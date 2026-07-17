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'અમને તો સ્વપ્નેય ખ્યાલ નહોતો...' આણંદના અંબાલી ગામના ખેડૂતના આંગણે અચાનક પહોંચી ગયા CM, સહજતા જોઈ આખું ગામ ગદગદિત!

CM Bhupendra Patel Surprise Visit: સત્તાના સર્વોચ્ચ શિખરે બેઠા પછી પણ સામાન્ય માણસ સાથેનું કનેક્શન કેવું હોય, તેનો જીવતો-જાગતો કિસ્સો આણંદના અંબાલી ગામે જોવા મળ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વડોદરાથી ગાંધીનગર પરત ફરી રહ્યા હતા. ત્યારે આણંદના ધૂળિયા માર્ગ પર એક એવું હૃદયસ્પર્શી દ્રશ્ય સર્જાયું, જેણે સ્થાનિક ગ્રામજનોના દિલ જીતી લીધા છે. રસ્તા પર ઉભેલા બાળકોને જોઈ મુખ્યમંત્રીએ પ્રોટોકોલ તોડીને ગાડી થોભાવી દીધી અને સીધા સામાન્ય લોકોની વચ્ચે પહોંચી ગયા હતા. એક સામાન્ય વડીલની જેમ બાળકોના ખબર-અંતર પૂછ્યા બાદ સીએમ અચાનક નજીકમાં આવેલા એક ખેડૂતના ઘરે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ગોબરગેસ પ્લાન્ટ જોઈને તેમણે કરેલી ચર્ચા અત્યારે સમગ્ર પંથકમાં કૌતુકનો વિષય બની છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:06 PM IST
'અમને તો સ્વપ્નેય ખ્યાલ નહોતો...' આણંદના અંબાલી ગામના ખેડૂતના આંગણે અચાનક પહોંચી ગયા CM, સહજતા જોઈ આખું ગામ ગદગદિત!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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