તારીખો અને વિસ્તાર સાથે અંબાલાલની સટીક આગાહી! બેસતા વર્ષે હવામાન બગડશે! ખેડૂતોની ચિંતા વધશે!

Ambalal Patel Rain Forecast: આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 13 ઓક્ટોબરથી હવામાનમાં પલટો આવશે, જેમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને પવનની દિશામાં બદલાવ થવાની શક્યતા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:13 PM IST

તારીખો અને વિસ્તાર સાથે અંબાલાલની સટીક આગાહી! બેસતા વર્ષે હવામાન બગડશે! ખેડૂતોની ચિંતા વધશે!

Ambalal Patel Rain Forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ગુજરાત અને દેશના હવામાન અંગે એક વિસ્તૃત અને મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે, જે આગામી તહેવારો અને શિયાળાની ઋતુ પર મોટી અસર કરી શકે છે. તેમની આગાહી મુજબ, ઓક્ટોબરના ઉત્તરાર્ધમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને દિવાળીના સમયે માવઠું થવાની શક્યતા છે, જ્યારે ડિસેમ્બર મહિનાથી હાડ થીજાવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે.

ઓક્ટોબર: વાદળછાયું વાતાવરણ અને માવઠાનો સંકેત
અંબાલાલ પટેલના આંકલન મુજબ, ઓક્ટોબર મહિનામાં રાજ્યના હવામાનમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે. ૧૩ થી ૧૭ ઓક્ટોબર: આ દિવસો દરમિયાન રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. ૧૮ થી ૩૦ ઓક્ટોબર: બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર (હળવું દબાણ) સર્જાઈ શકે છે. ૧૮ થી ૨૧ ઓક્ટોબર: અરબી સમુદ્રમાં પણ હવામાનની હલચલ જોવા મળશે. માવઠાની શક્યતા: સમુદ્રીય પ્રવૃત્તિઓના કારણે ભેજમાં વધારો થતાં બેસતા વર્ષ (દિવાળી) આસપાસ વાતાવરણ બગડે અને ગુજરાતમાં માવઠું (અનિયમિત વરસાદ) થવાની સંભાવના રહેલી છે.

નવેમ્બર: વાવાઝોડું અને ઠંડીનો પ્રારંભ
નવેમ્બર મહિનામાં હવામાનમાં મોટા પરિવર્તનોનો પ્રારંભ થશે. ૨૩ ઓક્ટોબરથી: ગુજરાતમાં સવારના સમયે ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ જશે. નવેમ્બરની શરૂઆત: દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ઠંડીનું મોજું મેદાની વિસ્તારો સુધી પહોંચશે. નવેમ્બરની શરૂઆત (દક્ષિણ ભારત): દક્ષિણ ભારતમાં અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જેની અસરના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે અને માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે. ૧૮ નવેમ્બરથી: બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું (ચક્રવાત) થવાની શક્યતા રહેલી છે, જે ગુજરાતના વાતાવરણને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. ૨૩ થી ૨૬ નવેમ્બર: દેશના ઉત્તરીય પર્વતો પર ફરી હિમવર્ષા થતાં ગુજરાત તરફ ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેનાથી ઠંડીમાં વધારો થશે.

ડિસેમ્બર: કડકડતી ઠંડીનું મોજું
ડિસેમ્બરમાં હાડ થીજાવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે. ૫ થી ૭ ડિસેમ્બર: પશ્ચિમી વિક્ષેપો (Western Disturbances) આવવાના કારણે ઠંડીમાં વધારો થશે. ૨૨ ડિસેમ્બરથી: દેશભરમાં અને ગુજરાત સહિતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે ઠંડી પડવાની આગાહી છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોએ અંબાલાલ પટેલની આ આગાહીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તહેવારોની ઉજવણી અને શિયાળા માટેની તૈયારીઓનું આયોજન કરવું જરૂરી છે.

