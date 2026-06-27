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ગુજરાતમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત; વરસાદના આંકડા છે ચોંકાવનારા, છેલ્લા 10 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ

Gujarat rain news:  ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત અત્યંત નબળી રહી છે. રાજ્યમાં 26 જૂન 2026 સુધીના સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, છેલ્લા 10 વર્ષમાં જૂન મહિના સુધીનો આ સૌથી ઓછો વરસાદ છે. ગત વર્ષ 2025ની સરખામણીએ આ વર્ષે વરસાદની ટકાવારીમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને વહીવટી તંત્રની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:11 AM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત; વરસાદના આંકડા છે ચોંકાવનારા, છેલ્લા 10 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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