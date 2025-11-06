કૅનેડાનો શું છે નવો વિઝા પ્લાન? જેણે ગુજરાતીઓ સહિત ભારતીયોને બનાવ્યા નિશાન? એક ઝાટકે રદ થશે અરજીઓ...
Canada visa rules: કેનેડાના આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થી પરમિટ પરના તાજેતરના નિયંત્રણોએ ભારતીય અરજદારોને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી છે, સરકારી આંકડા મુજબ, જે એક સમયે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે પસંદગીનું સ્થળ હતું તે હવે તેમનું આકર્ષણ ગુમાવી રહ્યું છે.
Canada visa rules: રિપોર્ટ અનુસાર કેનેડાએ 2025ની શરૂઆતમાં સતત બીજા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય અભ્યાસ પરમિટની સંખ્યામાં ઘટાડો કર્યો, જે અસ્થાયી સ્થળાંતરને નિયંત્રિત કરવા અને વિદ્યાર્થી વિઝા છેતરપિંડીનો સામનો કરવાના પ્રયાસોનો ભાગ છે. ઇમિગ્રેશન વિભાગે રોઇટર્સને જણાવ્યું કે, ઓગસ્ટ 2025માં ભારતની 74 ટકા અભ્યાસ પરમિટ અરજીઓ નકારવામાં આવી, જ્યારે ગયા વર્ષે એ જ મહિનામાં આ આંકડો લગભગ 32 ટકા હતો. કુલ મળીને, લગભગ 40 ટકા અભ્યાસ પરમિટ અરજીઓ નકારવામાં આવી, જ્યારે ચીનની 24 ટકા અરજીઓ નકારાઈ.ભારતીય અરજદારોની કુલ સંખ્યા ઓગસ્ટ 2023માં 20,900થી ઘટીને ઓગસ્ટ 2025માં 4,515 થઈ ગઈ.
CTV ન્યૂઝના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત એક દાયકાથી વધુ સમયથી કેનેડાનું આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓનું સૌથી મોટું સ્ત્રોત હોવા છતાં, હવે 1,000થી વધુ મંજૂર અરજદારોવાળા દેશોમાં સૌથી વધુ અભ્યાસ પરમિટ નકારવાનો દર ધરાવે છે.વિઝા નકારવાનો આ ઉછાળો કેનેડા અને ભારત વચ્ચે ચાલી રહેલા રાજદ્વારી તણાવની વચ્ચે આવ્યો છે, જે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ 2023માં બ્રિટિશ કોલંબિયાના સરેમાં એક કેનેડિયન નાગરિકની હત્યામાં ભારતની સંડોવણીનો આરોપ મૂક્યો હતો, જેનો નવી દિલ્હીએ વારંવાર ઇનકાર કર્યો છે.
2023માં, કેનેડિયન અધિકારીઓએ લગભગ 1,550 નકલી સ્વીકૃતિ પત્રો સાથે જોડાયેલી છેતરપિંડીવાળી અભ્યાસ પરમિટ અરજીઓ શોધી કાઢી, જેમાંની મોટાભાગની ભારતમાંથી આવી હતી.ગયા વર્ષે, તેની સુધારેલી ચકાસણી પ્રણાલીએ તમામ અરજીઓમાં 14,000થી વધુ સંભવિત છેતરપિંડીવાળા દસ્તાવેજોને ચિહ્નિત કર્યા, રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર જવાબમાં, કેનેડાના ઇમિગ્રેશન વિભાગે ચકાસણી પ્રક્રિયાઓને કડક કરી અને અરજદારો માટે નાણાકીય થ્રેશોલ્ડ વધાર્યું.ઓટાવામાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે તેઓ વધતા નકારવાના દરથી વાકેફ છે પરંતુ સ્વીકાર્યું કે અભ્યાસ પરમિટ આપવું "કેનેડાનો વિશેષાધિકાર" છે.
