા વાળી આ ટાંકી ઉદ્ઘાટન પહેલા જ ધડામ કરીને તુટી પડી... પાણીનો ટેસ્ટ કરતા જ તેની મજબૂતીની પોલ ખુલી ગઈ. ત્રણ શ્રમિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા, અને કરોડો રૂપિયા પાણીમાં વહી ગયા...

આ ટાંકીના નિર્માણમાં 21 કરોડ રૂપિયા ખર્ચાયા હતા. પરંતુ ક્યાં ગયા આ પૈસા?...અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર્સના ખિસ્સામાં... ભ્રષ્ટાચારની આ કાળી કરતૂતોને કારણે નવી ટાંકી 7 દિવસમાં જ તુટી પડી, જ્યારે 70 વર્ષ જૂની ટાંકીને તોડવી મુશ્કેલ હતી. આ છે આજના વહીવટી તંત્રની નિષ્ફળતા અને લૂંટફાટનો જીવતો પુરાવો.

ટાંકી તુટી પડી તેની કોઈ અધિકારીને જાણ નહોતી. ઝી 24 કલાકે અહેવાલ બતાવ્યો ત્યારે જ આખું તંત્ર દોડતું થયું. આ છે ભ્રષ્ટ તંત્રની નગ્ન હકીકત... ગુજરાતમાં કેટલા આવા ભ્રષ્ટાચારના દાખલા છુપાયેલા છે?...સરકાર ક્યારે જાગશે?...લોકોના પૈસા અને જીવન સાથે આવી રમત બંધ કરો..

ગુજરાતમાં વિકાસના નામે લોકોના પૈસા લૂંટાઈ રહ્યા છે...અને જવાબદારી કોઈ લેતું નથી...પ્રશ્ન એક છે કે, આ 21 કરોડનો જવાબ કોણ આપશે?, અને ક્યારે ભ્રષ્ટાચાર પર ખરેખર ધડાકો થશે?.

