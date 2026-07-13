/શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કાના નિધન પર શોકની લહેર; ગુજરાતના CMથી લઈને મંત્રીઓએ અર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ

Essel Groupના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રના પિતા શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કાનું આજે બપોરે 12:30 વાગ્યે અવસાન થયું છે. 96 વર્ષની વયે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના પાર્થિવ દેહને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ માટે મરીન ડ્રાઇવના એ રોડ પર આવેલા તેમના નિવાસસ્થાન 'વસંત સાગર' ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે.
28 સપ્ટેમ્બર, 1930ના રોજ જન્મેલા શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના સમર્પિત સ્વયંસેવક હતા અને સંગઠનમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવી હતી. સક્રિય વ્યવસાયથી દૂર રહીને, તેઓ સામાજિક કાર્યો અને ગાયોની સેવા માટે સતત સમર્પિત રહ્યા હતા. એમના નિધન બાદ દેશભરના રાજકીય, સામાજિક અને અન્ય ક્ષેત્રોના અગ્રણી વ્યક્તિઓ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ગુજરાતના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે આપી શ્રદ્ધાંજલી
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति डॉ. सुभाष चंद्र जी के पूज्य पिताश्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। राष्ट्रसेवा, गौसेवा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन में उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार एवं उनके सभी शुभचिंतकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति।
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति डॉ. सुभाष चंद्र जी के पूज्य पिताश्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
राष्ट्रसेवा, गौसेवा तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन में उनका…
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 13, 2026
ગુજરાતના નાયબ સીએમ હર્ષભાઈ સંઘવીએ લખ્યું કે
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. ઈશ્વર તેમના આત્માને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
ઈશ્વર તેમના આત્માને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી… pic.twitter.com/QjhypDxZ8R
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 13, 2026
ગુજરાત ભાજપના નેતા સંજયસિંહ મહિડાનો સંદેશ
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક તથા પ્રખર સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક તથા પ્રખર સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
રાષ્ટ્રસેવા, pic.twitter.com/WMG7qVSDln
— Sanjaysinh Mahida (@MLASanjaysinh) July 13, 2026
રાજ્ય સરકારના મંત્રી કમલેશ પટેલે પણ આપી શ્રદ્ધાંજલી
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક અને સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. પરમાત્મા દિવંગત આત્માને શાંતિ અને શોકસંતપ્ત પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે. ૐ શાંતિ
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક અને સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
પરમાત્મા દિવંગત આત્માને શાંતિ અને શોકસંતપ્ત પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે.
ૐ શાંતિ🙏 pic.twitter.com/c1uyPrVXbY
— Kamlesh Patel (@PatelKamleshBJP) July 13, 2026
ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પણ લખ્યો ભાવુક સંદેશ
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન પ્રેરણારૂપ રહેશે. ઈશ્વર તેમના આત્માને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન પ્રેરણારૂપ રહેશે.
ઈશ્વર તેમના આત્માને… pic.twitter.com/fQKyOeSsDX
— Jagdish Vishwakarma (@iJagdishBJP) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના મંત્રી પૂનમચંદ બરંડાએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો
एस्सेल समूह के अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्र जी के पूज्य पिताश्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों और सभी शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति एवं संबल प्रदान करें।
एस्सेल समूह के अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक एवं प्रख्यात समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा…
— PUNAMCHAND BARANDA (MODI KA PARIVAR) (@PCBaranda3) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે પણ ભાવુક સંદેશ લખ્યો
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક અને સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. પરમાત્મા દિવંગત આત્માને શાંતિ અને શોકસંતપ્ત પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક અને સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
પરમાત્મા દિવંગત આત્માને શાંતિ અને શોકસંતપ્ત પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે.
ૐ શાંતિ🙏
— Ishwarsinh T Patel (@patelishwarsinh) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના મંત્રી મનિષાબેન વકીલે પણ શ્રદ્ધાંજલી અર્પણ કરી હતી
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન પ્રેરણારૂપ રહેશે.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ.સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક અને સામાજિક કાર્યકર શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસમાં તેમનું યોગદાન પ્રેરણારૂપ રહેશે. pic.twitter.com/xCKDHl6tdj
— Dr. Manisha Vakil (@manisha_vakil) July 13, 2026
મંત્રી કુવરજી બાવળિયાએ પણ વ્યક્ત કર્યો શોક સંદેશ
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં આશરો આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
ઈશ્વર દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં આશરો આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના.
ૐ શાંતિ! 🙏 pic.twitter.com/BIu0PUAaOh
— Kunvarji Bavaliya (@kunvarjibavalia) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ પણ શ્રદ્ધાંજલી અર્પણ કરી હતી
રાષ્ટ્ર અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે હંમેશા કાર્યરત રહેલા, એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં આશરો આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના.
રાષ્ટ્ર અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે હંમેશા કાર્યરત રહેલા, એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં આશરો આપે અને સમગ્ર પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના.
— Kanu Desai (@KanuDesai180) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફૂલભાઈ પાનશેરીયાએ વ્યક્ત કર્યો શોક
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક, ગૌસેવાના પ્રખર ઉપાસક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
પરમાત્મા દિવંગત પુણ્યાત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે તેવી પ્રાર્થના.
ૐ શાંતિ🙏
— Praful Pansheriya (@prafulpbjp) July 13, 2026
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક, ગૌસેવાના પ્રખર ઉપાસક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. પરમાત્મા દિવંગત પુણ્યાત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે તેવી પ્રાર્થના.
