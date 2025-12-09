Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ઈન્ડિગો નહીં, ઈન્ડિયન રેલ સમયસર પહોંચાડશે...!! સુરતમાં નજીવા ભાડા વધારામાં 9 ટ્રેનની 40 ટ્રિપ ચલાવશે

Surat News: વડોદરા મંડળ પશ્ચિમ રેલવે જનસંપર્ક અધિકારી અનુભવ સક્સેના જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ રેલવે મુસાફરોની સુવિધા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે, ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ રહી હતી જેના કારણે વધારાની ભીડ જોવા મળી. વધારાની ભીડને જોતાં અને મુસાફરોની માગને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેએ સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવી પશ્ચિમ રેલવેએ 9 ટ્રેનોની લગભગ 40 ટ્રીપ નોટિફાઈડ કરી ચૂક્યા છીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

ઈન્ડિગો નહીં, ઈન્ડિયન રેલ સમયસર પહોંચાડશે...!! સુરતમાં નજીવા ભાડા વધારામાં 9 ટ્રેનની 40 ટ્રિપ ચલાવશે

Surat News: તાજેતરમાં ઈન્ડિગો એરલાઈન્સની ફ્લાઇટ્સ કેન્સલ થવાને કારણે મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો રઝળી પડ્યા હતા, ત્યારે મુસાફરોની વહારે ભારતીય રેલવે આવી છે. ફ્લાઇટ કેન્સલેશનના કારણે મુસાફરોને પડી રહેલી હાલાકી અને વધારાની ભીડને ધ્યાનમાં લઈને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા 9 સ્પેશિયલ ટ્રેનોની લગભગ 40 ટ્રિપ દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ સ્પેશિયલ ટ્રેનો દ્વારા મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને દિલ્હી જેવાં રાજ્યોના મુસાફરોને તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

મુસાફરોની સુવિધા માટે પશ્ચિમ રેલવે તત્પર
વડોદરા મંડળ પશ્ચિમ રેલવેના જનસંપર્ક અધિકારી અનુભવ સક્સેનાએ આ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "પશ્ચિમ રેલવે મુસાફરોની સુવિધા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ રહી હતી, જેના કારણે રેલવે સ્ટેશનો પર વધારાની ભીડ જોવા મળી હતી. આ વધારાની ભીડને જોતાં અને મુસાફરોની માગને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેએ તાત્કાલિક ધોરણે સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવાનો નિર્ણય લીધો."

અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે અત્યાર સુધીમાં 9 ટ્રેનોની લગભગ 40 ટ્રિપ નોટિફાઈડ કરી ચૂક્યા છીએ. આ ટ્રેનો નજીવા ભાડા વધારા સાથે ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેથી મુસાફરોને આર્થિક ભારણ પણ ન પડે."

બે દિવસમાં હજારો મુસાફરોએ લીધો લાભ
રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્લાઇટ કેન્સલ થવાના પગલે શરૂ કરાયેલી આ સ્પેશિયલ ટ્રેનોની પ્રથમ બે દિવસમાં જ આઠ ટ્રિપમાં મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોએ લાભ લીધો છે. ભારતીય રેલવેના આ સમયસરના નિર્ણયથી ફસાયેલા હજારો મુસાફરોને મોટી રાહત મળી છે અને તેઓ સમયસર તેમના શહેર સુધી પહોંચી શક્યા છે. આ કટોકટીના સમયે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા કરવામાં આવેલી આ તાત્કાલિક વ્યવસ્થા જનસેવા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratsuratwestern railwayRuns 9 Special TrainsIndigo Flight CancellationGujarat-Delhi

Trending news