હવે સરકારને જાણ કર્યા વગર ગુજરાતમાં લિવ ઈનમાં નહિ રહી શકો! લગ્ન અને ડિવોર્સના પણ નવા નિયમ આવશે
Marriage, Love Marriage And Divorce New Rule In UCC : ગુજરાતમાં જલ્દી જ સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાગુ કરવામાં આવનાર છે. તે પહેલાં લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાગત મિલકત અને દત્તક લેવા જેવા મુદ્દાઓ પર તમામ ધર્મો અને સમુદાયો માટે સમાન કાયદાકીય માળખું ડ્રાફ્ટ અહેવાલમાં સમિતિ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું છે. જેના પર ગૃહમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે
- ગુજરાતમાં લિવ ઈન રિલેશનશિપ, છુટાછેડાના નવા નિયમો આવશે
- તપાસ સમિતિ દ્વારા UCCના રિપોર્ટમાં કરાઈ આ ભલામણ
- વારસાગત મિલકત અને દત્તક લેવા જેવી બાબતોના પણ નિયમો બદલાશે
UCC In Gujarat હિતલ પારેખ/ગાંધીનગર : ગુજરાત સમાન નાગરિક સંહિતા 24 માર્ચે ગૃહમાં રજૂ થશે. ત્યારે યુસીસીની સમિતિ દ્વારા રિપોર્ટ મુખ્યમંત્રીને સોંપાયો છે. જેમાં ગુજરાતમાં લગ્નની વિધિ અને લગ્નના કરારના નવા નિયમો આવશે. જેમાં લિવ ઈન રિલેશનશીપ અને છુટાછેડાના નિયમો બનાવવામાં આવશે. તેમજ વસિયતમાં વારસ હક મામલે પણ નિયમો બનાવાયા છે. વિધાનસભામાં તમામ નિયમો પર વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. ચર્ચા બાદ નિયમો લાગુ કરવામાં આવશે. વિસ્તૃત નિયમો સાથે ગુજરાત સમાન નાગરિક સંહિતાની વિગતો જાહેર જાહેર કરવામાં આવી છે. 209 પાનામાં તમામ નિયમો જાહેર થયા છે.
209 પાનાના રિપોર્ટમાં કઈ કઈ લગ્ન નોંધણી, લિવ ઈન રિલેશનશીપ અને છુટાછેડાને લઈને કયા કયા નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે તે જોઈએ.
લગ્ન વિધિ અને લગ્નના કરાર
- લગ્ન સમયે લગ્ન કરનાર બંનેમાંથી કોઈના જીવનસાથી જીવિત ન હોવા જોઈએ
- લગ્ન સમયે એક વ્યક્તિની માનસિક ક્ષમતા નબળી ન હોવી જોઈએ
- પૂરૂષ 21 વર્ષ અને મહિલા 18 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ
- બંનેમાંથી એક વ્યક્તિ ધાર્મિક રીત રિવાજ મુજબ લગ્ન થવા જરૂરી
લગ્ન અને છૂટાછેડાની નોંધણી
- લગ્નની નોંધણી કરાવવી જરૂરી રહેશે
- લગ્ન સમયે ઓછામાં ઓછો એક પક્ષકાર રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ
- સમાન નાગરિકા સંહિતા અમલ પછી છુટાછેડા ની નોંધણી નીયમોનુસાર કરવાની રહેશે
છુટાછેડા માટે શું હશે
- કોર્ટ છૂટાછેડા બાદ અરજદાર ની આવક પણ ધ્યાને લેવાની રહેશે
- અરજદાર અને પ્રતિવાદીની આવકને ધ્યાને લઈ કોર્ટ વાજબી માસિક રકમ ચૂકવવા હુકમ કરી શકે છે
- પ્રતિવાદીને નોટિસના 60 દિવસમાં માસિક રકમ બાબતે નિકાલ કરવાનો રહેશે
- પત્નીને ઉપહાર સ્વરૂપે અપાયેલી મહર, દહેજ, સ્ત્રી ધન અથવા કોઈ મિલકત તેના ભરણપોષણ ઉપરાંત રહેશે
આ પણ વાંચો :
વસિયતમાં વારસા હક બાબતના વિસ્તૃત નિયમો
- બિનવસિયતી (મૃતક) ના દરેક હયાત જીવનસાથીને એક એક હિસ્સો મળશે
- મૃતકના બાળકો એક એક હિસ્સો લેશે
