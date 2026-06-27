/ગુજરાતમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત; વરસાદના આંકડા છે ચોંકાવનારા, છેલ્લા 10 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે જૂન મહિનાના મધ્ય સુધીમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી લેતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે સ્થિતિ ચિંતાજનક જોવા મળી રહી છે. જૂન મહિનો હવે પૂર્ણ થવાના આરે છે, છતાં રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારો હજુ પણ કોરાધાકોર છે. હવામાન વિભાગના આંકડા અનુસાર, છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ વર્ષે સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જેને પગલે ખેડૂતો સહિત સમગ્ર રાજ્યની ચિંતામાં વધારો થયો છે.
માત્ર 2.87 ટકા વરસાદ સાથે નબળી શરૂઆત
ચાલુ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત અત્યંત ધીમી અને નિરાશાજનક રહી છે. 26 જૂન સુધીમાં રાજ્યમાં માત્ર 2.87 ટકા જ વરસાદ નોંધાયો છે. જો ઈંચની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો, હજુ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં સરેરાશ માત્ર 1.03 ઈંચ વરસાદ જ વરસ્યો છે.
ગત વર્ષ અને આ વર્ષની ચોંકાવનારી સરખામણી
જો આપણે ગયા વર્ષના આંકડા સાથે સરખામણી કરીએ તો આ વર્ષની ગંભીરતા સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય છે:
|વિગત
|ગત વર્ષ (આ જ સમયગાળામાં)
|ચાલુ વર્ષ (26 જૂન સુધી)
|કુલ વરસાદની ટકાવારી
|26.24%
|માત્ર 2.87%
|તાલુકાવાર સ્થિતિ
|16 તાલુકામાં 20 થી 40 ઈંચ વરસાદ
|એક પણ તાલુકામાં 10 ઈંચ પણ વરસાદ નહીં
|અમદાવાદની સ્થિતિ
|8.24 ઈંચ વરસાદ
|અડધા ઈંચ કરતાં પણ ઓછો વરસાદ
ગત વર્ષે જૂનના અંત સુધીમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરીને રાજ્યના કેટલાય વિસ્તારોને તરબતર કરી દીધા હતા, જ્યારે આ વર્ષે હજુ સુધી ક્યાંય સાર્વત્રિક કે ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો નથી.
કેમ નબળું પડ્યું ચોમાસું? હવામાન ખાતાનો દાવો
હવામાન નિષ્ણાતો અને હવામાન ખાતાના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે ચોમાસું નબળું પડવા પાછળ મુખ્ય બે કારણો જવાબદાર છે.
ખેડૂતો અને વહીવટી તંત્ર ચિંતામાં
જૂન મહિનો પૂરો થવા આવ્યો હોવા છતાં વાવણી લાયક વરસાદ ન થતાં ખેડૂતો આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠા છે. જો આગામી દિવસોમાં કોઈ મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય નહીં થાય, તો ખરીફ પાકના વાવેતરમાં મોટો વિલંબ થઈ શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જુલાઈ મહિનાની શરૂઆતમાં પ્રકૃતિ મહેરબાન થાય છે કે નહીં અને મેઘરાજા આ ખાધ પૂરી કરે છે કે નહીં.
FAQ:-
1. રાજ્યમાં કેટલા વર્ષનો સૌથી ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે?
જવાબ: છેલ્લા 10 વર્ષનો.
2. 26 જૂન સુધીમાં રાજ્યમાં કેટલા ટકા વરસાદ પડ્યો છે?
જવાબ: માત્ર 2.87 ટકા.
3. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં સરેરાશ કેટલા ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે?
જવાબ: 1.03 ઈંચ.
4. ગત વર્ષે 26 જૂન સુધીમાં કેટલા ટકા વરસાદ નોંધાયો હતો?
જવાબ: 26.24 ટકા.
5. હવામાન ખાતાના મતે આ વર્ષે ચોમાસું નબળું પડવાનું મુખ્ય કારણ શું છે?
જવાબ: 'અલનીનો'ની (El Nino) અસર.