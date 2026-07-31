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ડાંગમાં જળબંબાકાર! સુબીરની શાળામાંથી 311 વિદ્યાર્થીઓનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર, ભારે વરસાદને પગલે ડાંગ વહીવટી તંત્ર એલર્ટ

Dang Rain: ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે સુબીરની એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલમાં પાણી ભરાયા હતા. વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને ગ્રામજનોના સહયોગથી 311 વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓના રહેવા અને જમવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરાઈ છે. કલેક્ટર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 31, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:33 PM IST
ડાંગમાં જળબંબાકાર! સુબીરની શાળામાંથી 311 વિદ્યાર્થીઓનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર, ભારે વરસાદને પગલે ડાંગ વહીવટી તંત્ર એલર્ટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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