અરબ સાગરમાં વાવાઝોડાએ લીધો યુ ટર્ન, હવે ગુજરાતમાં અહી ત્રાટકશે : વાવાઝોડાના લેટેસ્ટ અપડેટ
Cyclone Shakti Attack : અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ. રાજ્યમાં ફરી એકવાર વાવાઝોડાનું સંકટ... ચક્રવાતી તોફાન શક્તિની તિવ્રતામાં થયો વધારો... 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે તોફાન... દ્વારકાના દરિયામાં ભારે કરંટ..
Ambalal Ni Agahi : ગુજરાત પર વધુ એક વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાયો છે. ચક્રવાતી તોફાન શક્તિની તીવ્રતા વધી ગઈ છે. શક્તિ વાવાઝોડું બનવાની શક્યતામાં વધારો થઈ રહી છે. દ્વારકાથી 240 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં અરબી સમુદ્રમાં શક્તિ ચક્રવાતી તોફાન સ્થિત બન્યું છે. ત્યારે આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની તોફાની આગાહી આવી ગઈ છે.
હાલ શક્તિ વાવાઝોડું ક્યાં છે
ચક્રવાતી તોફાન નલિયાથી 360 કિલોમીટર પશ્ચિમ-દક્ષિણ પશ્ચિમમાં સ્થિત છે. 12 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે શક્તિ તોફાન આગળ વધી રહ્યું છે. આ કારણે સંબંધિત વિસ્તારમાં હવામાનની ચેતવણી જાહેર કરાઈ છે. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. દ્વારકાના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળ્યો છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેતી રાખવા કહેવાયું છે. જરૂર જણાશે તો લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવશે. કચ્છ અને માંગરોળના દરિયાકિનારે ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અરબ સાગરમાં સર્જાયેલ શક્તિ વાવાઝોડા અંગે હવામાનની નિષ્ણાતની આગાહી કહે છે કે, વાવાઝોડું સંતાકૂકડી રમી રહ્યું છે તેવું લાગી રહ્યું છે. અરબી સમુદ્રમાં બનેલું શક્તિ વાવાઝોડું કચ્છ તરફથી રાજસ્થાન તરફ ફંટાશે. ગુજરાત તરફ વાવાઝોડું આવતા નબળું પડશે જોકે તેની અસર જોવા મળશે. 5 અને 6 તારીખે ગુજરાત ઉપર તેની અસર જોવા મળશે. રાજસ્થાન તરફ વાવાઝોડું જતા 7, 8 અને 9 તારીખે રાજસ્થાનમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ રહેવાની આગાહી છે. જ્યારે ગુજરાતમાં ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
આ તારીખે ચોમાસું વિદાય લેશે
હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, ઓક્ટોબરના પહેલા સપ્તાહમાં ચોમાસું મોટાભાગના જિલ્લાઓમાંથી વિદાય લેશે. જોકે 15 તારીખ બાદ વધુ કેટલીક સિસ્ટમ બનતા વાવાઝોડુ સર્જાય તેવું પણ હવામાન નિષ્ણાંતનું અનુમાન છે. તો આગામી દિવસોમાં બનનાર વાવાઝોડાને લઈને ઉત્તર ભારતમાં બરફના કરા પડવા અને તેનાથી ઠંડીનું મોજુ પડવાનું અનુમાન છે. 9 તારીખ બાદ તડકો નીકળતા ખેડૂતોને રાહત મળશે.
જોકે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે વરસાદી સિસ્ટમ રહેવાની પણ હવામાન નિષ્ણાતે શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. નવેમ્બરમાં દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ આવી શકે છે. શક્તિ વાવાઝોડાના કારણે જામનગર, દ્વારકા અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર તરફ અને મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી છે. હાલમાં વાવાઝોડાની અસરથી ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર તરફ વાદળભર્યું વાતાવરણ છવાયું છે. દ્વારકાથી સિસ્ટમ અને વાવાઝોડાની અસરના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, આગામી 5 ઓક્ટોબર સુધી શક્તિ ગતિ કરશે. 6 ઓક્ટોબરે ગુજરાત તરફ શક્તિ વાવાઝોડું યુ-ટર્ન લેશે. ગુજરાત તરફ ફંટાયા બાદ વાવાઝોડું ધીમું પડવાની શક્યતા છે. 8 ઓકટોબરે દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, સુરત નવસારી વલસાડમાં માધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે. શક્તિ વાવાઝોડાની ગુજરાત પર નહિવત અસર છે. માછીમારોને આગામી 5 દિવાસળી દરિયો ન ખેડવાની સૂચના છે. અમદાવાદમાં છુટાછવાયા સ્થળે હળવા વરસાદની આગાહી છે.
