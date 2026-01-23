શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજાના મોત પહેલા રૂમમાં ભયાનક દ્રષ્ય સર્જાયું હતું, માત્ર 30 સેકન્ડનો ખેલ, અને બે જિંદગી ખતમ
Shaktisinh Gohil Nephew Case : અમદાવાદના એનઆરઆઈ ટાવરમાં યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરી બાના નિધનથી ગોહિલ પરિવારમાં શોક વ્યાપી ગયો છે, પરંતું તેમના મોત સમયે શું થયુ હતું, અને કેવો માહોલ હતો તે જાણીએ
Shaktisinh Gohil Royal Family : અમદાવાદ શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા જજીસ બંગ્લોઝ રોડ પર આવેલ NRI ટાવરમાં રાત્રિના સમયે એક નાની ભૂલના કારણે 2 લોકોના જીવ ગયા. આ પરિવાર ગુજરાતનો પ્રતિષ્ઠિત પરિવાર છે. આ ઘટનામાં કોંગ્રેસે નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભત્રીજા યશરાજસિંહ ગોહિલ અને તેમની રાજેશ્વરીબા પત્નીનું મોત નિપજ્યું છે. ક્લાસ-1 અધિકારી યશરાજસિંહ દુર્ગેશસિંહ ગોહિલ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબાના મોતથી ગોહિલ પરિવારમાં હાલ તો શોકનો માહોલ છે. એક ભૂલને કારણે હસતો રમતો પરિવાર વિખેરાયો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો
- યશરાજસિંહ પોતાના ઘરમાં રિવોલ્વર ફેરવતા હતા
- એ સમયે અકસ્માતથી તેમની પત્નીને વાગી ગોળી
- ગોળી વાગવાની ઘટના બાદ યશરાજે 108નો કર્યો સંપર્ક
- 108ની ટીમે તેમની પત્નીના મોતના સમાચાર આપ્યા
- આઘાતમાં આવીને પોતે પણ ગોળી મારી
- ગોળી મારીને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું
- ભાવનગરથી લાયસન્સનો પરવાનો મેળવ્યો હતો
રૂમના અંદરનું દ્રષ્ય ભયાનક હતું
ગોળી વાગતા જ રાજેશ્વરીબા લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યા હતા...મહત્વનું છે કે દંપતીના લગ્ન હજુ માત્ર બે મહિના પહેલા જ થયા હતા. રૂમની અંદરનું દ્રશ્ય એટલું ભયાનક હતું કે તે શબ્દોમાં ન વર્ણવી શકાય. યશરાજસિંહ અને તેમના પત્ની રાજેશ્વરીબા ઘટનાના થોડા સમય પહેલા જ હોટેલમાં જમીને ઘરે આવ્યા હતા. ઘરે આવ્યા બાદ તેઓ નીચે સોડા પીવા માટે પણ ગયા હતા. ઘટના સમયે ઘરમાં યશરાજના માતા બીજા રૂમમાં હતા.
પત્નીના મોતના સમાચારના 30 સેકન્ડમાં યુવરાજે ગોળી મારી
મહત્વનું છે કે બંને નજીકના દિવસોમાં જ વિદેશ ફરવા માટે જવાના હતા અને તેની માટે પાસપોર્ટની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી હતી. આ વચ્ચે આવું બનશે તેવું કોઈએ વિચાર્યુ પણ ન હતું. યશરાજસિંહ ગોહિલ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલના સગા ભત્રીજા હતા. તેમજ ક્લાસ વન અધિકારી હતા. હોટલથી જમીને આવ્યા બાદ યશરાજસિંહ પોતાની પિસ્તોલ સાફ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ભૂલથી ગોળી વગાતા રાજેશ્વરીબા ત્યાં જ ઢળી પડ્યા હતા. આ બાદ યશરાજસિંહે 108 ઈમરજન્સી સેવાને જાણ કરી હતી. ઈમરજન્સીની ટીમ તાત્કાલિક દોડી આવી હતી. જેના બાદ તેઓએ તપાસ કરતા રાજેશ્વરી બા મૃત જાહેર કરાયા હતા. હજી તો આ વાતની જાણ યશરાજસિંહે થઈ, તેના 30 સેકન્ડમાં જ તેઓએ પોતે લમણે બંદૂક મૂકીને આપઘાત કરી લીધો હતો.
21 જાન્યુઆરીના રોજ શું થયુ હતું...
- રાત્રે 11.42 વાગ્યે કોલ સેન્ટર તરફથી કોલ મળ્યો હતો કે એક ગન શૂટ થયું છે.
- 11:45 વાગ્યે 108 એમ્બ્યુલન્સ જે ઘરમાં ગનશૂટ થયું હતું ત્યાં પહોંચી
- બેડરૂમમાં યશરાજસિંહના પત્ની લોહી લુહાણ હાલતમાં બેડની બાજુમાં પડેલા હતા. તેમની માતા પણ બેડરૂમમાં હતા
- 108 એ તપાસ બાદ રાજેશ્વરી બા મૃત જાહેર થયા હતા
- તેના 30 સેકન્ડમાં જ આઘાતમાં યશરાજસિંહે ગોળી મારીને આપઘાત કર્યો
બનાવની જાણ થતાં જ અમિત ચાવડા, મનીષ દોશી સહિતના કોંગ્રેસના નેતાઓ સાંત્વના આપી હતી. આ મુશ્કેલ સમયમાં શક્તિસિંહને મળવા માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ દોડી આવ્યા હતા.
