'અમે ભાજપ સાથે રહીને કોંગ્રેસની જેમ ધંધા નથી કરતા', ભરતસિંહ સોલંકીને 'AAP' એ આપ્યો જવાબ
Trending Photos
Gujarat Congress: આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગુજરાતના રાજકારણમાં એક નવો અને આક્રમક સૂર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. 'આપ'ના નેતા ઈસુદાન ગઢવીએ આજે કોંગ્રેસ અને ભાજપ પર સીધા પ્રહારો કરીને પોતાની પાર્ટીને ગુજરાતના રાજકીય ફલક પર 'ઉગતા સૂર્ય' તરીકે વર્ણવી રાજનીતિમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે.
કોંગ્રેસ મુક્ત ગુજરાત તરફ 'આપ'નું આહ્વાન
'આપ'ના એક નેતાએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, "કોંગ્રેસનો સૂર્ય ડૂબી ચુક્યો છે." તાજેતરમાં વિસાવદરમાં કોંગ્રેસે 'આપ' સામે ઉમેદવાર ઊભો રાખ્યો હોવા છતાં, 'આપ'નું માનવું છે કે કોંગ્રેસ પાસે હવે રાજકારણમાં આપવા જેવું કશું બચ્યું નથી. આ નિવેદન સાથે જ તેમણે કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારોને ખુલ્લું આમંત્રણ આપતા કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ પાસે હવે કશું બચ્યું નથી. હું કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારોને આપમાં આવવા આમંત્રણ આપું છું. અમે ભાજપ સાથે રહીને કોંગ્રેસ જેમ ધંધા નથી કરતા. ભવિષ્યમાં ક્યારેય કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન નહીં કરીએ. આપમાં આવો અને ભાજપને હરાવો."
વધુમાં તેમણે ભાજપ પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે "ભાજપનો સૂર્ય હવે સૂર્યાસ્ત તરફ છે, જ્યારે 'આપ' એ ઉગતો સૂર્ય છે."
BLO મૃત્યુ મામલે 'AAP'ના આકરા પ્રહાર, દબાણમાં મોત
'આપ'ના નેતા ઈસુદાન ગઢવીએ BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર)ની કામગીરી દરમિયાન થયેલાં મોતના મામલે સરકાર પર ગંભીર પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે વડાપ્રધાનને વ્યક્તિગત મત આપનારા જ લોકો હાલ કામના અતિશય દબાણને કારણે મોતને ભેટી રહ્યા છે. ઈસુદાન ગઢવીએ આ ઘટનાઓ પાછળના કારણો પર પ્રકાશ પાડતા જણાવ્યું હતું કે તમે વિચારો કે આ કામગીરીનું કેટલું દબાણ હશે કે તેઓને હૃદયરોગનો હુમલો આવી રહ્યો છે. કેટલાક તો આત્મહત્યા પણ કરી રહ્યા છે. આ મોત તો ફક્ત નોંધાયેલા છે, બીજા ગુજરાતમાં આવા મોત કેટલા હશે?
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મતદારો જાગૃત ન હોવાથી BLO એ ફોર્મ માટે લોકોને આજીજી કરવી પડી રહી છે. લોકો જાગૃત નથી, તો એક મહિનામાં કામગીરી કેમ પૂર્ણ થાય? તેમણે જણાવ્યું હતું કે BLO ને ટાર્ગેટ આપી નોકરી છીનવી લેવાની ચીમકી અપાઈ રહી છે.
'આપ'નું BLO માટે સમર્થન અને હેલ્પલાઇન
સમગ્ર મામલે આમ આદમી પાર્ટીએ તમામ BLO ની પડખે ઊભા રહેવાની ખાતરી આપી છે. ભલે તેમની પાસે સત્તા ન હોય, પણ કેજરીવાલજી સાથેની ઓનલાઈન મીટિંગમાં નિર્ણય લેવાયો છે કે 'આપ'ના કાર્યકરો BLO ને મદદ કરશે. BLO ને કામનું ભારણ ઓછું કરવામાં મદદ મળી રહે તે માટે એક હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. BLO 9104918196 પર સંપર્ક કરીને કામના ભારણ અંગે આપ'ની મદદ માંગી શકશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે