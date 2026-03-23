વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, થંડરસ્ટ્રોમને કારણે ભારે પવન સાથે પડશે કમોસમી વરસાદ, બે દિગ્ગજોની આગાહી
Ambalal Patel Agahi: 24 માર્ચ આસપાસ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે જેના કારણે ગુજરાતમાં વાદળો આવશે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં અને કંઈક મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે.
- હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ ગાજવીજ સાથે માવઠું થવાની આગાહી કરી
- ભારે પવન સાથે પડશે વરસાદ, આ જિલ્લાઓમાં પલટાશે વાતાવરણ
- એપ્રિલ માસથી એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ત્રાટકશે
Gujarat Weather: હજુ થોડા દિવસ પહેલા આવેલા માવઠાના મારથી ખેડૂત બેઠો નથી થયો ત્યાં ફરી જગતના તાત પર કમોસમી વરસાદની ઘાત તોળાઈ રહી છે. હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામી અને અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહીએ ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર કરી દીધા છે.
જગતના તાત પર માત્ર માવઠાની ઘાત નથી પરંતુ ચક્રવાતનો ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. ચોક્કસપણે, ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આ વખતનો ઉનાળો અત્યંત કપરો સાબિત થવાનો છે.
માર્ચ-એપ્રિલમાં કાળઝાળ ગરમી પડતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે એક બાદ એક માવઠા આવી રહ્યા છે. હવે હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ ગાજવીજ સાથે માવઠું થવાની આગાહી કરી છે. પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી મુજબ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં તેની ટ્રફ લાઈન હવે ગુજરાત સુધી લંબાશે. જેના કારણે આગામી 28થી 30 માર્ચ વચ્ચે વાતાવરણ પલટાશે. જેની સૌથી વધુ અસર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જોવા મળશે. થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટીને કારણે જોરદાર પવન અને ગાજવીજ સાથે આવનારા માવઠાથી અનેક જિલ્લાઓને પ્રભાવિત કરશે.
આ વખતે ઉનાળો નહીં, પણ આકાશી આફત ગુજરાતને ઘમરોળશે! અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 24 માર્ચથી જ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને ઉત્તર ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં માવઠાનો માર પડશે. અસલી ખેલ માર્ચના અંતિમ સપ્તાહથી શરૂ થશે. એપ્રિલ માસથી એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ત્રાટકશે. 4થી 10 એપ્રિલ વચ્ચે પવનની ગતિ 40થી 50 કિમી રહેશે.
જગતના તાત પર માત્ર માવઠું જ નહીં, હવે ચક્રવાતનો ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. 20 એપ્રિલથી 20 જૂન સુધી અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી બંને સક્રિય થશે. મે મહિનાના અંતમાં દરિયામાં વાવાઝોડાની પ્રબળ શક્યતા છે.
