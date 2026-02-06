હવે એક નહીં, બે-બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ મચાવશે તાંડવ! આ વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ફૂંકાશે વાવાઝોડા જેવો પવન
Gujarat Weather News: ગુજરાતમાં હાલ મિક્ષ ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. સવારે અને સાંજે ઠંડી અને આખો દિવસ ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ (IMD) એ બે પશ્ચિમી વિક્ષેપો સક્રિય થવાની ચેતવણી જાહેર કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને ભારે પવન ફૂંકાશે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. હવામાનમાં ફેરફારથી ટ્રાફિક અને સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ જવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
Gujarat Weather News: ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા માટે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું. ઉત્તર ભારતમાં હવામાન ફરી એકવાર બદલાવાનું છે. ઠંડી વચ્ચે, એક નવો જ હવામાનનો ખેલ જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ (IMD) એ ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એક નહીં, પરંતુ બે પશ્ચિમી વિક્ષેપો સક્રિય થવાના છે. તેમની અસર ઘણા રાજ્યોમાં અનુભવાશે. કેટલીક જગ્યાએ તેજ પવન ફૂંકાશે અને ગાઢ ધુમ્મસ અન્ય સ્થળોએ લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરશે. પર્વતીય રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાની અપેક્ષા છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, પશ્ચિમી હિમાલયના પ્રદેશોમાં હવામાન 6 ફેબ્રુઆરીએ અને પછી ફરીથી 9 થી 11 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે સંપૂર્ણપણે બદલાઈ શકે છે.
31 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં કમોસમી વરસાદની ચેતવણી જારી કરી હતી. ત્યારે ચાલો જાણીએ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું વાતાવરણ કેવું રહેશે? અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા ગુજરાતના વિસ્તારો પશ્ચિમી વિક્ષેપથી પ્રભાવિત થશે. આમાં દાહોદ, પંચમહાલ અને નર્મદા જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, 20 ફેબ્રુઆરી પછી ગુજરાતમાં શિયાળો વિદાય લઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, ગુજરાત પાસે લાંબો દરિયાકિનારો છે. પરિણામે, દરિયાઈ ગતિવિધિઓ રાજ્યના આશરે 10 જિલ્લાઓને અસર કરી રહી છે.
બે પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસર મેદાની વિસ્તારોમાં પહોંચશે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઉત્તરાખંડ જેવા રાજ્યોમાં ધુમ્મસ અને ઠંડા પવનો લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. દિલ્હી-NCRમાં આંશિક વાદળછાયું આકાશ અને તેજ સપાટી પર પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. ઘણા રાજ્યોમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી શકે છે. હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આગામી થોડા દિવસો ઉત્તર ભારત માટે પડકારજનક હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને સવાર અને રાત્રિના સમયે લોકોએ વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે.
કયા રાજ્યો થશે સૌથી વધુ પ્રભાવિત?
IMD મુજબ, બે પશ્ચિમી વિક્ષેપ જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના પર્વતીય પ્રદેશોમાં સૌથી વધુ જોવા મળશે. આ રાજ્યોમાં વરસાદ અને ભારે હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને તેજ પવનો છવાઈ શકે છે. રાજસ્થાન અને દિલ્હી-NCRમાં ઠંડા, હળવા વાદળો અને ઠંડા પવનોની સંભાવના છે.
દિલ્હી-NCRમાં હવામાન મિશ્ર રહેવાની સંભાવના છે. સવાર અને સાંજ કડકડતી ઠંડી રહેશે, દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશ થોડી રાહત આપશે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, 6 ફેબ્રુઆરીએ રાજધાનીમાં આંશિક વાદળછાયું આકાશ રહેશે, પવનની ગતિ 15 થી 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. 7 અને 8 ફેબ્રુઆરીએ પણ આવું જ હવામાન રહેવાની સંભાવના છે. સવારના કલાકોમાં હળવા ધુમ્મસ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં હવામાન વધુ ગંભીર રહેવાની સંભાવના છે. રાજ્યના ઘણા જિલ્લાઓમાં ગાઢથી ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસ રહેવાની સંભાવના છે. અત્યંત ઓછી દૃશ્યતા રોડ અને રેલ ટ્રાફિકને અસર કરી શકે છે. પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 20 થી 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઠંડા પવનો ફૂંકાશે, જેના કારણે તાપમાનમાં લગભગ 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થઈ શકે છે.
પહાડી રાજ્યો પર હિમવર્ષા અને વરસાદની બેવડી અસર
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 6 ફેબ્રુઆરીએ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. 9 થી 11 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા લાવી શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશના ઘણા વિસ્તારોમાં પણ હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. ઉત્તરાખંડમાં હાલ સામાન્ય હવામાન રહેવાની સંભાવના છે, પરંતુ 9 ફેબ્રુઆરીથી વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે.