વતનમાં દંપતીને અગ્નિદાહ અપાયો
ગુરુવારે બપોરે અમદાવાદ સિવિલમાં પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ થતાં બંનેના મૃતદેહને ભાવનગરના લીમડા ગામે લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં દંપતીની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી હતી. દંપતીનું તેમના વતન ખાતે અંતિમ સંસ્કાર કરાયા હતા. મૃતક યશરાજસિંહને શિવરાજસિંહ (કોંગ્રેસના નેતા શક્તિસિંહના નાનાભાઈ) ના મોટા દીકરા ચિંતનસિંહે જ્યારે રાજેશ્વરીબાને ચિંતનસિંહના નાનાભાઈએ અગ્નિદાહ આપ્યો હતો.
વારસામાં મળેલું રાજકારણ
શક્તિસિંહ ગોહિલના દાદા રણજીતસિંહજી ભાવસિંહજી ગોહિલ આઝાદીની લડાઈ વખતે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા અને બાદમાં 1967માં ગઢડા વિધાનસભા બેઠક પરથી સ્વતંત્ર પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટાઈને ધારાસભ્ય બન્યા હતા. તેમનાં પુત્ર એટલે કે શક્તિસિંહના પિતાજી હરિશ્ચંદ્રસિંહ પણ સમગ્ર પંથકમાં અગ્રણી તરીકે જાણીતા હતા. એ મુજબ જાહેર જીવનની સક્રિયતા એ શક્તિસિંહના પરિવારની વિરાસત છે.
મૃતક યુવાન શક્તિસિંહના સગા ભત્રીજા
શક્તિસિંહને બે નાના ભાઈ છે, દુર્ગેશકુમારસિંહ અને શિવરાજસિંહ. શક્તિસિંહ ગોહિલ પોતે અપરિણિત છે. શિવરાજસિંહ ગોહિલને ચિંતનકુમારસિંહ અને યજુવેન્દ્રસિંહ નામે બે દીકરાઓ છે. જ્યારે દુર્ગેશકુમારસિંહ મૃતક યશરાજસિંહના પિતા છે. કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા જયરાજસિંહ પરમાર લીમડા (હનુભા) પરિવારના ભાણેજ હોવાથી ઘનિષ્ઠ પારીવારિક સંબંધો ધરાવે છે.
રાજપુતાનાના ગોહિલવંશી ક્ષત્રિયો
મૂળ રાજપુતાનાના ગુહિલ વંશના સેજકજી ગોહિલે મેવાડથી સ્થળાંતર કર્યું અને સૌ પ્રથમ જે નગર વસાવ્યું એ સેજકપુર નામે ઓળખાયું. ત્યારબાદ તેમણે રાણપુર કબજે કર્યું. એ પછી તેમના વંશજોએ સિહોર અને ક્રમશઃ ભાવનગર રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો. રાજાશાહી વખતે ગુજરાતમાં ભાવનગર ઉપરાંત લાઠી અને રાજપીપળા ગોહિલવંશી ક્ષત્રિયોના મોટા રાજ્યો હતા. ક્ષત્રિય સમાજની પરંપરા મુજબ મોટાભાઈને ગાદી મળે અને નાનાભાઈ ફટાયા કુંવર તરીકે ગામો મેળવે અને પછી પોતાના પરાક્રમ વડે અન્ય વિસ્તાર જીતે એવી પરંપરા રહી છે.
લાઠી સ્ટેટ સાથે લીમડાનો સંબંધ
લાઠીના ઠાકોરસાહેબ લાખાજીરાજ ગોહિલને બીજા પત્ની થકી ત્રણ સંતાનો હતા. પ્રથમ પત્નીના સંતાનોને રાજપૂત પરંપરા મુજબ લાઠીની ગાદી મળી, પરંતુ બીજી પત્નીના ત્રણ કુંવર હનુભા, ફતેસિંહ અને અજાભાને લાખાજીરાજના અવસાન પછી એક ગામનો ગિરાસ મળ્યો હતો. ત્યારબાદ કુંવર હનુભા અને તેમના ભાઈઓએ પોતાના પરાક્રમથી કાઠી ક્ષત્રિયો હસ્તકના આસપાસના બીજા ચાર ગામ જીતીને કુલ પાંચ ગામની રિયાસત સ્થાપી હતી જેનું મુખ્ય ગામ લીમડા આજે પણ હનુભાના નામે લીમડા (હનુભાના) તરીકે ઓળખાય છે.
શક્તિસિંહનો હનુભા સાથેનો સંબંધ
રિયાસતના સ્થાપક હનુભાને સંતાનમાં એકમાત્ર દીકરી હોવાથી તેમના નિધન પછી નાનાભાઈ અજાભા લીમડીના દરબાર સાહેબ બન્યા. અજાભાના પૌત્ર ભાવસિંહજી અને ભાવસિંહજીના પૌત્ર હરિશ્ચન્દ્રસિંહજી, જે શક્તિસિંહ ગોહિલના પિતા થાય. હાલ લીમડાના દરબાર સાહેબ તરીકે શક્તિસિંહ ગોહિલ છે. આજે પણ દિવાળી કે એવાં તહેવારો પર લીમડાના રાજગઢમાં પરંપરાગત દરબાર ભરાય ત્યારે વયસ્કો પણ દરબાર સાહેબ તરીકે શક્તિસિંહ ગોહિલને ચરણસ્પર્શ કરતાં હોય છે.