દૂતાવાસે ઉમેર્યું, "જોકે, અમે ભારપૂર્વક જણાવવા માંગીએ છીએ કે વિશ્વમાં ઉપલબ્ધ કેટલાક શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા વિદ્યાર્થીઓ ભારતમાંથી આવે છે, અને કેનેડિયન સંસ્થાઓએ ભૂતકાળમાં આ વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા અને શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાથી ઘણો લાભ મેળવ્યો છે."કેનેડાના વિદેશ મંત્રી અનિતા આનંદે ઓક્ટોબરમાં ભારતની મુલાકાત દરમિયાન રોઇટર્સને જણાવ્યું કે, સરકાર તેની ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમની અખંડિતતા વિશે ચિંતિત છે, પરંતુ તે "કેનેડામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીઓનું ચાલુ રાખવા માંગે છે." શિક્ષણ સલાહકારોનું કહેવું છે કે તપાસની તીવ્રતા વધી છે, જેમાં અધિકારીઓ નાણાકીય અને શૈક્ષણિક વિશ્વસનીયતાના વધુ પુરાવા માંગે છે.બોર્ડર પાસના માઇકલ પીટ્રોકાર્લો, જે કેનેડિયન વિઝા અરજીઓમાં સહાય કરે છે,એ જણાવ્યું કે અરજદારોએ હવે "કાગળ પર જરૂરી હોય તેનાથી આગળ" પાત્રતા દર્શાવવી પડે છે.
તેમણે કહ્યું, "ફક્ત બેંક સ્ટેટમેન્ટ આપવું પૂરતું નથી. તેમણે વધારાનું પગલું ભરવું પડે છે અને કહેવું પડે છે, ''આ પૈસા ક્યાંથી આવ્યા.''"વોટરલૂ યુનિવર્સિટી, જે કેનેડાની સૌથી મોટી એન્જિનિયરિંગ સ્કૂલનું ઘર છે, તેણે છેલ્લા ત્રણથી ચાર વર્ષમાં ભારતીય વિદ્યાર્થી નોંધણીમાં બે-તૃતીયાંશનો ઘટાડો જોયો છે. તેના એસોસિએટ વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેટેજિક એનરોલમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, ઇયાન વાન્ડરબર્ગે, આ ઘટાડાને સરકારના વિદેશી વિદ્યાર્થી વિઝા પરની મર્યાદાને આભારી ગણાવ્યો, અને કહ્યું, "અમે આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી હોવાનો ગર્વ રાખીએ છીએ."અન્ય યુનિવર્સિટીઓ, જેમ કે યુનિવર્સિટી ઓફ રેજિના અને યુનિવર્સિટી ઓફ સાસ્કાચેવન,એ પણ સમાન ઘટાડાની જાણ કરી છે.
ઇન્ટરનરેશનલ સિખ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશનના સ્થાપક જસપ્રીત સિંહ, જેઓ 2015માં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરવા કેનેડા આવ્યા હતા,એ યાદ કર્યું કે પહેલાના સમયમાં સરકારે નવા આવનારાઓને "અભ્યાસ કરો, કામ કરો, રહો" માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ લાગણી હવે ઝાંખી પડી ગઈ છે, અને ઉમેર્યું કે કેટલાક નકારાયેલા અરજદારો "ખુશ છે કે તેઓ આવ્યા નથી" કારણ કે કેનેડામાં સ્થાયી નિવાસસ્થાન અથવા રોજગાર મેળવવું વધુ મુશ્કેલ બની ગયું છે. વધુ કડક વિદ્યાર્થી વિઝા નિયમો વચ્ચે, ઓટાવા હવે ભારત અને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડાયેલી છેતરપિંડીની ચિંતાઓને લીધે અસ્થાયી વિઝાના જૂથો રદ કરવાની નવી સત્તા મેળવવા માંગે છે, CBC ન્યૂઝ દ્વારા મેળવેલા આંતરિક દસ્તાવેજો અનુસાર.ઇમિગ્રેશન મંત્રીની ઓફિસ માટે તૈયાર કરાયેલી એક પ્રસ્તુતિમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે ઇમિગ્રેશન, રેફ્યુજીઝ એન્ડ સિટિઝનશિપ કેનેડા (IRCC), કેનેડા બોર્ડર સર્વિસીસ એજન્સી (CBSA), અને નામ ન આપવામાં આવેલા યુએસ ભાગીદારોએ છેતરપિંડીવાળી વિઝા અરજીઓ શોધવા અને રદ કરવા માટે એક વર્કિંગ ગ્રૂપ રચ્યું હતું.
