પશ્ચિમ રેલવેના 3 મોટા અપડેટ : કર્ણાવતી એક્સપ્રેસના ટર્મિનલ સ્ટેશનમાં કરાયા ફેરફાર

Ahmedabad Railway Updates : અમદાવાદથી ઉપડતી કેટલીક ટ્રેનોમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, પશ્ચિમ રેલવેએ આ અંગે માહિતી જાહેર કરી, જેની નોંધ મુસાફરોએ લેવી 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:41 PM IST

Ahmedabad News : પશ્ચિમ રેલવેથી મુસાફરો માટે મોટા અપડેટ આવ્યા છે. વેસ્ટર્ન રેલવે દ્વારા કેટલીક ટ્રેનના રુટ, તથા તેમના સ્ટેશનોમાં પરિવર્તન કરવામાં આવ્યા છે. જેની મુસાફરોએ ખાસ નોંધ લેવી તેવું રેલવેએ જણાવ્યું છે. જે મુજબ, અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ કર્ણાવતી એક્સપ્રેસના ટર્મિનલ સ્ટેશનમાં અસ્થાયી પરિવર્તન કરાયું છે. તો પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ઓખા અને બાંદ્રા ટર્મિનસ વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન ચલાવવામાં આવશે. તેમજ 26 જાન્યુઆરીથી 07 માર્ચ સુધી અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ 20 કોચના રેક સાથે સંચાલિત થશે. જેની મુસાફરોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

કર્ણાવતી એક્સપ્રેસના ટર્મિનલ સ્ટેશનમાં મોટા ફેરફાર  
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા પરિચાલન કારણોસર ટ્રેન સંખ્યા 12933 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–વટવા તથા ટ્રેન સંખ્યા 12934 અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ કર્ણાવતી એક્સપ્રેસના ટર્મિનલ સ્ટેશનમાં અસ્થાયી રૂપે પરિવર્તન કરવામાં આવી રહ્યું  છે. તારીખ 26.01.2026 થી 07.03.2026 સુધી આ ટ્રેનનું આગમન/પ્રસ્થાન મુંબઈ સેન્ટ્રલ (એમએમસીટી) ના સ્થાને બાંદ્રા ટર્મિનસ (બીડીટીએસ) પરથી કરવામાં આવશે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે:

  • ટ્રેન સંખ્યા 12933 બાંદ્રા ટર્મિનસ–વટવા કર્ણાવતી એક્સપ્રેસ તારીખ 26.01.2026 થી 07.03.2026 સુધી મુંબઈ સેન્ટ્રલના સ્થાને બાંદ્રા ટર્મિનસ પરથી 13:55 કલાકે પ્રસ્થાન કરશે. 
  • ટ્રેન નંબર 12934 અમદાવાદ–બાંદ્રા ટર્મિનસ કર્ણાવતી એક્સપ્રેસ તારીખ 26.01.2026 થી 07.03.2026 સુધી મુંબઈ સેન્ટ્રલના સ્થાને બાંદ્રા ટર્મિનસ પર બપોરે 12:30 કલાકે સમાપ્ત થશે. 

અન્ય તમામ સ્ટેશનો પર આગમન–પ્રસ્થાનનો સમય યથાવત રહેશે. ટ્રેનોના સટોપેજ, સમય તેમજ સંરચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને અવલોકન કરી શકે છે. 

ઓખા અને બાંદ્રા ટર્મિનસ વચ્ચે સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે
​પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે ઓખા અને બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્ટેશન વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર "સ્પેશિયલ ટ્રેન" ચલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ સ્પેશિયલ ટ્રેનની વિગતો નીચે મુજબ છે:

  • ટ્રેન સંખ્યા 09562/09561 ઓખા-બાંદ્રા ટર્મિનસ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ (10 ફેરા) 
  • ​ટ્રેન સંખ્યા 09562 ઓખા-બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ દર મંગળવારે ઓખાથી 10:20 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 04:20 કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન 27 જાન્યુઆરીથી 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે.
  • તેવી જ રીતે, રિટર્ન માં ​ટ્રેન સંખ્યા 09561 બાંદ્રા ટર્મિનસ-ઓખા સ્પેશિયલ દર બુધવારે બાંદ્રા ટર્મિનસથી 05:50 કલાકે ઉપડશે અને તે જ દિવસે 22:50 કલાકે ઓખા પહોંચશે. આ ટ્રેન 28 જાન્યુઆરીથી 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે.
  • ​આ ટ્રેન બંને દિશામાં દ્વારકા, ખંભાળિયા, જામનગર, હાપા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, વિરમગામ, અમદાવાદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત અને બોરીવલી સ્ટેશનો પર ઉભી રહેશે.
  • ​આ ટ્રેનમાં એસી-2 ટાયર, એસી-3 ટાયર, એસી-3 ટાયર (ઇકોનોમી), સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસના કોચ હશે.
  • ​ટ્રેન સંખ્યા 09561 અને 09562 નું બુકિંગ તમામ PRS કાઉન્ટરો અને IRCTCની વેબસાઇટ પર શરૂ થઈ ગયું છે. ટ્રેનોના સ્ટોપેજ, સમય અને સંરચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો www.enquiry.indianrail.gov.in પર મુલાકાત લઈ શકે છે.

અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ અંગે મોટા સમાચાર
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા તથા વધતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રેન નંબર 22961/22962 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ–મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં અસ્થાયી રૂપે 4 વધારાના કોચ ઉમેરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ ટ્રેન તારીખ 26 જાન્યુઆરી 2026 થી 07 માર્ચ 2026 દરમિયાન હાલના 16 કોચના બદલે 20 કોચ (20 કોચ રેક) સાથે સંચાલિત કરવામાં આવશે. આ વૃદ્ધિના અંતર્ગત હાલના C14 કોચની ક્ષમતા 44 સીટોથી વધારીને 78 સીટો કરવામાં આવી રહી છે. તે ઉપરાંત, વધારાના ચાર નવા એસી ચેર કાર કોચ C15, C16, C17 (દરેકમાં 78 સીટો) તથા C18 (44 સીટો) ટ્રેન સંરચનામાં ઉમેરવામાં આવી રહ્યા છે. આ રીતે આ ટ્રેનમાં 278 મુસાફરો વધુ મુસાફરી કરી શકશે.

આ સાથે જ પશ્ચિમ રેલવેએ જણાવ્યું કે, મુસાફરોને વધુ સુવિધાજનક, આરામદાયક તથા સુરક્ષિત મુસાફરી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. 

