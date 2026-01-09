સોમનાથમાં તોડેલી મૂર્તિઓનું ગઝનવીએ શું કર્યું હતું? મક્કા-મદીના સાથે છે ખાસ કનેક્શન
Somnath Temple Attack History: 1000 વર્ષ પહેલાં વ્યાવસાયિક સૈનિકો તો નહોતા, તો પછી આક્રમણખોર ગઝનવી સાથે આટલા લડવૈયાઓ ક્યાંથી આવ્યા હતા? હકીકતમાં, ગઝનવીએ તમામને 'હૂરો' મળવાની લાલચ આપી હતી. શું તમે જાણો છો કે તે સમયે ભારતમાં કેવું વાતાવરણ હતું? તે કેવી રીતે જીતતો ગયો? અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે સોમનાથમાં મૂર્તિઓ તોડ્યા પછી તેણે તેનું શું કર્યું?
Trending Photos
Somnath Swabhiman Parv: સોમનાથ મંદિર પર હુમલો કરનાર મહમૂદ ગઝનવીએ મૂર્તિઓ તોડીને તેનું શું કર્યું હતું? બરાબર 1000 વર્ષ પહેલાંના એ હુમલાએ ભારતના ઇતિહાસને વિદેશી આક્રમણોથી રક્તરંજિત કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ આગળ પણ અનેક ઇસ્લામી આક્રમણો થયા. વામપંથી ઇતિહાસકારો તૂટેલી મૂર્તિઓ વિશે અલગ માહિતી લખે છે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનના સમકાલીન ઇતિહાસકાર મિન્હાનુદ્દીન સિરાજે તેમના પુસ્તક 'તબકાત-એ-નાસિરી'માં સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે. આ પુસ્તક 1260માં લખાયું હતું. સિરાજે લખ્યું છે કે મહમૂદ સોમનાથની મૂર્તિઓને પોતાની સાથે ગઝની લઈ ગયો હતો.
તેમણે આગળ લખ્યું છે કે, 'ગઝનીમાં તેણે તે મૂર્તિઓને તોડીને ચાર ભાગમાં વહેંચી દીધી...મૂર્તિઓનો એક ભાગ શુક્રવારે થતી નમાજની જગ્યાએ (મસ્જિદમાં) લગાવવામાં આવી. બીજો ભાગ શાહી મહેલના પ્રવેશદ્વારના પગથિયાં પર લગાવવામાં આવ્યો. મૂર્તિઓનો ત્રીજો ભાગ તેણે મક્કા અને ચોથો ભાગ મદીના મોકલી દીધો.' આ જ આધારે ગઝનવીને માત્ર લૂંટારો જ નહીં, પણ કટ્ટર ઇસ્લામિક આક્રમણખોર કહેવામાં આવે છે.
'હું ઇસ્લામ માટે તલવાર ઉઠાવું છું...'
ગઝનવીના દરબારી ઇતિહાસકાર અલ-ઉતબીએ 'તારીખ-એ-યામિની'માં મહમૂદને ટાંકીને લખ્યું છે કે, "હું મારી જાતને મજહબની જવાબદારીથી અલગ કરી શકતો નથી, કારણ કે મારા આખા જીવનમાં મેં જિહાદ માટે તલવાર ઉઠાવી છે અને કાફિરો દેશોમાં આ જ રસ્તે ખ્યાતિ મેળવી છે. હું ઇસ્લામ માટે તલવાર ઉઠાવું છું કારણ કે તેનાથી મને જન્નતમાં સ્થાન મળશે."
ગઝનવીના સમયે ભારત કેવું હતું?
ડૉ. આર.એસ. રાઘવ તેમના પુસ્તક 'ગુપ્તકાલની વિરાસત: વિષ્ણુધ્વજ'માં લખે છે કે 10000 ઈસવીસનની આસપાસ ભારતમાં સેંકડોની સંખ્યામાં રાજાઓ હતા. તેમાંથી અનેક રાજાઓના નાના-નાના રાજ્યો તો કોઈ એક જિલ્લાની સીમાથી મોટા નહોતા. કેટલાક મોટા રાજ્યો પણ હતા, જેઓ નાના રાજ્યો સાથે દુશ્મનાવટ રાખતા હતા. રાજાઓની પરસ્પર દુશ્મનાવટનું મુખ્ય કારણ તેમનું અભિમાન હતું. અનેક રાજાઓ પાસે માત્ર 6,000 થી 10,000 સુધીનું જ સૈન્ય હતું. મહત્તમ 40,0000 સૈનિકો ધરાવતું રાજ્ય વિશાળ રાજ્ય ગણાતું અને આવા રાજ્યો આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા જ હતા.