પ્રસ્તુતિએ ભારત અને બાંગ્લાદેશને "દેશ-વિશિષ્ટ પડકારો" તરીકે વર્ણવ્યા હતા, CBC ન્યૂઝે જણાવ્યું.આ પ્રસ્તાવિત સત્તા બિલ C-12નો ભાગ છે, જે વ્યાપક બોર્ડર લેજિસ્લેશન પેકેજ, બિલ C-2માંથી લેવામાં આવી છે, જેને ઓટાવા ટૂંક સમયમાં પસાર કરવાની આશા રાખે છે. જોકે, આ પગલાથી 300થી વધુ નાગરિક સમાજ જૂથો, જેમાં માઇગ્રન્ટ રાઇટ્સ નેટવર્કનો સમાવેશ થાય છે, ચેતવણી આપી છે કે સામૂહિક વિઝા રદ્દીકરણ "સામૂહિક નિષ્કાસન મશીન"ને સક્ષમ કરી શકે છે.આંતરિક દસ્તાવેજોમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે ભારતમાંથી અસ્થાયી રહેવાસી વિઝા (TRV) અરજીઓની સુધારેલી ચકાસણીએ પ્રોસેસિંગ સમયને જુલાઈ 2023માં સરેરાશ 30 દિવસથી એક વર્ષ પછી 54 દિવસ સુધી ધીમું કર્યું છે. મંજૂરીઓ જાન્યુઆરી 2024માં 63,000થી ઘટીને જૂનમાં લગભગ 48,000 થઈ, કારણ કે વધુ સંસાધનો છેતરપિંડી તપાસ માટે ફેરવવામાં આવ્યા.જુલાઈ 2024 સુધીમાં, લગભગ 1,900 ભારતીય અરજદારોને વધુ પૂછપરછ માટે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના અધિકારો અને કાનૂની વિકલ્પોની રૂપરેખા આપતા પ્રક્રિયાગત ન્યાય પત્રો જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
CBC ન્યૂઝને આપેલા નિવેદનમાં, IRCCએ જણાવ્યું કે પ્રસ્તાવિત સત્તાઓ કોઈ "વિશિષ્ટ જૂથ અથવા પરિસ્થિતિ" લક્ષ્યમાં નથી, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે "નિર્ણયો એકપક્ષીય રીતે લેવામાં આવશે નહીં."ઓક્ટોબર 2024માં તત્કાલીન ઇમિગ્રેશન મંત્રી માર્ક મિલરને આપેલા એક અલગ મેમોરેન્ડમમાં જણાવાયું હતું કે નવી સત્તા "સુરક્ષા જોખમો ઘટાડશે અને અસ્થાયી રહેવાસી દસ્તાવેજોનો સંભવિત દુરુપયોગ મર્યાદિત કરશે," જ્યારે ન્યાયિક સમીક્ષાઓ "પ્રક્રિયાગત ન્યાયનું પાલન થયું છે કે નહીં" તેના પર નિર્ભર રહેશે.
ઇમિગ્રેશન વિભાગે ઉમેર્યું કે ચકાસણી સુધારવાના પગલાંએ જૂન 2024થી વિદેશી નાગરિકો દ્વારા ગેરકાયદેસર યુએસ સરહદ પાર કરવામાં 97 ટકાનો ઘટાડો અને TRV ધારકોના આશ્રય દાવાઓમાં 71 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે.જોકે, તેમણે એ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે આંતરિક બ્રીફિંગમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશનું નામ કેમ લેવામાં આવ્યું અથવા "દેશ-વિશિષ્ટ" કલમ જાહેર ટિપ્પણીઓમાંથી કેમ બાકાત રાખવામાં આવ્યું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સામૂહિક રદ્દીકરણ સત્તાનો કોઈપણ ઉપયોગ ગવર્નર ઇન કાઉન્સિલની મંજૂરીની જરૂર પડશે અને કેનેડા ગેઝેટમાં જાહેરમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
