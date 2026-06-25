રાજ્યના 80% ભાગોમાં ચોમાસું ધમાકેદાર રહેશે, પણ અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં ચિંતા", જાણો કોણે કરી ડરામણી આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યારે રાજ્યમાં વરસાદના આગમનને લઈને હવામાન નિષ્ણાતોએ મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. હાલ મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદની પ્રી-મોન્સૂન અસર ગુજરાતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ કેવો રહેશે તે અંગે જાણીતા વેધર એક્સપર્ટ ચિરાગ શાહ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પોતાની આગાહી રજૂ કરી છે.
વેધર એક્સપર્ટ ચિરાગ શાહનું નિવેદન: ક્યાં કેવો રહેશે વરસાદ?
જાણીતા વેધર એક્સપર્ટ ચિરાગ શાહે રાજ્યમાં ચોમાસાની પ્રગતિ અને વરસાદની ટકાવારીને લઈને મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. ચિરાગ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ વર્ષે ગુજરાતના 80% જિલ્લાઓમાં 100% એટલે કે સંપૂર્ણ અને સારો વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે. રાજ્યના બાકી રહેતા 20% જિલ્લાઓમાં આ વર્ષે 100% કરતા ઓછો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે.
અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ખેડા જેવા મહત્વના જિલ્લાઓમાં આ વર્ષે સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ રહેવાની શક્યતા ચિરાગ શાહે વ્યક્ત કરી છે. શરૂઆતમાં સતત એક અઠવાડિયું વરસાદ પડ્યા બાદ, ફરીથી થોડા દિવસોનો ગેપ (વિરામ) જોવા મળશે અને ત્યારબાદ ફરી વરસાદી રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: જુલાઈમાં ધબધબાટી, નર્મદા ડેમમાં નવા નીર
બીજી તરફ, હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસો અને જુલાઈ મહિના માટે વિગતવાર નક્ષત્ર આધારિત આગાહી કરી છે. આજે દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ અથવા સામાન્ય છાંટા પડી શકે છે. 26 જૂનથી 28 જૂન વચ્ચે પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે, જેની અસર ગુજરાત પર પણ થઈ શકે છે.
જુલાઈ મહિનામાં ભારે વરસાદની વિગતો
29 જૂનથી 7 જુલાઈ સુધીમાં બુધ, ગુરુ અને શુક્ર ગ્રહો જલદાયક નક્ષત્ર અને રાશિમાં પ્રવેશતા હોવાથી આ ગાળામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. 4 જુલાઈની આસપાસ મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે, જેના કારણે નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવકમાં મોટો વધારો થશે. 16 જુલાઈની આસપાસ રાજસ્થાનના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેને પગલે રાજસ્થાન અને ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ જોવા મળશે.
ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં અણધાર્યો વરસાદ
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, ચોમાસું આગળ વધતા 1-2 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં અણધાર્યો (ભારે) વરસાદ ખાબકવાની પણ શક્યતા સેવાઈ રહી છે. એકંદરે બંને નિષ્ણાતોના મતે ગુજરાતમાં ચોમાસું પ્રગતિના પંથે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજા વહેલા મહેરબાન થશે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓએ સરેરાશ વરસાદ માટે થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે. પરંતુ જુલાઈ મહિનામાં નક્ષત્રો બદલાતા જ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જામશે.
તમે આપેલા સમાચાર અને આગાહીના આધારે તૈયાર કરેલા 5 મહત્વના FAQ (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) નીચે મુજબ છે:
પ્રશ્ન 1: વેધર એક્સપર્ટ ચિરાગ શાહના મતે આ વર્ષે ગુજરાતમાં વરસાદની સ્થિતિ કેવી રહેશે?
ઉત્તર: ચિરાગ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યના 80% જિલ્લાઓમાં 100% વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જ્યારે બાકીના 20% જિલ્લાઓમાં 100% થી ઓછો વરસાદ પડી શકે છે. હાલ ગુજરાતમાં મહારાષ્ટ્રમાં થઈ રહેલા પ્રિ-મોન્સુન વરસાદની અસર જોવા મળી રહી છે.
પ્રશ્ન 2: કયા જિલ્લાઓમાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે?
ઉત્તર: ચિરાગ શાહની આગાહી મુજબ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ખેડા જેવા જિલ્લાઓમાં આ વર્ષે સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે.
પ્રશ્ન 3: અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ જૂન મહિનાના અંતમાં ક્યાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે?
ઉત્તર: અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 26 જૂનથી 28 જૂન વચ્ચે મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે.
પ્રશ્ન 4: જુલાઈ મહિનામાં ભારે વરસાદના કયા યોગ બની રહ્યા છે અને નર્મદા ડેમ પર તેની શું અસર થશે?
ઉત્તર: 29 જૂનથી 7 જુલાઈ દરમિયાન બુધ, ગુરુ અને શુક્ર ગ્રહો જલદાયક નક્ષત્ર રાશિમાં હોવાથી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, 4 જુલાઈની આસપાસ મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા ડેમમાં પાણીની આવક વધી શકે છે.
પ્રશ્ન 5: જુલાઈના ઉત્તરાર્ધમાં અને ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં કેવું વાતાવરણ રહેશે?
ઉત્તર: 16 જુલાઈની આસપાસ રાજસ્થાન અને ગુજરાતના સરહદી ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ, 1-2 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યમાં અણધાર્યો (કમોસમી/આકસ્મિક) વરસાદ થવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.