અગિયારમી સદીમાં મહમૂદ ગઝનવીનું આક્રમણ એ ભારતમાં તુર્કોના આગમનની શરૂઆત મનાય છે. તુર્કો, મુસ્લિમ શાસનના ખલીફાઓના અંગરક્ષકો કહેવાતા અને ભારતમાં મુસ્લિમ શાસનનો પાયો આ તુર્કોના આવવાથી જ નંખાયો હોવાનું મનાય છે. તેમનું ભારતમાં આગમન આરબો અથવા બિન કાસિમના આશરે 289 વર્ષ પછી થયું હોવાનું કહેવાય છે. તુર્કો અફઘાનિસ્તાનના ગઝની, કાબુલ અને ખુરાસાનના નિવાસી હતા. ગઝનીનો મહમૂદ ગઝનવી તેમાં ત્રીજો શાસક હતો.
ગઝનવીના 16 આક્રમણો
પોતાના આશરે 33 વર્ષના શાસનકાળમાં મહમૂદ ગઝનવીએ 1001 થી 1027 ઈસવીસન સુધીમાં ભારત પર 16 વખત આક્રમણ કર્યા. તે અફઘાનિસ્તાનના ગઝનીનો રહેવાસી હતો, જેણે સુબુક્તગીનના મૃત્યુ પછી ઈ.સ. 998 માં સિંહાસન પર બેસીને અફઘાનિસ્તાનના ઘણા રાજ્યો પર પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું. ભારત પર તેનું પહેલું આક્રમણ ઈ.સ. 1001 માં પંજાબના રાજા જયપાલ પર થયું હતું. ત્યારબાદ ભટિંડા, મુલ્તાન, નગરકોટ, નારાયણપુર, થાણેશ્વર, કનૌજ, કાલિંજર અને સોમનાથ પર તેના આક્રમણો થયા.
ગઝનવી એક પછી એક ભારતીય રાજાઓને હરાવતો ગયો. હિન્દુ દેવતાઓ પ્રત્યેની નફરતની નીતિને કારણે તેણે અનેક મંદિરોનો પણ ધ્વંસ કર્યો. યુદ્ધ પછી લૂંટમાં મળેલી ધન-સંપત્તિ તે પોતાના દેશમાં મોકલી દેતો હતો. આના પરથી લાગે છે કે ભારતમાંથી ધન-સંપત્તિ લૂંટીને પોતાના દેશ લઈ જવી એ તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો. 27 વર્ષોમાં નાના રાજાઓને હરાવીને લૂંટવાથી તેને પૂરતો અનુભવ મળ્યો હતો. વારંવારના આક્રમણોથી અહીંના રાજાઓની નબળાઈ તેના સૈનિકોની નજરમાં આવી ગઈ હતી, કારણ કે ભારતીય રાજાઓ એક થઈને લડતા નહોતા. તેઓ એકબીજાની હારથી ખુશ થતા હતા. ભારતીય રાજાઓની આ જ નબળાઈની તુર્ક રાજાઓ મજાક પણ ઉડાવતા હતા.
મોટા રાજાઓની પરસ્પર દુશ્મનાવટનો ફાયદો ગઝનવીને મળ્યો હતો. વાસ્તવમાં તો આ સમયના ભારતના રાજાઓ કે રાજ્યો સાવરણીના વિખરાયેલા સળીયો સમાન હતા, જેમને તોડીને કચડી નાખવામાં મહમૂદ ગઝનવી જેવા લૂંટારાને કોઈ ખાસ મુશ્કેલી પડી નહીં. ઈ.સ. 1027 સુધીના દોઢ ડઝન આક્રમણોએ તેનો ઉત્સાહ વધુ વધારી દીધો હતો.
