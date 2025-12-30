1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમદાવાદ સ્ટેશનથી ઉપડતી ટ્રેનોના ટાઈમ ટેબલમાં કરાયો મોટો બદલાવ
New Railway Time Table : અમદાવાદ ડિવિઝન પર 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી નવું સમયપત્રક લાગુ કરાયું છે. જેથી અમદાવાદ ડિવિઝન પર વિવિધ સ્ટેશનો પરથી ઉપડતી/પસાર થતી ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, મુસાફરોએ તેની ખાસ નોંધ લેવી
Trending Photos
Train timings revised from New Year 2026 : પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ ડિવિઝન પર 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી એક નવું સમયપત્રક લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેટલીક ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે તેઓ તેમના વર્તમાન નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલા તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચી શકશે.
આ વખતે, અમદાવાદ ડિવિઝનમાંથી પસાર થતી 85 ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી છે, અને ૨૩ ટ્રેનોનો મુસાફરીનો સમય ૫ મિનિટ ઘટાડીને ૪૦ મિનિટ કરવામાં આવ્યો છે. વધેલી ગતિના પરિણામે, પેસેન્જર ટ્રેનોનો સંચાલન સમય ઘટાડવામાં આવ્યો છે. મુસાફરોને આનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે, જેનાથી તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચવામાં સમય બચશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, અમદાવાદ ડિવિઝન પર વિવિધ સ્ટેશનો પર 110 ટ્રેનોનો સમય વહેલો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ટ્રેનો તેમના અગાઉના સમય કરતાં 5 મિનિટથી 40 મિનિટ સુધી વહેલી પહોંચી જશે. તેવી જ રીતે, 57 ટ્રેનોનો સમય મુલતવી રાખવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે 5 મિનિટથી 45 મિનિટ સુધીનો વિલંબ થયો છે.
કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટ્રેનોની વિગતો નીચે આપેલ છે:
તેમના મૂળ સ્ટેશનથી વહેલી ઉપડતી કેટલીક મુખ્ય ટ્રેનો:
- ટ્રેન નં. ૧૨૯૩૨ અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ એસી ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી ૫:૫૦ કલાકને બદલે ૫:૪૫ કલાકે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૨૨૯૬૨ અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી ૦૬:૧૦ કલાકને બદલે ૦૬:૦૫ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૯૩૧૬ અસારવા-ઇન્દોર વીરભૂમિ એક્સપ્રેસ અસારવાથી ૧૪:૨૫ ને બદલે ૧૪:૧૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૨૯૮૨ અસારવા-જયપુર એક્સપ્રેસ અસારવાથી ૨૦:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૬૯૨૪૯ સાબરમતી-કટોસન રોડ મેમુ સાબરમતીથી ૦૬:૪૫ ને બદલે ૦૬:૩૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૭૯૪૩૫ સાબરમતી-પાટણ ડેમુ સાબરમતીથી ૦૯:૦૫ ને બદલે ૦૯:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૨૦૪૯૨ સાબરમતી-જૈસલમેર એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી ૦૨:૧૫ ને બદલે ૦૨:૦૫ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૫૨૭૦ સાબરમતી-મુઝફ્ફરપુર જનસાધારણ એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી ૧૮:૧૦ ને બદલે ૧૭:૫૫ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૭૯૪૩૩ સાબરમતી-પાટણ ડેમુ સાબરમતીથી ૧૮:૨૦ ને બદલે ૧૮:૦૫ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૬૯૨૦૭ ગાંધીનગર કેપિટલ-વરેઠા મેમુ ગાંધીનગર કેપિટલથી ૧૮:૦૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૯૧૧ ગાંધીનગર કેપિટલ-વેરાવળ એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર કેપિટલથી ૧૦:૨૫ ને બદલે ૧૦:૨૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૯૪૧૧ ગાંધીનગર કેપિટલ-દૌલતપુર ચોક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર કેપિટલથી સવારે ૧૦:૦૫ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૨૨૪૮૪ ગાંધીધામ-ભગત કી કોઠી એક્સપ્રેસ ગાંધીધામથી રાત્રે ૨૧:૪૦ વાગ્યેને બદલે રાત્રે ૨૧:૩૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૪૮૯૪ પાલનપુર-જોધપુર એક્સપ્રેસ પાલનપુરથી સાંજે ૪:૩૫ વાગ્યેને બદલે સાંજે ૪:૩૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૮૨૯૦૨ અમદાવાદ-મુંબઈ સેન્ટ્રલ તેજસ એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી સાંજે ૬:૪૦ વાગ્યેને બદલે સાંજે ૬:૩૫ વાગ્યે ઉપડશે.