- મૃતકના પૂર્વ મૃત બાળકોની શાખા વારસદારો એક સાથે હિસ્સો લેશે
- વસિયતથી વારસાહત અંગે વિસ્તૃત જોગવાઈ
લિવ ઈન રિલેશનશીપ અંગે શું નિયમો હશે
- લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહ્યાંની તારીખથી એક માસની અંદર નોંધણી જરૂરી
- એક માસથી વધુ લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેવાથી કોર્ટ ત્રણ માસની કેદ કરી શકશે
- દસ હજાર સુધીનો દંડ કરવામાં આવશે
- લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેવા બાબતે ખોટા વિગતો આપી નહીં શકે
- છેતરપિંડી દ્વારા લિવ ઈન રિલેશનશીપ બાબતે સહમતી મેળવે તો 5 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ
- લિવ ઈન રિલેશનશીપ બાબતે ૩ માસથી 5 વર્ષ સુધીની સજા થશે
- સમાન નાગરિક સંહિતા અનુસૂચિત આદિજાતીને લાગુ પડશે નહીં
- સમાન નાગરિક સંહિતામાં અનુસૂચિત આદિજાતિને લાગુ ન પડવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
આમ, સમાન નાગરિક સંહિતા હેઠળ લગ્ન, છૂટાછેડા, લિવ ઈન રિલેશનશીપ, વારસાહક, દત્તક બાબતો તથા દિવાની બાબતો અંગે વિસ્તૃત નોંધણીની સવિસ્તાર માહિતી અને નવા નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) ના અમલીકરણનો રિપોર્ટ સરકાર પાસે આવી ગયો છે. આ માટે રચાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિએ પોતાનો વિસ્તૃત અને આખરી અહેવાલ ગઈકાલે સોમવારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને સોંપ્યો હતો. આ અહેવાલ સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અઘ્યક્ષતામાં બનેલી આ સમિતિએ તૈયાર કર્યો છે. તમામ પાસાઓનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ કરાયા બાદ તેમાં અનેક મહત્વના મુદ્દા રજૂ કરાયા છે. આ માટે અલગ અલગ જિલ્લાઓની મુલાકાત લઇને લોક અભિપ્રાયો મેળવાયા હતા. જનસંપર્ક બાદ ચર્ચા-વિચારણાને આધારે સમિતિએ અહેવાલ તૈયાર કર્યો. જે ગતરોજ રાજ્ય સરકારને સોંપવામાં આવ્યો હતો.
એક વર્ષની મુદત મળશે
છૂટાછેડા માટેની અરજીમાં જો કોર્ટને લાગે કે કેસમાં ખૂબ જ ગંભીર મુશ્કેલી છે, તો કાયદેસરની એક વર્ષની મુદત પૂરી થયા પહેલા પણ અરજી કરવાની મંજૂરી આપી શકાય છે. છૂટાછેડાની કોઈપણ અરજીનો નિર્ણય લેતી વખતે, જો દંપતીને સંતાન હોય, તો કોર્ટ બાળકોના હિત અને કલ્યાણને સૌથી વધુ પ્રાધાન્ય આપશે. આ કલમ સ્પષ્ટ કરે છે કે જો કોઈ લગ્ન આ સંહિતા (Code) ની જોગવાઈઓ મુજબ થયા હોય, તો તેને અન્ય કોઈ રૂઢિ, રિવાજ કે પરંપરાના આધારે રદ કરી શકાશે નહીં. એટલે કે, કાયદાકીય પ્રક્રિયા જ માન્ય રહેશે.
પુનઃલગ્ન કરવાનો અધિકાર (સેક્શન ૩૬)
જ્યારે લગ્ન છૂટાછેડાના હુકમનામા (Decree) દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યા હોય અને: તે હુકમનામા સામે અપીલ કરવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો હોય. અથવા અપીલ કરવામાં આવી હોય પણ તે ફગાવી દેવામાં આવી હોય. ત્યારે બંને પક્ષકારો ફરીથી લગ્ન કરવા માટે મુક્ત ગણાય છે.
બાળકોની કાયદેસરતા (સેક્શન ૩૭)
ભલે લગ્ન રદબાતલ (Void) જાહેર કરવામાં આવ્યા હોય, પરંતુ આવા લગ્નથી જન્મેલા બાળકો કાયદેસર (Legitimate) ગણાશે. તેમના હક્કો સુરક્ષિત રહેશે.
લગ્નની નોંધણી
ગુજરાત લગ્ન નોંધણી અધિનિયમ, ૨૦૦૬ : આ કાયદા હેઠળ અગાઉ નોંધાયેલા લગ્નો સિવાય, જો લગ્નનો ઓછામાં ઓછો એક પક્ષકાર ગુજરાતનો રહેવાસી હોય, તો ૩૧.૦૩.૨૦૦૬ પછી થયેલા લગ્નોની નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત છે.
રાજ્ય બહાર થયેલા લગ્ન : જો લગ્ન રાજ્યની બહાર થયા હોય પરંતુ એક પક્ષકાર ગુજરાતનો રહેવાસી હોય, તો પણ તેની નોંધણી અહીં કરાવી શકાય છે.
શરતો : નોંધણી માટે લગ્નની વિધિ થયેલી હોવી જોઈએ અને નોંધણી સમયે પક્ષકારના એક કરતા વધુ જીવનસાથી જીવિત ન હોવા જોઈએ (સિવાય કે કોઈ ખાસ કાયદા કે રિવાજ હેઠળ છૂટ હોય).
૨. રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવાની સત્તા અને અપીલ
રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવું : રજીસ્ટ્રાર જનરલ પાસે લગ્ન કે છૂટાછેડાનું રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવાની સત્તા છે, પરંતુ તે પહેલાં અરજદારને સાંભળવાની તક આપવી પડે છે.
અપીલ : જો રજીસ્ટ્રાર નોંધણીનો ઇનકાર કરે, તો પક્ષકાર ૩૦ દિવસની અંદર રજીસ્ટ્રાર જનરલ અથવા નિયુક્ત અધિકારીને અપીલ કરી શકે છે.
૩. દંડ અને નકલની જોગવાઈ
કોઈપણ વ્યક્તિ રજીસ્ટ્રાર પાસે રજીસ્ટરની પ્રમાણિત નકલ મેળવી શકે છે.
દંડ : જો કોઈ વ્યક્તિ જાણીજોઈને ખોટી વિગતો આપે અથવા રજીસ્ટરમાં ફેરફાર કરે, તો તેને ૧ વર્ષ સુધીની જેલ અથવા ૧૦ હજાર રૂપિયા સુધીનો દંડ (અથવા બંને) થઈ શકે છે.
૪. લગ્ન અને છૂટાછેડા રદ કરવા બાબત
લગ્ન રદ (Void): જો લગ્ન સમયે કાયદાકીય શરતોનું ઉલ્લંઘન થયું હોય, તો કોર્ટ દ્વારા લગ્નને રદબાતલ જાહેર કરી શકાય છે.
રદ કરવાના કારણો:
- સામા પક્ષકારની નપુંસકતાને કારણે લગ્ન પૂર્ણ ન થયા હોય.
- સંમતિ બળજબરીથી અથવા છેતરપિંડીથી મેળવવામાં આવી હોય.
- લગ્ન સમયે પત્ની અન્ય પુરુષ દ્વારા ગર્ભવતી હોય (અને પતિ તે વાતથી અજાણ હોય).
- સમય મર્યાદા : છેતરપિંડી કે બળજબરીની જાણ થયાના એક વર્ષની અંદર જ આવી અરજી કરી શકાય છે.
- આ દસ્તાવેજો કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે ખૂબ જ મહત્વના છે. જો તમારે આમાંથી કોઈ ચોક્કસ કલમ વિશે વધુ વિગતે જાણવું હોય, તો મને જણાવી શકો છો.
આ પણ વાંચો :