ગુજરાત સરકારના કૃષિમંત્રીએ વીડિયો સાથે પાઠવી સાંત્વના
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ અને વ્યથિત કરનારા છે. શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક, સમર્પિત સામાજિક કાર્યકર અને ગૌસેવા તેમજ રાષ્ટ્રસેવાના પ્રખર ઉપાસક હતા. આ દુઃખની ઘડીમાં હું ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજી તથા સમગ્ર ગોયન્કા પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. પરમાત્મા દિવંગત પુણ્યાત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે અને પરિવારજનોને આ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ તથા ધૈર્ય પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના કરું છું.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી, શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ અને વ્યથિત કરનારા છે.
શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક, સમર્પિત સામાજિક કાર્યકર અને ગૌસેવા તેમજ રાષ્ટ્રસેવાના પ્રખર ઉપાસક હતા.
— Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાએ પણ આપી શ્ર્દ્ધાંજલી
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક તથા પ્રખર સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. પરમાત્મા દિવંગત પુણ્યાત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે તથા શોકસંતપ્ત પરિવારજનો અને સ્વજનોને આ અપૂરણીય દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અને ધૈર્ય પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના.
ૐ શાંતિ! 🙏
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક તથા પ્રખર સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
પરમાત્મા દિવંગત પુણ્યાત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે તથા શોકસંતપ્ત પરિવારજનો અને… pic.twitter.com/CvGGthANMN
— Darshna Vaghela (@darshnavaghela_) July 13, 2026
ભાજપ સરકારના મંત્રી પુરષોત્તમ સોલંકીએ પણ વ્યક્ત કર્યો શોક સંદેશ
રાષ્ટ્ર અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે હંમેશા કાર્યરત રહેલા, એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં આશરો આપે.
રાષ્ટ્ર અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે હંમેશા કાર્યરત રહેલા, એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં આશરો આપે.
ૐ શાંતિ! 🙏 pic.twitter.com/hKL2saOVOv
— Parshottam Solanki (@posolanki) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના મંત્રી ત્રિકમ છાંગાએ પણ શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીને આપી શ્રદ્ધાંજલી
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક તથા પ્રખર સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસ માટે આપેલું તેમનું અમૂલ્ય યોગદાન હંમેશા પ્રેરણારૂપ બની રહેશે. પરમાત્મા દિવંગત પુણ્યાત્માને પોતાના શ્રીચરણોમાં સ્થાન આપે તથા શોકસંતપ્ત પરિવારજનો અને સ્વજનોને આ અપૂરણીય દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ અને ધૈર્ય પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પૂજ્ય પિતાશ્રી, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના નિષ્ઠાવાન સ્વયંસેવક તથા પ્રખર સમાજસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
રાષ્ટ્રસેવા, ગૌસેવા અને અગ્રોહા ધામના વિકાસ માટે આપેલું તેમનું અમૂલ્ય યોગદાન હંમેશા પ્રેરણારૂપ બની… pic.twitter.com/h6SxXdcudD
— Trikam B. Chhanga (@TBChhangaBJP) July 13, 2026
ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી અર્જુંનભાઈ મોઢવાડિયાએ આપી શ્રદ્ધાંજલી
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री एवं प्रखर समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के समाचार अत्यंत दुःखद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक के रूप में श्री नंद किशोर गोयनका जी ने संगठन और समाज जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया। सामाजिक सेवा, राष्ट्र निर्माण और गोसेवा के प्रति उनका समर्पण अविस्मरणीय रहा हैं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों और शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा जी के पूज्य पिताश्री एवं प्रखर समाजसेवी श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन के समाचार अत्यंत दुःखद है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित स्वयंसेवक के रूप में श्री नंद किशोर गोयनका जी ने संगठन और समाज जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया। सामाजिक…
— Arjun Modhwadia (@arjunmodhwadia) July 13, 2026
ગુજરાતના સાંસદ ધવલ પટેલે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના અવસાનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. રાષ્ટ્ર, સમાજ અને ગૌસેવા પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ અનેક લોકો માટે પ્રેરણાદાયી બની રહેશે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આ કપરા સમયમાં ધૈર્ય તથા શક્તિ પ્રદાન કરે.
એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાજીના પિતાશ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીના અવસાનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે.
રાષ્ટ્ર, સમાજ અને ગૌસેવા પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ અનેક લોકો માટે પ્રેરણાદાયી બની રહેશે.
ઈશ્વર દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આ કપરા સમયમાં ધૈર્ય તથા શક્તિ પ્રદાન કરે.… pic.twitter.com/LUPWAAQkwe
— Dhaval Patel (@dhaval241086) July 13, 2026
ગુજરાતના સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે નંદકિશોર ગોયન્કાજીને શ્રદ્ધાંજલી પાઠવી
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्राजी के पूज्य पिताश्री श्री नंदकिशोर गोयनकाजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। वे एक समर्पित समाजसेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक तथा गौसेवा और सामाजिक कार्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा डॉ. सुभाष चंद्राजी एवं समस्त गोयनका परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति।
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्राजी के पूज्य पिताश्री श्री नंदकिशोर गोयनकाजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।
वे एक समर्पित समाजसेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक तथा गौसेवा और सामाजिक कार्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे।
ईश्वर दिवंगत…
— Dr. (Hon.) Devusinh Chauhan (@devusinh) July 13, 2026