સોમનાથ મંદિર પર તેના પહેલા આક્રમણની કોઈ અસર ન થઈ તો તે પૂર્વી ભારત તરફ ચાલ્યો ગયો. રસ્તામાં અનેક રાજાઓના રાજ્યો જીતતો, ભારતીય જનતાની કતલેઆમ કરતો, મંદિરોનો ધ્વંસ કરતો અને ધન-સંપત્તિ લૂંટતો તે કાળી આંધી બનીને ભારતના મોટા હિસ્સા પર છવાઈ ગયો. સાંસ્કૃતિક વેરભાવના કારણે થાણેશ્વર-મથુરામાં તેણે અનેક મંદિરો નષ્ટ કર્યા અને લૂંટ્યા. તેનો સૌથી ભયંકર હુમલો ગુજરાત સ્થિત સોમનાથ મંદિર પર થયો, જ્યાં તેણે ધન-સંપત્તિની લાલસામાં વારંવાર આક્રમણ કર્યા. વિશ્વપ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદિર પર 15 વખતના પ્રયાસોમાં તેને સફળતા ન મળી, પરંતુ 1025 માં 16માં યુદ્ધમાં તેણે સોમનાથ પર કબજો કરી લીધો. સોમનાથના પૂજારીઓની હત્યા અને લૂંટફાટ પછી તેણે અઢળક ધન-સંપત્તિ અને હીરા-ઝવેરાત મેળવ્યા.
ગઝનવી પાછો ફર્યો તો પણ...
મંદિરના કપાટમાં પણ સોનું અને મણિ-રત્નો જડેલા હતા. સોમનાથ મંદિરને લૂંટીને ગઝનવી પોતાના દેશ ગઝની પરત ફર્યો. ભારતના હારેલા હિન્દુ રાજાઓ ફરીથી ચેનથી સુઈ ગયા. તેમને આટલા મોટા જોખમ પછી પણ ખતરાનો અહેસાસ ન થયો, જ્યારે કે આ તો ભયંકર કાળી આંધીની પૂર્વ દસ્તક હતી, જેને ભારતીય રાજાઓએ સમય રહેતા સમજી નહોતી. ગઝનવીના ભારતથી પરત ફર્યા પછી ભારતના સિંધ અને મુલ્તાન જેવા પશ્ચિમી ભાગોમાં મુસ્લિમ શાસન સ્થપાઈ ચૂક્યું હતું. બાકીના રાજ્યોમાં હિન્દુ રાજાઓ હવે નિરાંતનો શ્વાસ લઈને સત્તા પર બેસી ગયા.
હૂરોની લાલચમાં આવ્યા ગઝનીના સૈનિકો
ગઝનવીના આક્રમણ પછી પણ ભારતીય રાજાઓની પરસ્પર દ્વેષ ભાવના એટલી વધારે હતી કે તેઓ ક્યારેય એકતાનું મહત્વ સમજી શક્યા નહીં. તેમના નાના-નાના રાજ્યો જ સૌથી મોટી સમસ્યા હતી, જેમને સરળતાથી હરાવીને બહારના રાજાઓ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવાનું વિચારતા હતા. આનો જ ફાયદો મહમૂદ ગઝનવીએ ઉઠાવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, વિદેશી આક્રમણખોરો પોતાના સૈનિકોને ભારતની સુંદર 'હૂરો' મળવાની લાલચ આપીને લાવતા હતા. વિજય પછી હૂરો મળવાની લાલચ તુર્ક સૈનિકોની બહાદુરીમાં વધારો કરતી હતી. આ માટે લાખો તલવારબાજોની સેના જોતજોતામાં તૈયાર થઈ જતી હતી. સુંદરીઓની લાલચ અને લૂંટાયેલા ધન-સંપત્તિમાં હિસ્સો, જાગીર અને પ્રમોશન તુર્ક સૈનિકો માટે મરવા-મારવાનો જુસ્સો બની જતી હતી.
2017માં મહમૂદ ગઝનવી તો પોતાના દેશ પરત ફર્યો હતો. અફઘાનિસ્તાનના ગઝનીમાં તેની ફોજના ભારતમાં આવીને કરેલા યુદ્ધોના રોચક કિસ્સાઓ ગઝનીના સ્થાનિક લોકો માટે મજાકનો વિષય બની ગયા. ભારતીય રાજાઓને હરાવવાના અને લૂંટવાના કિસ્સા-કહાનીઓ સાંભળી-સાંભળીને ગઝનીના બીજા લોકો પણ ભારતને લૂંટવાના અને સુંદર હૂરો મેળવવાના સપના જોવા લાગ્યા. ત્યારે ખલીફાઓની પરવાનગીથી ચાર-ચાર પત્નીઓ રાખવાના આદેશોએ તેમને વધુ ઉશ્કેર્યા. આનું જ પરિણામ આવ્યું કે તેના 50 વર્ષ પછી મોહમ્મદ ગોરી ભારત પર હુમલો કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે