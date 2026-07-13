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શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કાના નિધન પર શોકની લહેર; ગુજરાતના CMથી લઈને મંત્રીઓએ અર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ

એસ્સેલ ગ્રુપના ડો. સુભાષ ચંદ્રના પિતા શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કાના નિધન બાદ દેશભરમાંથી શોક સંદેશાઓનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. દેશભરની અનેક અગ્રણી હસ્તીઓએ પણ તેમની સાથેની પોતાની અંગત યાદો અને અનુભવો શેર કરી રહી છે. જેમાં ગુજરાતના સીએમથી લઈને ભાજપ સરકારના મંત્રીઓએ એમની શ્રદ્ધાંજલી અર્પણ કરી પોતાનો ભાવુક સંદેશો આપ્યો હતો.  

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:14 PM IST
શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કાના નિધન પર શોકની લહેર; ગુજરાતના CMથી લઈને મંત્રીઓએ અર્પણ કરી શ્રદ્ધાંજલિ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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