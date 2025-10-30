વેધર એક્સપર્ટની ચેતવણી : બદલાતું ઋતુ ચક્ર ગુજરાતના વાતાવરણ માટે એટોમ બૉમ્બ જેવું છે
Gujarat Weather Forecast : અરબ સાગરમાં સતત બની રહેલા વાવાઝોડા વિશે વેધર એક્સપર્ટસે મહત્વની માહિતી આપી
Weather Update : હવામાન વિભાગે ચોમાસાએ વિદાય લીધી તેની જાહેરાત કરવા છતાં રાજ્યભરમાં કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે જગતનો તાત તોબા પોકારી ઉઠ્યો છે.
ભારતમાં 15 જૂનથી 15 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની સીઝન હોય છે. માવઠાનો સમય બે દિવસ જ હોય છે. પરંતુ સતત રાજ્યમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. અર્થ એન્ડ સાયન્સ મંત્રાલયના રિટાયર્ડ ઓફિસર અશોક દેસાઈએ જણાવ્યું કે, હાલ જે વરસાદ પડી રહ્યું છે. તેને માવઠું કહેવા કરતાં પ્રેશર સિસ્ટમ કહેવું વધુ હિતાવહ છે. આ વખતે અરબ સાગરમાં ડિપ્રેશન વધુ સ્ટ્રોંગ બની રહ્યો છે. જેનો અભ્યાસ ખૂબ જરૂરી છે. જેથી તેનો અગાઉથી ખ્યાલ આવી શકે.
રિટાયર્ડ ઓફિસર, અર્થ એન્ડ સાયન્સ મંત્રાલયના રિટાયર્ડ ઓફિસર અશોક દેસાઈએ જણાવ્યું કે, બીજી તરફ કેટલાક વિશેષજ્ઞો બદલાતી ઋતુ ચક્રને એટોમ બૉમ્બ માની રહ્યા છે. જેની પાછળ ગ્લોબલ વોર્મિંગ જવાબદાર છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે અરબ સાગરમાં દર વર્ષે ડિપ્રેશન, ડીપ ડિપ્રેશનથી લઈને વાવાઝોડા સુધીની સમસ્યા વધી રહી છે. અગાઉ 20 વર્ષે કે તેનાથી પણ લાંબા સમય બાદ અરબસાગરમાં વાવાઝોડાની ઘટના બનતી હતી. પણ 2017 થી દર વર્ષે અરબ સાગરમાં વાવાઝોડા બની રહ્યા છે. જેની અસર માનવજીવનને હતાહત કરી રહ્યો છે.
વેધર એક્સપર્ટ ચિરાગ શાહે ZEE 24 કલાકને જણાવ્યું કે, અરબ સાગરમાં બનતી સિસ્ટમના કારણે રાજ્યમાં ચોમાસા બાદ પણ માવઠાની સમસ્યા વધી છે. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ પ્રદૂષણના કારણે ગ્લેશિયરનો બરફ પીગળતા દરિયાની સપાટી ઉંચી આવી છે. આસપાસના વિસ્તારોના પ્રદુષણના કારણે દરિયામાં બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા વધી છે. જેના કારણે સતત બાષ્પીભવનના કારણે વરસાદનું ચક્ર સતત ચાલી રહ્યું છે.
બીજી તરફ પ્રદુષણ વધવાને કારણે દરિયાનું તાપમાન 2 ડિગ્રી વધ્યું છે. જેમાં અરબસાગરના તાપમાનમાં 1.8 ડિગ્રીનો વધારો થયો છે. આ વધારાને કારણે અરબ સાગરમાં ફેરફાર થતા તેની અસર ભારત ઉપર પણ વર્તાઈ રહી છે.
ગરમીથી મોત વધી રહ્યા છે
માનવ સ્વાસ્થ્ય પર આબોહવા સંકટની અસર અંગેનો એક મોટો અહેવાલ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભયંકર વર્તમાન અને ભયાનક ભવિષ્યનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. અહેવાલ મુજબ, વધતી જતી વૈશ્વિક ગરમી હવે વિશ્વભરમાં દર મિનિટે એક વ્યક્તિનું મોત કરી રહી છે. તેમાં જણાવાયું છે કે વિશ્વમાં અશ્મિભૂત ઇંધણનો વધુ પડતો ઉપયોગ ઝેરી વાયુ પ્રદૂષણ, જંગલની આગ અને ડેન્ગ્યુ તાવ જેવા રોગોમાં ફાળો આપી રહ્યો છે, અને ગ્લોબલ વોર્મિંગને સંબોધવામાં નિષ્ફળતા દર વર્ષે લાખો મૃત્યુ તરફ દોરી રહી છે. આ અહેવાલ યુનિવર્સિટી કોલેજ લંડનની એક ટીમ દ્વારા લખવામાં આવ્યો છે, જેનું નેતૃત્વ ડૉ. મરિના રોમેનેલો કરી રહ્યા છે. વધતી ગરમીથી થતા મૃત્યુ પર આ અત્યાર સુધીનો સૌથી વ્યાપક અહેવાલ છે.a
