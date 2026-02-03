માત્ર 31 હજારમાં કરાવો તમારા દીકરા-દીકરીના લગ્ન : ગુજરાતના એક સમાજની ઐતિહાસિક પહેલ, માતાપિતા પર ભારણ ઘટશે
Dainik Lagna Yojna : મહેસાણાના પાટણ વાળા ગજ્જર સુથાર સમાજની અનોખી પહેલ. હવે સમૂહ લગ્નની તારીખની રાહ જોવી નહિ પડે. સમાજે શરૂ કરી ‘દૈનિક લગ્ન યોજના’. જેમાં નવદંપતી મનગમતા મુહૂર્તમાં લગ્ન કરી શકશે. લોકોના ખોટા ખર્ચાઓ બચાવવા સમાજનો નવતર પ્રયોગ. વિદેશથી આવતા યુવક યુવતીઓ માટે યોજના આશીર્વાદરૂપ
Mehsana News તેજસ દવે/મહેસાણા : સામાન્ય રીતે દરેક સમાજમાં વર્ષમાં એકાદવાર સમૂહ લગ્નનું આયોજન થતું હોય છે. જેના માટે દીકરા-દીકરીઓએ આખું વર્ષ રાહ જોવી પડતી હોય છે. પરંતુ મહેસાણાના પાટણવાડા ગજ્જર સુથાર સમાજે આ પ્રથામાં ક્રાંતિકારી બદલાવ લાવતા ‘દૈનિક લગ્ન યોજના’ અમલમાં મૂકી છે. આ યોજના હેઠળ હવે કોઈપણ પરિવાર વર્ષના કોઈપણ દિવસે, પોતાના મનગમતા મુહૂર્તમાં, વગર ખર્ચે લગ્ન કરી શકશે. શું છે આ યોજના અને તેનાથી સમાજને કેટલો ફાયદો થશે? જોઈએ આ અહેવાલમાં
મહેસાણાના પાટણવાડા ગજ્જર સુથાર સમાજે લગ્ન પ્રસંગે થતા લાખોના ખર્ચાઓ અટકાવવા એક નવી દિશા ચીંધી છે. સમાજના પ્રમુખ દિનેશભાઈ સુથારના જણાવ્યા મુજબ, પહેલા સમૂહ લગ્નમાં એક જ તારીખે લગ્ન થતા હોવાથી ભીડભાડ, પાર્કિંગ અને જમણવારમાં અવ્યવસ્થા સર્જાતી હતી. આ ઉપરાંત, વર-કન્યાને લગ્ન માટે ૧૨ મહિના સુધી રાહ જોવી પડતી હતી. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે દૈનિક લગ્ન યોજના શરૂ કરાઈ છે. જેમાં પરિવાર પોતાના અનુકૂળ મુહૂર્ત અને તારીખે લગ્ન કરી શકે છે. અહીં પ્રાઈવેટ લગ્ન જેવો જ માહોલ મળે છે અને વ્યવસ્થાની તમામ જવાબદારી સમાજ ઉપાડે છે.
તો કારોબારી સભ્ય જશવંતભાઈ સુથારે કહ્યું કે, આ નવીન યોજના આર્થિક રીતે પણ સમાજ અને પરિવારો માટે લાભદાયી સાબિત થઈ રહી છે. દાતા પાસેથી માત્ર ૩૧,૦૦૦ રૂપિયા જેવી નજીવી રકમ લઈ સમાજ લગ્નનો તમામ ખર્ચ ભોગવે છે. ગત વર્ષે સમૂહ લગ્નમાં ૬ યુગલો પાછળ ૨૦ લાખનો ખર્ચ થયો હતો, જ્યારે આ દૈનિક યોજનામાં તેટલા જ લગ્ન માત્ર ૨ લાખમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે. જેથી સમાજની મોટી બચત થાય છે.
કારોબારી સભ્ય જશવંતભાઈના મતે, વિદેશ ભણતા યુવક યુવતીઓના પરિવાર કે જેમની પાસે વેકેશન ઓછું હોય છે. તેઓ હવે સમૂહ લગ્નની ચોક્કસ તારીખની રાહ જોયા વગર ગમે ત્યારે આવીને તાત્કાલિક લગ્ન કરી શકે છે.
આ યોજનાથી મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં ભારે ખુશી જોવા મળી રહી છે. યોજનાનો લાભ લેનાર પરિવારજનો અને કન્યાના માતા-પિતા જણાવી રહ્યા છે કે, દરેક મા-બાપનું સપનું હોય છે કે તેમના સંતાનના લગ્ન સારી રીતે થાય, પરંતુ આર્થિક સંકડામણને કારણે તે શક્ય નથી બનતું. આ યોજનામાં ભીડભાડ વગર, શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં અને ઘરઆંગણે લગ્ન થતા હોય તેવો અહેસાસ થાય છે. આ યોજનામાં અત્યાર સુધીમાં ૪ યુગલો જોડાઈ ચૂક્યા છે અને અન્ય સમાજ માટે પણ આ પહેલ પ્રેરણારૂપ બની છે.