કેટલીક મુખ્ય ટ્રેનો મૂળ સ્ટેશનોથી મોડી ઉપડશે
- ટ્રેન નં. ૧૨૯૫૭ સાબરમતી-નવી દિલ્હી સ્વર્ણજયંતિ રાજધાની એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી સાંજે ૧૯:૧૦ વાગ્યેને બદલે સાંજે ૧૯:૨૦ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૧૯૪૧૫ સાબરમતી-શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી કટરા એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી ૨૦:૫૫ ને બદલે ૨૧:૩૫ વાગ્યે ઉપડશે.
- ટ્રેન નં. ૭૪૮૪૨ ભીલડી-જોધપુર ડેમુ ભીલડીથી ૧૪:૪૫ ને બદલે ૧૫:૧૦ વાગ્યે ઉપડશે.
ટર્મિનલ સ્ટેશનો પર કેટલીક ટ્રેનો વહેલી પહોંચશે
- ટ્રેન નં. ૧૨૯૦૧ દાદર-અમદાવાદ ગુજરાત મેલ એક્સપ્રેસ અમદાવાદ સ્ટેશન પર ૦૫:૫૦ ને બદલે ૦૫:૪૦ વાગ્યે પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. ૧૯૩૧૫ ઇન્દોર-અસરવા વીરભૂમિ એક્સપ્રેસ ૧૦:૫૦ ને બદલે ૧૦:૧૫ વાગ્યે અસરવા પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. ૬૯૨૪૯ સાબરમતી-કટોસન રોડ મેમુ કાટોસન રોડ પર ૦૮:૦૫ ને બદલે ૦૭:૪૫ વાગ્યે પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. ૬૯૨૦૭ ગાંધીનગર કેપિટલ-વરેઠા મેમુ ગાંધીનગર કેપિટલ સ્ટેશન પર ૨૦:૫૦ ને બદલે ૨૦:૩૦ વાગ્યે પહોંચશે.
ટર્મિનલ સ્ટેશનો પર સમયપત્રક પછી આવનારી કેટલીક ટ્રેનો
- ટ્રેન નં. ૧૫૨૬૯ મુઝફ્ફરપુર-સાબરમતી જનસાધારણ એક્સપ્રેસ સાબરમતી સ્ટેશન પર ૦૬:૪૫ ને બદલે ૦૭:૨૫ વાગ્યે પહોંચશે.
- ટ્રેન નં. ૨૦૯૬૯ વલસાડ-વડનગર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ વડનગર સ્ટેશન પર ૧૩:૦૦ ને બદલે ૧૩:૧૦ વાગ્યે પહોંચશે.
અમદાવાદ ડિવિઝનના સ્ટેશનો, જેમાં અમદાવાદ, સાબરમતી, મહેસાણા, પાલનપુર, પાટણ, ભીલડી, ઊંઝા, સિદ્ધપુર, ગાંધીનગર, કલોલ, વિરમગામ, ગાંધીધામ, હિંમતનગર, હળવદ, ધ્રાંગધ્રા, સામખ્યાલી, ભુજ અને અન્ય સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં ફેરફાર થશે. જેના કારણે ટ્રેનો તેમના વર્તમાન નિર્ધારિત પ્રસ્થાન સમય કરતાં વહેલા અથવા મોડા પહોંચશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે